Τσιόδρας-προς-Κομισιόν:-Να-προστατευθεί-ο-καταναλωτής-από-παραπλανητικές-πρακτικές

Μέτρα για την αντιμετώπιση παραπλανητικών πρακτικών που παρατηρούνται στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, και που αφορούν μείωση της ποσότητας προϊόντων ενώ η τιμή παραμένει ίδια ή αυξάνεται, ζητάει ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα ρωτά την Κομισιόν σε ποιες ενέργειες θα προβεί για να ενισχύσει το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την αποτελεσματική ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τέτοιες μεταβολές στην ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Ο κ. Τσιόδρας τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται πρακτικές μείωσης της ποσότητας, του μεγέθους ή σύνθεσης των προϊόντων, ενώ, παράλληλα, η τιμή τους παραμένει αμετάβλητη ή και αυξάνεται.

Ενδεικτικά σημειώνει ότι σε σχετική πανευρωπαϊκή έρευνα της Κομισιόν «το 74% των ερωτώμενων καταναλωτών στις χώρες της ΕΕ απάντησε ότι η ποσότητα ή το μέγεθος ενός συσκευασμένου προϊόντος μειώθηκε, ενώ η τιμή παρέμεινε η ίδια ή και αυξήθηκε, ενώ σύμφωνα με το 52%, τα συστατικά και η ποιότητα ενός συσκευασμένου προϊόντος υποβαθμίστηκαν και η τιμή παρέμεινε η ίδια ή και αυξήθηκε».

Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται συχνά από ορισμένες εταιρείες για να αντιμετωπίσουν το κόστος παραγωγής χωρίς να αυξηθεί άμεσα η τιμή λιανικής, σημειώνει και συμπληρώνει ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές για την αντιμετώπιση αυτών των πρακτικών.

Καταλήγει, δε, τονίζοντας την ανάγκη η Κομισιόν να υποστηρίξει τις αρμόδιες αρχές προς την κατεύθυνση του εντοπισμού και της αντιμετώπισης τέτοιων πρακτικών.

ΑΠΕ – ΜΠΕ

