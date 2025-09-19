ΤτΕ:-Κατεβάζει-τον-πήχη-της-ανάπτυξης-στο-2,2%-για-το-2025

Η ΤτΕ εκτιμά πως ο ρυθμός ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 2,2% το 2025 από 2,3% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση και θα επιβραδυνθεί στο 1,9% το 2026.

Σε μικρή προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την πορεία του ΑΕΠ σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του Ιουνίου προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδας βασιζόμενη στην τελευταία άσκηση μακροοικονομικών προβολών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Πλέον η ΤτΕ εκτιμά πως ο ρυθμός ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 2,2% το 2025 (από 2,3%), θα επιβραδυνθεί στο 1,9% (από 2% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση) το 2026 και θα επιταχυνθεί οριακά στο 2,1% το 2027.

«Αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι υψηλότεροι από τους ρυθμούς της Ευρωζώνης. Οι καθοδικές αναθεωρήσεις σε σχέση με την άσκηση του Ιουνίου είναι μικρές, φθάνοντας μόλις τη 0,1 ποσοστιαία μονάδα κυρίως λόγω των χαμηλότερων από το αναμενόμενο επιδόσεων του πρώτου τριμήνου και κατά 0,1 π.μ. το 2026 λόγω της ανατίμησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ», σημειώνεται στο Note on The Greek Economy που έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα η ΤτΕ.

Σημειώνεται πως στις μακροοικονομικές προβολές της ΕΚΤ δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι επιδόσεις του δευτέρου τριμήνου.

Οι προβλέψεις για κατανάλωση-επενδύσεις-πληθωρισμό

Βασικός μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να παραμείνει η κατανάλωση, ενώ οι επενδύσεις και οι εξαγωγές θα συνεχίσουν να επηρεάζουν θετικά το ΑΕΠ. Η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα αυξάνεται με μέσο ρυθμό 2% κατά την περίοδο πρόβλεψης (2025-2027, καθώς υποστηρίζεται από την αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος που φέρνει η βελτίωση στην αγορά εργασίας.

Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά μέσο όρο κατά 7,5%. Οι δημόσιες επενδύσεις θα καταγράψουν έντονο αρνητικό ρυθμό μεταβολής το 2027, ενώ οι επενδύσεις σε κατοικίες θα συνεχίσουν να καταγράφουν ικανοποιητικό ρυθμό, ωστόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ θα παραμείνουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την προ κρίσης περίοδο.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται με μέσο ρυθμό 3,1% την περίοδο 2025-2027. Ωστόσο, η συμβολή του εξωτερικού τομέα στο ΑΕΠ θα είναι ελαφρώς αρνητική καθ’ όλη τη διάρκεια του ορίζοντα των προβλέψεων, λόγω της έντονης επενδυτικής δραστηριότητας που θα προκαλέσει υψηλούς ρυθμούς αύξησης των εισαγωγών.

Η ανεργία υπολογίζεται ότι θα φτάσει το 9,4% το 2025 και στη συνέχεια αναμένεται να μειωθεί γρήγορα, φτάνοντας το 8,2% το 2027, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας τα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά το κόστος εργασίας, υπολογίζεται ότι τα επόμενα χρόνια, οι ονομαστικοί μισθοί ανά εργαζόμενο θα αυξηθούν με υψηλούς ρυθμούς, περίπου 5,0% ετησίως, κυρίως ως αποτέλεσμα της στενότητας στην αγορά εργασίας, αλλά και όπως υποδεικνύεται από τις πρόσφατες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αναμένεται στο 3,1%, αντανακλώντας την επιμονή του πληθωρισμού των υπηρεσιών, κυρίως λόγω των αναμενόμενων αυξήσεων στους μισθούς και τα ενοίκια, των πιέσεων από την υψηλή τουριστική ζήτηση και των αυξήσεων στους έμμεσους φόρους. Το 2026, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα μειωθεί στο 2,6%, ενώ το 2027 αναμένεται να φτάσει το 2,4%.

Οι βασικοί κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία

Σύμφωνα με την ΤτΕ οι κίνδυνοι που περιβάλλουν την πρόβλεψη για την ανάπτυξη είναι κυρίως πτωτικοί και περιλαμβάνουν: