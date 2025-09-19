Υψηλές-«πτήσεις»-για-τον-ελληνικό-τουρισμό:-Το-ιστορικό-ρεκόρ-στα-έσοδα-και-η-νέα-στρατηγική

Σε ιστορικό υψηλό «πέταξαν» τα τουριστικά έσοδα τον φετινό Ιούλιο, βάζοντας τα θεμέλια για μία ακόμη χρονιά εντυπωσιακών επιδόσεων στον κλάδο-«ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας.

Βάσει των στοιχείων που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, μόνο τον Ιούλιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ πάνω από 4,5 δισ. ευρώ.

Στα 12,2 δισ. ευρώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο 7μηνο – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις αφίξεις

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, οι αφίξεις ξένων τουριστών ενισχύθηκαν κατά 6,4%, ενώ οι σχετικές εισπράξεις κατέγραψαν «άλμα» 15%. Τα παραπάνω, όπως επισημαίνουν παράγοντες του υπουργείου Τουρισμού αποτελούν ιστορικό ρεκόρ αφού στο επτάμηνο του έτους (Ιανουάριος – Ιούλιος 2025 ) οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εκτινάχθηκαν στα 12,2 δισ. ευρώ. Συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν στο 7μηνο κατά 2,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,5%.

Ο αντίκτυπος του πληθωρισμού

Τα μεγέθη αυτά αντανακλούν ασφαλώς και τις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς όπως αποτυπώνεται και στα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το κόστος διαμονής και εστίασης κινείται ανοδικά, ωθώντας τους τουρίστες να ανοίγουν περισσότερο το «πορτοφόλι».

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές του ελληνικού τουρισμού

Στο επιτελείο του υπουργείου Τουρισμού επικρατεί ικανοποίηση, καθώς κρίνεται ότι τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΤτΕ είναι στην ουσία μία «ψήφος εμπιστοσύνης» στη νέα στρατηγική που βασίζεται στο τρίπτυχο «Κανόνες, Μέτρο, Ισορροπία». Όπως επισημαίνεται σχετικά, «η στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού εστιάζει στην ολιστική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ισόρροπη κατανομή της ταξιδιωτικής κίνησης σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Η ενίσχυση της επισκεψιμότητας κατά τους μήνες εκτός αιχμής αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής μας, με στόχο τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κλάδου».

Ποιοτική αναβάθμιση VS ποσοτικής διεύρυνσης

Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Τουρισμού, τα πρόσφατα στοιχεία καταδεικνύουν σαφώς ότι η ποιοτική αναβάθμιση υπερισχύει της ποσοτικής διεύρυνσης. «Η σημαντική αύξηση των τουριστικών εσόδων, σε αντιδιαστολή με τον αριθμό των αφίξεων, επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας» παρατηρούν.

Επισημαίνουν ακόμη πως «η αυξημένη δαπάνη ανά επισκέπτη ενισχύει την ανθεκτικότητα του τομέα, μειώνει την εξάρτηση από τον όγκο των αφίξεων και δημιουργεί στέρεες βάσεις για την οικονομική σταθερότητα και την ενίσχυση του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας».

