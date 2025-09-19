Φάμελλος-από-Λάρισα:-«Έχουμε-ευθύνη-να-φέρνουμε-λύσεις,-όχι-μόνο-να-αναδεικνύουμε-τα-ελλείμματα»

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε την Παρασκευή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος στη Λάρισα.

Ο κ. Φάμελλος επεσήμανε ότι «έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις, όχι μόνο να αναδεικνύουμε τα ελλείμματα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προέβη και σε ανάρτηση στο Χ, όπου αναφέρει τα εξής:

«Είμαστε στη Θεσσαλία για το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε με την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε όλη την Ελλάδα.

Τους έχει ξεφύγει η κατάσταση.

Υπάρχει μεγάλη ανεπάρκεια και προχειρότητα από την κυβέρνηση και τώρα το υπουργείο τρέχει πίσω από το πρόβλημα.

Πρέπει να γίνει άμεση, ταχύτατη αποζημίωση των κτηνοτρόφων, αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και αναστολή των δανειακών, ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεών τους.

Η κυβέρνηση δεν έχει στρατηγική για την κτηνοτροφία, την έχει αφήσει στον αυτόματο πιλότο.

Η δική μας κυβέρνηση δεν ακούμπησε δημόσιο χρήμα. Εμείς έχουμε διαλέξει με ποιον είμαστε. Το ζήτημα είναι να αποφασίσουν και οι πολίτες!

Έχουν κρύψει στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ακόμα και από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Βγάλανε τους βουλευτές της ΝΔ από τη Βουλή για να μην ψηφίσουν, για να μην γίνουν αποκαλύψεις στην προκαταρκτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!

Δεν θα υπάρχει ελληνική κτηνοτροφία αν συνεχιστεί το έργο του κυρίου Μητσοτάκη. Για αυτό και εμείς έχουμε καταθέσει δικό μας σχέδιο».

Είμαστε στη Θεσσαλία για το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε με την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε όλη την Ελλάδα. Τους έχει ξεφύγει η κατάσταση. Υπάρχει μεγάλη ανεπάρκεια και προχειρότητα από την κυβέρνηση και τώρα το υπουργείο τρέχει πίσω από το πρόβλημα. Πρέπει να γίνει άμεση,… pic.twitter.com/IV5B8h1OvQ — Socratis Famellos (@SFamellos) September 19, 2025

Συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελλου, στη Λάρισα

«Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις, όχι μόνο να αναδεικνύουμε τα ελλείμματα – Αυτή είναι η επιλογή της Προοδευτικής Ελλάδας»

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ευχαριστώ τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που είναι μαζί μου σήμερα, αλλά και όλους και όλες που δούλεψαν για να έρθουμε σήμερα εδώ.

Δεν είναι μία καλή στιγμή. Είναι αρνητική η αιτία που μας φέρνει εδώ. Έχω ξαναβρεθεί εδώ και, δυστυχώς, η Θεσσαλία τώρα έχει ένα νέο μεγάλο πρόβλημα, ενώ ακόμα είναι ανοιχτές οι πληγές μιας προηγούμενης, πολύ μεγάλης φυσικής καταστροφής. Είναι απαράδεκτο το ότι ούτε οι αποζημιώσεις για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και την αποκατάσταση ζωικού κεφαλαίου για τον «Ντάνιελ» έχουν δοθεί στη Θεσσαλία. Αυτό δείχνει εξ’ αρχής όλη την ευθύνη του κ. Μητσοτάκη για την υποχώρηση της υπαίθρου και ιδιαίτερα της Θεσσαλίας.

Το δεύτερο που μας φέρνει εδώ είναι, δυστυχώς, η ευλογιά, η οποία αμφισβητεί με τη διασπορά και τη μεγάλη επέκτασή της την κτηνοτροφία στη χώρα μας, το ζωικό κεφάλαιο, τη ζωή στην ύπαιθρο και το εισόδημα, αλλά και πολύτιμα ελληνικά κτηνοτροφικά προϊόντα.

Επιλέξαμε να έρθουμε εδώ γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα, αλλά και γιατί υπάρχουν και καλές πρακτικές. Για να παρουσιάσουμε, όχι μόνο το πρόβλημα και τις αιτίες του, αλλά και μια ολοκληρωμένη πρόταση αντιμετώπισης. Θέλω να το πω εξαρχής: Τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί είναι ανεπαρκή, αποσπασματικά και απαιτείται μια ολοκληρωμένη δράση, σχεδιασμένη με βάση την επιστήμη, που απαιτεί από την Πολιτεία να προσθέσει πόρους, και ανθρώπινους και χρηματικούς και εξοπλισμό.

Ποια είναι η κατάσταση; Υπάρχει μεγάλη διασπορά και έξαρση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε όλη την Ελλάδα, που απεικονίζει το μεγάλο πρόβλημα της αδύναμης Πολιτείας. Είναι τραγική και ακραία η αποδυνάμωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Δυστυχώς από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και την πρόληψη των ζωονόσων και άρα για μια εθνική στρατηγική για την κτηνοτροφία.

Ακόμα και το Ειδικό Ταμείο αποζημιώσεων από τις ζωονόσους, μας ενημέρωσαν χθες οι γεωτέχνες υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών και κτηνίατροι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ότι το 2019 μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ως εκ τούτου καθυστερούν υπερβολικά ακόμη και οι αποζημιώσεις για τη θανάτωση ζώων. Πραγματικά δεδομένα.

Δυστυχώς, η κατάσταση το 2024 ξέφυγε από τον Έβρο. Υπήρξε μεγάλη επέκταση σε όλη την Ελλάδα και τώρα έρχεται εκ των υστέρων η κυβέρνηση με ένα ημιτελές πρόγραμμα 10 ημερών να δείξει ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Δυστυχώς, όμως, δεν το αντιμετωπίζει στις πραγματικές του διαστάσεις.

Ποια ήταν η κατάσταση; Σε αδύναμες κτηνιατρικές υπηρεσίες, που δεν στηρίζουν τον Έλληνα και την Ελληνίδα κτηνοτρόφο, ήρθε να προστεθεί μια σειρά παράτυπων και παράνομων πρακτικών, μετακινήσεων ζώων, χωρίς να υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος, ελλείψεις σε μέτρα βιοασφάλειας, παρεκκλίσεις σε ζωοτροφές. Και δυστυχώς υπήρξε και αυθαίρετη εισαγωγή και διακίνηση ζώων από γειτονικές χώρες που έχουν προβλήματα.

Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε για πρώτη φορά ή που το ακούει κάποιος για πρώτη φορά; Γιατί άκουσα με μεγάλη προσοχή τα μέτρα που εξήγγειλε το αρμόδιο υπουργείο. Τον Φεβρουάριο του 2025 απέργησαν σε όλη την Ελλάδα οι κτηνίατροι ζητώντας προσλήψεις, γιατί δεν υπάρχουν κτηνιατρικές υπηρεσίες που να μπορούν να δομήσουν επιστημονικό σχέδιο, να στηρίξουν τον κτηνοτρόφο και να αντιμετωπίσουν τακτικές, αλλά και έκτακτες υποχρεώσεις όπως αυτές που ζούμε σήμερα. Το ήξερε λοιπόν το υπουργείο. Έχω διαβάσει και το εξώδικο που στάλθηκε στο υπουργείο τον Φεβρουάριο του 2025.

Δεύτερον: Στην Ελλάδα ήρθε ειδική επιτροπή της αντίστοιχης Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία φεύγοντας, τον Μάιο, έδωσε μία έκθεση εμπειρογνωμόνων, στην οποία αναφέρθηκε και ο Επίτροπος σε πρόσφατη αλληλογραφία με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που λέει ότι: υπάρχει περιορισμένος αριθμός κτηνιάτρων, τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής, τον Μάιο του 2025, δεν είναι επαρκή, απαιτούνται αυστηρότερες κυρώσεις, συμμόρφωση με ισχύοντα μέτρα βιοασφάλειας, λεπτομερείς επιδημιολογικές έρευνες, ευαισθητοποίηση για τις ασθένειες, ζώνες περιορισμού και άλλα πολλά. Θα σας δώσουμε αναλυτική περίληψη του εγγράφου αυτού.

Δυστυχώς, μετά την επίσκεψη της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων υπήρξε μεγάλη έξαρση τον Ιούνιο, κάτι που αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα, παρότι το θέμα είχε δημοσιοποιηθεί και στο εξωτερικό. Τώρα, για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, μαθαίνουμε από τους επίσημους εκπροσώπους των στελεχών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ότι δεν υπάρχουν στελέχη και πόροι για να εφαρμοστούν σε όλη την Ελλάδα.

Άκουσα με ευχαρίστηση σήμερα τον Περιφερειάρχη να λέει ότι τα μέτρα αναφορικά με τους απολυμαντικούς σταθμούς μπορεί να τα εφαρμόσει εδώ η Περιφέρεια, με δικές της δαπάνες όμως, γιατί δεν έχει πάρει ακόμα χρηματοδότηση γι’ αυτά. Αλλά αυτό δεν ισχύει σε όλη την Ελλάδα και σας το μεταφέρω, μιας και εδώ η συνέντευξη Τύπου αφορά όλη τη χώρα και ήρθαμε για να κάνουμε μια συνολική παρέμβαση.

Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση στη θανάτωση ζώων. Πριν από λίγο στον Δίλοφο στα Φάρσαλα, μας κατατέθηκε καταγγελία ότι υπήρχαν δύο τουλάχιστον περιπτώσεις σε κοπάδια.

Υπάρχουν πάρα πολλές αποδείξεις ενός ρουσφετολογικού και κομματικού κράτους, το οποίο επέλεξε να έχουμε ο κ. Μητσοτάκης και όχι μιας εθνικής στρατηγικής για την κτηνοτροφία. Προτεραιότητα του κ. Μητσοτάκη ήταν να τακτοποιήσει τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες», που οδήγησαν στο μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι η εθνική στρατηγική για την κτηνοτροφία, όχι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των ζωονόσων, και βλέπουμε ποια είναι τα τραγικά αποτελέσματα.

Εμείς υποστηρίζουμε μια ισχυρή Πολιτεία, η οποία έχει την επάρκεια, σεβόμενη τους επιστήμονες, να δομήσει ένα ισχυρό κράτος που θα είναι δίπλα στον κτηνοτρόφο για να ζήσει η ύπαιθρος.

Γιατί όλα αυτά που συναντούμε το τελευταίο διάστημα, από το σοβαρό πρόβλημα της ακρίβειας, το κόστος παραγωγής, δηλαδή, που πλήττει τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους, από τη μη αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και την έλλειψη αποζημιώσεων, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου κλάπηκαν εκατομμύρια των Ελλήνων αγροτών από «γαλάζιες ακρίδες», γιατί αυτό έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι το πρόβλημα με τις ζωονόσους, οδηγούν στην ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου και αυτό είναι εθνικό πρόβλημα.

Γι’ αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επέλεξε η πρώτη του πολιτική παρέμβαση με ολοκληρωμένο πρόγραμμα μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, να είναι το πρόγραμμα για τον αγροτικό τομέα. Το κάναμε από τα γραφεία μας σχεδόν ένα μήνα μετά την ανάληψη της προεδρίας. Γιατί; Γιατί είναι εθνικό ζήτημα η ζωή στην ύπαιθρο, η περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και η αποκέντρωση.

Σε μια Ελλάδα διαβρωμένη από σκάνδαλα, από κολλητούς και από «γαλάζιες ακρίδες», τα παιδιά κυριολεκτικά φεύγουν για να βρουν μέλλον και προοπτική. Και τώρα έρχονται και οι ζωονόσοι, μαζί με τα υπολείμματα των προβλημάτων που έχουμε από τις φυσικές καταστροφές και τα τεράστια προβλήματα της αγροτικής παραγωγής. Αυτή είναι η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη.

Εμείς, λοιπόν, στην Έκθεση καταθέσαμε μια πρόταση για μια άλλη, Προοδευτική Ελλάδα. Είμαστε έτοιμοι, ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά από μια μεγάλη πολιτική αλλαγή που κάναμε, και έχουμε τη δυνατότητα πλέον, πέρα από προγραμματικές επεξεργασίες, να ζητάμε και την ευρύτατη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.

Ποιες είναι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που τις χρειάζεται σήμερα η ελληνική κτηνοτροφία;

Πρώτον, στρατηγική επιλογή: επιστημονικός σχεδιασμός και σχέδιο υλοποίησης για τη διαχείριση της κρίσης. Διότι τώρα δεν υπάρχει ούτε σχέδιο, ούτε μηχανισμός για τη διαχείριση της κρίσης. Τι σημαίνει αυτό; Ενεργοποίηση του Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Ευλογιάς, όπως λειτουργούν αντίστοιχα εθνικά κέντρα και επιτροπές με επιστήμονες, σε περίπτωση εκτεταμένων θεμάτων, είτε δημόσιας υγείας, είτε υγείας των ζώων. Με ποιο χαρακτηριστικό, όπως μας πρότεινε σήμερα ο Περιφερειάρχης; Τη διαφάνεια. Δηλαδή την ανάρτηση των κρουσμάτων και την πληροφόρηση, και των παραγωγών και του πληθυσμού, για να μην υπάρχει κανένας φόβος και να υπάρχει γνώση. Είναι το βασικό από το οποίο ξεκινάμε.

Δεύτερον: Πρέπει να έχουμε τα δικά μας επιστημονικά εργαλεία. Γενετικός έλεγχος, για να παρακολουθήσουμε την πορεία και την εξέλιξη και πιθανές μεταλλάξεις του ιού. Αυτό επίσης μας κατατέθηκε ως πρόταση σήμερα.

Τρίτον: Επέκταση σε όλη την Ελλάδα των τεστ ελέγχων, τα οποία μας παρουσιάστηκαν σήμερα και είναι μια καλή πρακτική εδώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, που έχει βασικό στόχο την αποτύπωση της διασποράς, την πρόληψη και την οριοθέτηση των προβλημάτων αυτών. Όμως αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να είναι δεκαήμερο, αυτό είναι αντιεπιστημονικό. Δεν θα ήθελα να το πω, αλλά τολμώ να σκεφτώ ότι είναι και υποκριτικά επικοινωνιακό.

Μπροστά στα μεγάλα αδιέξοδα και στον κίνδυνο της διασποράς, για τα οποία ευθύνεται η κυβέρνηση, έρχεται με μια ανακοίνωση δεκαήμερου σχεδίου. Να πούμε τα πράγματα όπως είναι σωστά και επιστημονικά. Η αυστηρή εφαρμογή του σχεδίου θέλει τουλάχιστον ένα μήνα, κάτι που συνδέεται και με τα χαρακτηριστικά του ιού. Το σχέδιο όσον αφορά τους περιορισμούς, την οριοθέτηση και τα χαρακτηριστικά της βιοασφάλειας, είναι υποχρεωτικό να έχει μέτρα εξαμήνου. Και σαφέστατα δεν μπορεί παρά να έχει ετήσια παρακολούθηση στη συνέχεια. Δεν αρκούν δέκα μέρες, μπορεί να είναι και στάχτη στα μάτια.

Σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να υπάρχει από την Πολιτεία εξασφάλιση του κόστους του σχεδίου. Για τις ζωοτροφές: Είναι απαράδεκτο το ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις, υπερεξάμηνες, για τους κτηνοτρόφους που είναι υποχρεωμένοι να έχουν οριοθετημένα τα κοπάδια τους. Για τα μέτρα βιοασφάλειας και για όλα τα λειτουργικά έξοδα αυτού του σχεδίου.

Το θέμα της θανάτωσης και της βέλτιστης πρακτικής της αποτέφρωσης. Επίσης, πρέπει να γίνεται με ευθύνη της Πολιτείας και όχι να καθυστερούν συμβάσεις ακόμα και για τα χωματουργικά μηχανήματα, όπως μας είπαν, που κάνουν την ταφή ή και για τις αδειοδοτήσεις προσωρινών χώρων ταφής.

Και βέβαια χρειάζεται να ανασυσταθεί ο ειδικός λογαριασμός αποζημιώσεων για τις θανατώσεις ζώων, στο υπουργείο, για να υπάρχει και επιτάχυνση. Είναι μια καλή πρακτική, που καταργήθηκε από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.

Ταυτόχρονα, χρειάζεται να λειτουργήσουν κέντρα γενετικής βελτίωσης ως σταθμοί αναπαραγωγής για την αναπλήρωση ζωικού κεφαλαίου. Πρέπει από τώρα να προετοιμαστούμε να μην κινδυνεύσουν ελληνικές φυλές και να υπάρχει ζωικό κεφάλαιο, ώστε να μπορούν να αναπληρωθούν οι πολύ μεγάλες απώλειες που έχουμε ήδη, από τα ζώα που έχουν θανατωθεί και από την εξέλιξη της ζωονόσου.

Εδώ χρειάζεται και συνεργασία υπηρεσιών για την απόλυτη απαγόρευση μετακινήσεων και τον έλεγχο εφαρμογής του σχεδίου. Δεν εμπιστευόμαστε το υπουργείο και την μέχρι σήμερα απόδοση και συμπεριφορά του στο θέμα αυτό.

Για όλα αυτά τα ζητήματα χρειάζεται και η χρηματοδότηση των Περιφερειών. Διότι σήμερα ενημερωθήκαμε ότι και τα θέματα του προσωπικού και τα θέματα των αναλώσιμων και των απολυμαντικών και των μετακινήσεων καλύπτονται από κονδύλια της Περιφέρειας, τα οποία όμως θα λείψουν από άλλες λειτουργίες. Πρέπει να είναι κρατική ευθύνη. Ευθύνη της Πολιτείας είναι οι έκτακτες συνθήκες μιας ζωονόσου.

Αυτό ήταν το σχέδιο και το πως θα υλοποιηθεί, επιστημονικά και επιχειρησιακά. Το δεύτερο έχει να κάνει με τους κτηνοτρόφους. Η άποψή μας, την έχουμε ανακοινώσει και σε άλλες περιπτώσεις, την έχω πει και προσωπικά όταν ήμασταν εδώ για τον «Ντάνιελ», είναι η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος σημαίνει ότι η Πολιτεία αναλαμβάνει να καλύψει το κόστος της ζημίας που δημιουργείται και στην παραγωγή, αλλά και στο εισόδημα για τους κτηνοτρόφους.

Αυτό προφανώς σημαίνει άμεση κάλυψη των αποζημιώσεων για τα ζώα που χάθηκαν, για την αναπλήρωση ζωικού κεφαλαίου. Σημαίνει ταυτόχρονα και την παροχή ζωοτροφών, αλλά και την εξασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος για την επιβίωση των κτηνοτρόφων, οι οποίοι τώρα δεν έχουν κοπάδια και πρέπει να ζήσουν τις οικογένειές τους για ένα διάστημα τουλάχιστον ετήσιο, μέχρι να δουν πώς θα σταθούν στα πόδια τους.

Δεν μπορεί να έχουν χάσει τα ζώα, να έχουν πληρώσει για ζωοτροφές ή άλλα εφόδια, να πρέπει να πληρώσουν το ρεύμα, τα σούπερ μάρκετ και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, και η Πολιτεία να είναι απούσα, όταν αυτή η ζημιά οφείλεται στη ζωονόσο, σε μια εξωτερική συνθήκη. Αυτό είναι η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος.

Και εδώ χρειάζεται να έχουν δίπλα τους κτηνιάτρους και επιστήμονες. Και για τα μέτρα βιοασφάλειας, αλλά και για να μπορέσουν να διαχειριστούν τις δύσκολες αυτές συνθήκες.

Άρα, εκτός από την άμεση αποζημίωση και την παροχή εισοδήματος για αναπλήρωση ζωικού κεφαλαίου και την παροχή ζωοτροφών, χρειάζεται να υπάρχουν κτηνίατροι σε κάθε δήμο, στο πεδίο, δίπλα στους κτηνοτρόφους, και για την κατάρτιση και στήριξη των μέτρων βιοασφάλειας.

Εδώ θέλω να πω ότι απαιτείται να υπάρχει άμεσα απόφαση για την αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων. Συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες καταστροφές. Είναι μια σταθερή επιλογή της Πολιτείας. Πρέπει να αφορά και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι πλήττονται πάρα πολύ σκληρά.

Και βέβαια, για να γίνει ξεκάθαρο, επειδή μας έγινε μια τέτοια καταγγελία σήμερα, το ύψος των αποζημιώσεων πρέπει να είναι αντίστοιχο της αναπλήρωσης ζωικού κεφαλαίου. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει αναπλήρωση ύψους 140 ευρώ, απ’ ό,τι μάθαμε, ενώ χρειάζονται πάνω από 250 ευρώ για να γίνει πραγματική αναπλήρωση ζωικού κεφαλαίου.

Και προσθέστε αυτό που σας είπα, ότι είναι κρίσιμο η αναπλήρωση ζωικού κεφαλαίου να γίνει από σταθμούς αναπαραγωγής στα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης για τις ελληνικές φυλές, το οποίο είναι κρίσιμο και για τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της χώρας μας.

Τρίτος άξονας: Ισχυρή στήριξη των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες που έχουμε, και οι κεντρικές και οι αποκεντρωμένες, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν, με αυτή τη στελέχωση, σε αυτό το τιτάνιο έργο που θα έχουν μπροστά τους.

Η πρόταση, την οποία ανακοινώσαμε και στην ομιλία μου στην Έκθεση, είναι ο άμεσος διπλασιασμός των στελεχών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Ακόμα και με τον διπλασιασμό δεν θα φθάσουμε στον πληθυσμό στελέχωσης που είχαμε το 2010. Χρειάζονται ακόμη περισσότεροι, γιατί χρειάζεται να έχουμε και την επιστημονική επεξεργασία και τη λειτουργία πεδίου. Δεν είναι μόνο η λειτουργία πεδίου, δηλαδή δίπλα στον κτηνοτρόφο. Έχουμε και τα εργαλεία της έρευνας, των βάσεων δεδομένων και της επεξεργασίας που πρέπει να γίνεται δίπλα στο πεδίο. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά σήμερα οι κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Η εκτίμηση είναι ότι χρειαζόμαστε άμεσα ένα πληθυσμό κτηνιάτρων γύρω στους 1.500 και οι πληροφορίες που μας έχουν έρθει από την αντίστοιχη Ομοσπονδία είναι ότι είμαστε κάτω από τους 700 συνολικά στην Ελλάδα.

Όμως, η στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών πρέπει να γίνει με ρήτρα εντοπιότητας, για να μείνουν οι επιστήμονες και οι επιστημόνισσες στον τόπο τους, με αμοιβές που δεν θα είναι ο κατώτατος μισθός και δεν θα είναι προφανώς οι αμοιβές των 8μήνων. Χρειάζεται αξιοπρεπής αμοιβή για να μείνουν οι επιστήμονες και να στηρίξουν την ελληνική κτηνοτροφία. Και, βέβαια, πρέπει να επιλυθούν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αύξηση των ημερών αποζημίωσης εκτός έδρας, όπου έχουμε πολύ περιοριστικά εργαλεία από την κυβέρνηση. Η μείωση των αποστάσεων και η διάθεση οχημάτων για να μπορεί να γίνεται αυτό το πολύ κρίσιμο έργο.

Για όλα αυτά, τα οποία θα τα δημοσιεύσουμε πολύ πιο αναλυτικά, θα πρέπει να γίνουν και τα αντίστοιχα αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη σας ανέφερα την ερώτηση του Κώστα Αρβανίτη αλλά και συνολικά εμείς, σαν Κοινοβουλευτική Ομάδα και σαν Ευρωομάδα, έχουμε καταθέσει αντίστοιχα ερωτήματα. Είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις που και οι παριστάμενοι συνάδελφοί μου και οι σύντροφοί μου έχουν καταθέσει ήδη στη Βουλή, αλλά αντίστοιχα μέτρα θα τα προωθήσουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διότι πέρα από το πρώτο βήμα, που είναι η ανάδειξη των ελλειμμάτων της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη και η καταγγελία των καταστροφικών πρακτικών, εμείς έχουμε και μία άλλη ευθύνη: να φέρουμε τις λύσεις. Αυτό είναι η επιλογή της Προοδευτικής Ελλάδας. Δεν είναι μόνο να αναδεικνύουμε τα ελλείμματα. Είναι να έχουμε τις επεξεργασίες και την επάρκεια των προτάσεων και να τις διεκδικούμε για λογαριασμό της χώρας και στο εξωτερικό. Γιατί αυτή την Ευρώπη θέλουμε. Να είναι δίπλα στους πολίτες και στις ανάγκες της κοινωνίας. Και αυτή είναι η πρόταση την οποία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνολικά για την ελληνική πολιτική.

Ελπίζω να τα θυμήθηκα όλα γιατί ήταν πάρα πολλά, αλλά θέλαμε να είμαστε πλήρεις όσο είναι δυνατόν, και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για να γίνουν ερωτήσεις.

ΚΩΝ. ΚΑΡΥΔΑΚΗ (Δημοτικό Ραδιόφωνο): Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, δεν είπατε τίποτα για τα εμβόλια. Προχθές έγινε μία κινητοποίηση των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας στην Περιφέρεια και αυτό που κυρίως έθεσαν μετ’ επιτάσεως και πολύ δυναμικά είναι να γίνουν εμβόλια. Αυτό που δεν αντέχουν άλλο, λένε, είναι να αρρωσταίνουν δυο ζώα και να σφάζονται χίλια. Και αυτό που ζητάνε είναι τα εμβόλια. Βέβαια, ο αντίλογος, από την κυβέρνηση και νομίζω από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, είναι ότι δεν υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια. Δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια. Αυτό που ζητάνε, πάντως, οι κτηνοτρόφοι σήμερα είναι εμβόλια.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Είμαστε και εμείς ενήμεροι για αυτή τη συζήτηση και θέλω να σας πω ότι για εμάς ήταν επιλογή να παρουσιάσουμε αυτά τα μέτρα, διότι αυτά τα μέτρα μπορούν να έχουν αποτελεσματικότητα, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει κατάλληλος εμβολιασμός. Δεν πρέπει η συζήτηση για τον εμβολιασμό να καθυστερήσει τα μέτρα της βιοασφάλειας, την αποζημίωση των κτηνοτρόφων, τη γρήγορη θανάτωση, την αποζημίωση των ζωοτροφών, την εξασφάλιση ζωοτροφών, την πλήρη διακοπή των μετακινήσεων, διότι μπορεί να αρχίσει μια συζήτηση περιπτωσιολογική -και επιστημονική βέβαια, την οποία την ακούμε- ενώ δεν θα έχουν εφαρμοστεί όλα τα υπόλοιπα.

Αυτά που παρουσιάσαμε μπορούν να συμβάλουν στην οριοθέτηση, τον περιορισμό των κρουσμάτων και την αποζημίωση των κτηνοτρόφων, ενώ εξελίσσεται παράλληλα και η επιστημονική συζήτηση.

Γιατί είναι άλλο η επιστημονική συζήτηση και είναι άλλη η ευθύνη της Πολιτείας. Η Πολιτεία έχει υποχρέωση τώρα να είναι δίπλα στον παραγωγό, να περιορίσει το πρόβλημα και ταυτόχρονα να τον στηρίξει οικονομικά για να επιβιώσει. Δυστυχώς, έχουμε εμπειρία τι δεν έγινε μέχρι τώρα και πρέπει να γίνει άμεσα για να μπορέσει να στηριχθεί ο κτηνοτρόφος. Αυτά προτείνουμε.

Συζητήσαμε και με την Περιφέρεια σήμερα, και με τους κτηνοτρόφους, που έχουν κι αυτοί επιφυλάξεις, και με τους κτηνιάτρους. Εγώ βρέθηκα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Υπαλλήλων των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών πολύ πριν από την Έκθεση. Η πρώτη συνάντηση που έκανα μαζί τους ήταν στις 4 Σεπτεμβρίου, γιατί τότε είχαν ολοκληρώσει και τον κύκλο του ελέγχου της Ευρωβουλής, όπου και από εκεί μας είχε έρθει η απάντηση διαθεσιμότητας, όχι πλήρους ποσότητας εμβολίων. Έχει έρθει όμως. Γι’ αυτό σας λέω, θα τις έχετε τις Ερωτήσεις. Δεν έχουμε κρύψει εμείς τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αντίθετα, τον έχουμε προβάλλει.

Αυτά που σας παρουσιάσαμε είναι αυτά τα οποία απαιτούνται σήμερα. Δεν αρκεί το δεκαήμερο, και θα ήθελα να μην είναι επικοινωνιακό τέχνασμα. Απαιτείται μια ισχυρή Πολιτεία, που δεν έχει την πολιτική βούληση ο Μητσοτάκης να την υλοποιήσει. Αλλά αν εφαρμοστούν αυτά, και τα διεκδικήσουμε μαζί με τους κτηνοτρόφους, τις περιφέρειες και τους δήμους, τότε ναι, θα υπάρχει επόμενη μέρα αισιόδοξη και παραγωγική για την ελληνική κτηνοτροφία, ενώ παράλληλα υπάρχει και συζήτηση για το εμβόλιο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Οι κτηνοτρόφοι ζητούν επίσης να σταματήσουν άμεσα οι θανατώσεις των ζώων. Λένε δηλαδή ότι σε μία μονάδα με 1.000 ζώα, αν νοσήσει ένα, θανατώνονται και τα χίλια, και ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που το εφαρμόζει αυτό.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία έχουμε καταθέσει. Οι προτάσεις οι οποίες καταθέσαμε εμείς δεν δημιουργούν καμία διχογνωμία μεταξύ επιστημόνων, κτηνοτρόφων και υπηρεσιών, άρα είναι ενοποιητικές και λύνουν το πρόβλημα που δεν έλυσε η κυβέρνηση. Εμείς σεβόμαστε τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας που υπάρχουν. Πρέπει να εφαρμοστούν. Το θέμα είναι, όμως, ότι δεν το κάνει με αποτελεσματικότητα η κυβέρνηση και το υπουργείο και η κατάσταση έφτασε εδώ που έφτασε. Ξέρουμε την παράλληλη συζήτηση που γίνεται και την κατανοώ.

Μπορώ να σας πω και επιστημονικά την κατανοώ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όμως, εδώ ήρθαμε για να λύσουμε το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα. Σήμερα λοιπόν, εμείς δεν λέμε να ανατραπούν τα πρωτόκολλα, λέμε να εφαρμοστούν, αλλά ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να τα εφαρμόσει. Το ερώτημα είναι: Θέλει ή δεν θέλει; Εμείς καταθέτουμε ολοκληρωμένη πρόταση.

Να αφήσουν, λοιπόν, τα επικοινωνιακά παιχνίδια δεκαημέρου, να καταθέσουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο και να ενεργοποιηθεί τώρα Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Ευλογιάς, που θα δει και θέματα πρωτοκόλλων και δεν θα λύνονται σε συνεντεύξεις Τύπου. Να τα δούμε οργανωμένα. Περάσαμε πολύ πιο δύσκολες στιγμές, τα θυμάστε, δεν θέλω να επιστρέψω στο παρελθόν για θέματα τέτοια στην Ελλάδα.

Υπήρξαν εθνικές επιτροπές και διαχειρίστηκαν ζητήματα. Και ήταν άλλη η πολιτική συζήτηση, η ευθύνη της Πολιτείας, και άλλη η επιστημονική. Εγώ λοιπόν, λέω: μπορεί να εφαρμόσει ένα απαραίτητο σχέδιο για την ελληνική κτηνοτροφία ο Κυρ. Μητσοτάκης ή οι προτεραιότητές του είναι οι «γαλάζιες ακρίδες», οι «Φραπέδες» και οι «Χασάπηδες»; Αυτό είναι, πολύ απλό. Διότι στη Βουλή δεν μας αφήνει να ψάξουμε τα σκάνδαλα. Τουλάχιστον, μπορεί να σώσει την ελληνική κτηνοτροφία;

Το 95% των προτάσεών μας το έχετε ακούσει, κρατώ μια επιφύλαξη μήπως έχει μείνει κάτι γιατί ήταν πολύ πυκνά τα θέματα σήμερα, και σας βεβαιώ ότι και από τους επιστήμονες, και από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας που επισκεφθήκαμε, αλλά και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα μέτρα είναι εφαρμόσιμα και θα δώσουν μια πολύ καλύτερη λειτουργία της Πολιτείας, για να μην έχουμε αυτόν τον πανικό από την εκτεταμένη διασπορά, που οφείλεται και στην αποδυνάμωση της Πολιτείας που επέλεξε να έχουμε ο κ. Μητσοτάκης.

Ευχαριστώ πολύ.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.