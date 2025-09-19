Φλωρίδης σε Γιαννούλη: «Έχετε λατρεία προς δολοφόνους και εγκληματίες» – Σύγκρουση στη Βουλή για νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης

Σφοδρή σύγκρουση για τη διάταξη που υπό προϋποθέσεις απαγορεύει στους κατηγορούμενος την πρόσβαση στα στοιχεία δικογραφιών είχαν στη Βουλή ο Γιώργος Φλωρίδης με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η ρύθμιση ψηφίστηκε το 2014 επί κυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, διατηρήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015 – 19 και κατηγόρησε τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των δύο κομμάτων για υποκρισία και άγνοια νόμων.

Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε παράλληλα ότι το 2019 λίγο πριν τη διάλυση της Βουλής η κυβέρνηση Τσίπρα έσπευσε να ψηφίσει τον νέο Ποινικό Κώδικα, ο οποίος τότε δεν συμπεριέλαβε τη συγκεκριμένη ρύθμιση με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει εξηγήσεις.

«Η διάταξη ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2014 και την είχε φέρει η κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με αντιπρόεδρο της κυβέρνησης τότε τον κ. Ε Βενιζέλο. Αυτά τα λέω για να τα ακούσει το ΠΑΣΟΚ» είπε αρχικά ο κ. Φλωρίδης ενώ πρόσθεσε πως βουλευτές της Χαριλάου Τρικούπη που σήμερα καταγγέλλουν τη διάταξη, το 2014 τόνιζαν την αναγκαιότητά της. «Είστε σε διχασμό; Θέλετε να διαγράψετε την ιστορία σας; Τι είστε; Πρέπει να τύχει της στήριξης όλων μας» έλεγε ο Κουκουλόπουλος.

«Έχουμε έναν νόμο τον οποίο ψήφισε η κυβέρνηση που συμμετείχατε και τον επαναφέρουμε πολύ βελτιωμένο και εσείς σήμερα τι μας λέτε; Σας έπιασε ο καημός σήμερα και μιλάτε γι αυτό;» είπε.

Απευθυνόμενος δε, στον ΣΥΡΙΖΑ αναρωτήθηκε «από το 2015 μέχρι τις εκλογές του 2019 γιατί επί 4μισι χρόνια δεν αγγίξατε αυτή τη διάταξη; Η διάταξη ίσχυσε και στα 4μισι χρόνια μέχρι την τελευταία ώρα. Την τελευταία μέρα που φύγατε με αυτό τον άθλιο ποινικό κώδικα την παραλείψατε».

Απαντώντας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος σημείωσε «Δεν μπορώ να δεχθώ την κριτική του υπουργού ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ διαγράφουν την ιστορία του κόμματος. Εσείς κ. Φλωρίδη υπηρετείτε μια κυβέρνηση δεξιά. Ποιοι διαγράφουν την ιστορία; Το 2014 υπήρξε μια νομοθέτηση που δεν εφαρμόστηκε ποτέ άρα δεν αποτελεί θέσφατο. Σωστά δεν υπήρξε αντίστοιχη ρύθμιση το 2019 και σε αυτό συμφωνείτε και εσείς και το κόμμα σας».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Χρήστος Γιαννούλης απάντησε λέγοντας «Δεν θα υποστούμε όλες αυτές τις πολιτικά συμπλεγματικές συμπεριφορές. Ο κανονισμός δεν κάνει ανεκτές τις ανερμάτιστες τοποθετήσεις. Δεν έχετε το δικαίωμα να επικαλείστε αυτά τα εκφυλιστικά επιχειρήματα το τι έκανε το ΠΑΣΟΚ. Εκπροσωπείτε μια ακραία φιλελεύθερη κυβέρνηση. Αν ντρέπεστε λύστε το αλλιώς. Να είστε πιο σεμνός όταν απευθύνεστε σε πρόσωπα και κόμματα που βρίσκονται εδώ με την ψήφο και όχι με κολακείες προς τον πρωθυπουργό».

Οι τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσε σφοδρότερη αντίδραση από τον κ. Φλωρίδη. «Η λατρεία σας προς τους δολοφόνους και τους εγκληματίες δεν πρέπει να αναγνωρίσετε κάποια στιγμή ότι συναντά τα όρια των δικαιωμάτων κάποιων άλλων; Δηλαδή αυτός ο ατελείωτος δικαιωματισμός σας, σας θυμίζω ότι τον αρχιδολοφόνο Κουφοντίνα εσείς φροντίσατε να τον πάτε στις αγροτικές φυλακές. Η λατρεία σταματά εκεί που ξεκινούν οι ζωές τον άλλων» συνέχισε ο υπουργός ενώ συμπλήρωσε «Η διάταξη που φέρνουμε προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται πρόσβαση σε ανακριτικό υλικό όταν κινδυνεύουν ζωές των άλλων από τρομοκράτες δολοφόνους, από εμπόρους ναρκωτικών σκληρούς, από εγκληματικές οργανώσεις και εκεί οι άνθρωποι που έχουν καταθέσει ως μάρτυρες αν μαθευτούν κινδυνεύει η ζωή τους. Αυτούς θέλει να προστατεύσει η διάταξη αυτή. Κυβερνήσατε 4μισι χρόνια που γιατί δεν την αλλάξατε;» είπε ο υπουργός προς τον ΣΥΡΙΖΑ.

Απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ σημείωσε «θύμισα τι είπαν οι 2 αυτοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Άρα αν σέβεστε την ιστορία σας, θα σεβαστείτε αυτά που είπαν οι βουλευτές σας σε αυτό το ν/σ όταν ψηφιζόταν. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο παρερμηνείας περί τίνος πρόκειται. Όταν υπάρχει προσωρινή κράτηση τότε μπορεί να υπάρχει πρόσβαση. Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο δικαστικό συμβουλίου αυτού που θεωρείτε ότι πλήττεται».