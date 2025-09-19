Χαρδαλιάς:-Τρεις-νέες-Στέγες-Υποστηριζόμενης-Διαβίωσης,-σε-Ηλιούπολη,-Σαλαμίνα-και-Παλαιό-Φάληρο

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλάς, ανακοίνωσε την ένταξη τριών νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021–2027, δίνοντας έτσι έμφαση στην κοινωνική συνοχή και τη διαρκή στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών.

Ειδικότερα, οι τρεις νέες δομές στους Δήμους Ηλιούπολης, Σαλαμίνας και Παλαιού Φαλήρου, συνολικού προϋπολογισμού 5,9 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής και θα ολοκληρωθούν το αργότερο εντός 12 μηνών από την υπογραφή της σχετικής νομικής δέσμευσης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που εγκρίνει τη χρηματοδότηση απο το ΕΣΠΑ 2021-2027 για την κατασκευή ΣΥΔ για Άτομα με Αναπηρία.

Αναλυτικότερα, οι νέες ΣΥΔ αφορούν:

– Στον Δήμο Ηλιούπολης: Κατασκευή νέου τριώροφου κτηρίου, προϋπολογισμού 3.971.400 ευρώ, για τη στέγαση δύο μονάδων, με δικαιούχο τον αναπτυξιακό φορέα της Περιφέρειας «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» (ΑΔΑ: 9Α6Ω7Λ7-ΜΝΑ).

– Στον Δήμο Σαλαμίνας: Κατασκευή κτηρίου, προϋπολογισμού 1.661.600 ευρώ, για τη στέγαση μίας μονάδας, με δικαιούχο τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» (ΑΔΑ: ΨΙΡ17Λ7-Υ9Ψ).

– Στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου: Διαμόρφωση μίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, προϋπολογισμού 301.255 ευρώ, με δικαιούχο τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου (ΑΔΑ: 9Υ647Λ7-7Κ8).

Με αφορμή την κατασκευή των τριών νέων δομών που θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε: «Στην Περιφέρεια Αττικής δεν περιοριζόμαστε σε εξαγγελίες. Δουλεύουμε με συνέπεια και πράξεις, ώστε οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας να νιώθουν ότι έχουν τη φροντίδα και την ουσιαστική στήριξη που χρειάζονται. Ήδη χρηματοδοτούμε 13 δομές και προχωρούμε στην κατασκευή 3 νέων, ώστε να καλύψουμε περισσότερες ανάγκες.

Με τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης χτίζουμε ένα νέο πλαίσιο που εξασφαλίζει αξιοπρέπεια, σεβασμό και ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία. Δίνουμε ασφάλεια και προοπτική σε συμπολίτες μας με αναπηρία, αλλά και σε παιδιά και εφήβους που μας έχουν περισσότερο ανάγκη και υποστηρίζουμε έμπρακτα τις οικογένειές τους».

«Είμαι περήφανος, γιατί η Αττική γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που αξιοποιεί κοινοτικούς πόρους για ανάλογες δομές. Προσωπικά θεωρώ ότι ο ρόλος της Περιφέρειας είναι βαθιά κοινωνικός. Οφείλουμε να στεκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας που μας χρειάζονται, να διασφαλίζουμε ότι κανείς δεν μένει πίσω και να χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο πόρο και χρηματοδοτικό εργαλείο, προκειμένου να δίνουμε λύσεις στις καθημερινές αγωνίες.

Είναι χρέος μας απέναντι στις οικογένειες που αγωνιούν για το αύριο των παιδιών τους, αλλά και μια πράξη ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Η Περιφέρεια οφείλει να είναι παρούσα εκεί που χτυπά η καρδιά της κοινωνίας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε», πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης Αττικής.