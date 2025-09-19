Πάνω από τέσσερα στα δέκα κέντρα δεδομένων παγκοσμίως βρίσκονται σε περιοχές με έλλειψη υδατικών πόρων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα στην Ευρώπη, το Βέλγιο, η Ισπανία και η Ελλάδα.

Πάνω από τέσσερα στα δέκα κέντρα δεδομένων παγκοσμίως βρίσκονται σήμερα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πίεση ή έλλειψη υδατικών πόρων, σύμφωνα με ανάλυση της S&P Global.

Η μελέτη βασίστηκε σε δείγμα περίπου 9.000 εγκαταστάσεων και αξιολόγησε την έκθεσή τους σε «υδατικό στρες» και, διαπιστώθηκε ότι το 43% των κέντρων δεδομένων βρίσκεται ήδη σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υδάτινων πόρων. Στην Ευρώπη, ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται το Βέλγιο, η Ισπανία και η Ελλάδα, όπου οι δείκτες έντασης του υδατικού στρες συχνά αγγίζουν επίπεδα από 80 έως 100, πολύ πάνω από το όριο του 40 που θεωρείται επικίνδυνο.

Η εικόνα αναμένεται να επιδεινωθεί μεσοπρόθεσμα. Η S&P εκτιμά ότι έως το 2050 περίπου το 45% των κέντρων δεδομένων θα λειτουργεί σε περιοχές με υψηλό υδατικό στρες, καθώς το 2% των εγκαταστάσεων (285 data centers) που σήμερα βρίσκονται σε περιοχές με χαμηλό στρες, θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις συνέπειες της επιδείνωσης της υγείας και λειτουργίας των φυσικών οικοσυστημάτων.

Παρά τις δυσμενείς αυτές προβλέψεις, το ζήτημα δεν θεωρείται προς το παρόν σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος για τον κλάδο, καθώς το νερό αντιπροσωπεύει μικρό ποσοστό του συνολικού λειτουργικού κόστους. Ωστόσο, οι αναλυτές της S&P επισημαίνουν ότι η εντεινόμενη ρύθμιση στο πεδίο της διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων και οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών είναι πιθανό να καταστήσουν το θέμα πιο κρίσιμο στο μέλλον.

Για να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τους υδάτινους πόρους, οι εταιρείες τεχνολογίας και οι πάροχοι και διαχειριστές κέντρων δεδομένων ήδη εξετάζουν λύσεις όπως η χρήση επεξεργασμένου ή ανακυκλωμένου νερού, η επιλογή τοποθεσιών με καλύτερη πρόσβαση σε υδάτινες υποδομές, αλλά και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών ψύξης που καταναλώνουν λιγότερο νερό, όπως τα συστήματα ψύξης με αέρα. Την ίδια στιγμή, η της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων ψύξης μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της σπατάλης.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, οι κίνδυνοι για τον κλάδο παραμένουν. Η S&P εστιάζει σε πιθανές κοινωνικές αντιδράσεις και σε πιθανή επιβολή αυστηρότερων ρυθμιστικών πλαισίων, καθώς και στον αυξημένο οικονομικό και τεχνικό φόρτο που συνεπάγεται η μετάβαση σε πιο αποδοτικές τεχνολογίες.

Οι αναλυτές της S&P υπογραμμίζουν ότι, σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση του νερού θα αναδειχθεί σε παράγοντα στρατηγικής σημασίας για τη βιομηχανία των data centers τις επόμενες δεκαετίες, μεταξύ άλλων υπαγορεύοντας την κατεύθυνση της γεωγραφικής επέκτασης αυτών των δραστηριοτήτων.