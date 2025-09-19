cnbc:-Από-22-έως-24-δολάρια-ανά-μετοχή-η-προσφορά-της-paramount-για-την-warner-bros.

Την ώρα που η Paramount Skydance προετοιμάζει μια προσφορά για την Warner Bros. Discovery, το CNBC ανέφερε την Παρασκευή ότι αυτή θα μπορούσε να κυμαίνεται στην περιοχή των 22 έως 24 δολαρίων ανά μετοχή.

Το CNBC επισημαίνει πως ίσως πρόκειται για μία κερδοσκοπική αποτίμηση και μία πρόσφορα θα μπορούσε να έρθει αργότερα από το αναμενόμενο.

Η μετοχή της WBD σημειώνει άνοδο περίπου 2% στην Wall Street την Παρασκευή, διαπραγματευόμενη πάνω από τα 19 δολάρια η καθεμία.

Την περασμένη εβδομάδα, το CNBC ανέφερε ότι η νέα συγχώνευση της Paramount Skydance προετοιμάζει μια προσφορά σε μεγάλο βαθμό σε μετρητά για την Warner Bros. Discovery, ενδεχομένως προλαμβάνοντας μια διάσπαση της εταιρείας και δημιουργώντας έναν γίγαντα των μέσων ενημέρωσης με ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο δικτύων συνδρομητικής τηλεόρασης, αθλητικών δικαιωμάτων και δύο μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο.

Η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια για τον διαχωρισμό των παγκόσμιων δραστηριοτήτων τηλεοπτικών δικτύων από τις δραστηριότητες streaming και τα στούντιο.

Το CNBC ανέφερε την Παρασκευή ότι μια επίσημη προσφορά θα μπορούσε να είναι περίπου 70% έως 80% σε μετρητά, με την υποστήριξη εν μέρει του Λάρι Έλισον, συνιδρυτή της Oracle και πατέρα του Ντέιβιντ Έλισον, Διευθύνοντος Συμβούλου της Paramount Skydance. Το υπόλοιπο θα μπορούσε να πληρωθεί με μετοχές.