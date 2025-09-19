Eurogroup: Ανθεκτική η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη – 2 συμφωνίες για ψηφιακό ευρώ

«Ο καθένας από εμάς γνωρίζει ότι η ανάπτυξη πρέπει να ενισχυθεί» καθώς «υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την οικονομική απόδοση της Ευρωζώνης στην παγκόσμια σκηνή»

Παρά την αβεβαιότητα που υπάρχει πολλά διαφορετικά επίπεδα, η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη είναι ανθεκτική σύμφωνα με το outlook ενώ οι αγορές εργασίας όλων των κρατών – μελών, παρουσιάζουν ισχυρές αποδόσεις, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου.

Παράλληλα, τόνισε πως «ο καθένας από εμάς γνωρίζει ότι η ανάπτυξη πρέπει να ενισχυθεί» καθώς «υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την οικονομική απόδοση της Ευρωζώνης στην παγκόσμια σκηνή», όπως υπογράμμισε.

«Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι οι προοπτικές μας για την ανάπτυξη έχουν βελτιωθεί ελαφρώς, και το γεγονός ότι η απόδοση της απασχόλησης εξακολουθεί να είναι τόσο ισχυρή, είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για το πώς βλέπουμε την απόδοση του ευρώ» πρόσθεσε.

H συνεδρίαση ξεκίνησε με τον οδικό χάρτη εργασιών του Eurogroup έως τα μέσα του 2025 ενώ οι τρεις μεγάλοι άξονες είναι ο συντονισμός των προϋπολογισμών, η εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών και η Τραπεζική Ένωση, μαζί με πρωτοβουλίες για τον ρόλο του ευρώ εντός και εκτός ευρωζώνης.

Για το ψηφιακό ευρώ, οι ΥΠΟΙΚ των «27» κατέληξαν σε συμφωνία σε δύο κρίσιμα ζητήματα: στο «πλαφόν» στα όρια κατοχής και στη διαδικασία έκδοσής του. «Η ισορροπία σέβεται πλήρως την εντολή και το προνόμιο κάθε θεσμικού οργάνου που εμπλέκεται στο ψηφιακό ευρώ» επεσήμανε.

«Το ψηφιακό μέλλον του ευρώ αποτελεί ουσιαστικό μέρος του μέλλοντός του. Για αυτό το έργο έχουμε αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο και προσοχή σε συζητήσεις. Όλα αυτά θα προχωρήσουν τώρα υπό την Προεδρία του Συμβουλίου, όπου η σύνταξη νομικών κειμένων θα συνεχιστεί και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στους υπουργούς» πρόσθεσε.