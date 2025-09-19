lamda-Ελληνικό:-Τα-πωλητήρια-και-οι-επενδύσεις-μέχρι-το-τέλος-του-έτους

H προώθηση των ίδιων επενδύσεων, η περαιτέρω εμπορευματοποίηση των οικιστικών projects και των μεγάλων εμπορικών αναπτύξεων (malls), αλλά και η ολοκλήρωση της επιχειρηματικής συμφωνίας με το ION Group βρίσκονται στην ατζέντα της διοίκησης της Lamda Development όσον αφορά την ανάπλαση του Ελληνικού.

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των αναλυτών για τα μεγέθη του α’ εξαμήνου του 2025, ο CFO Χ. Ζαφόλιας και ο Chief Strategy και IRO Α. Ζαφόλιας επισήμαναν πως η πρόσφατη συμφωνία με το ION Group για τη δημιουργία ενός μικτού συγκροτήματος γραφείων και κατοικιών, αφενός προσδίδει διεθνή χαρακτήρα στην όλη ανάπλαση και αφετέρου προσθέτει νέα χαρακτηριστικά στη συνολική ανάπτυξη του Ελληνικού, που έως πρότινος είχε ως βασικές χρήσεις την κατοικία, τον τουρισμό και την αναψυχή.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, δε, το γκρουπ ΙΟΝ θα προσελκύσει νέα επενδυτικά κεφάλαια για την υλοποίηση και ανάπτυξη του δικού του business hub, με παράπλευρα πιθανώς οφέλη και για την εμπορευματοποίηση νέων οικοπέδων ή αναπτύξεων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Lamda Development το due diligence της συμφωνίας που αφορά σε απόκτηση οικοπέδων από την ION Group έναντι 450 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Τότε θα εισπραχθεί το 10% του τιμήματος και το υπόλοιπο μετά την ολοκλήρωση των μελετών και των αδειοδοτήσεων που ως γνωστόν έχει αναλάβει η Lamda για λογαριασμό του ξένου γκρουπ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης του ομίλου η παραπάνω διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε 12-15 μήνες. Υπενθυμίζεται τέλος πως η συνολική επένδυση του ION Group αναμένεται να φθάσει το 1,5 δισ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τις ίδιες επενδύσεις στον οικιστικό τομέα, δηλαδή στη γειτονιά του Little Athens (καθώς όλα τα οικιστικά projects του παραλιακού μετώπου έχουν πουληθεί) ο όμιλος της Lamda Development αναμένεται να λανσάρει επιπλέον 100-120 διαμερίσματα έως το τέλος του έτους και 300-350 στο α’ τρίμηνο του 2026.

Μέχρι τα τέλη Αυγούστου είχαν διατεθεί στην αγορά 559 διαμερίσματα προς πώληση από τη συστάδα του Little Athens, εκ των οποίων το 93% ή 522 διαμερίσματα έχουν ήδη πουληθεί ή προκρατηθεί από ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη εμπορευματοποίησης, οι εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για το έργο Ελληνικού, συμπεριλαμβανομένων και των οικοπέδων που έχουν πουληθεί, αντιστοιχούν σε 1,4 δισ. ευρώ, ενώ μόνο τα οικιστικά της LAMDA έχουν αποφέρει από την αρχή του έργου έως το τέλος Αυγούστου κεφάλαια 950 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον κεφάλαια 800 εκατ. ευρώ έχει λαμβάνειν η εταιρεία έως το 2027- 2028 από τις οικιστικές μονάδες που έχουν ήδη πουληθεί ή πρόκειται να συμβασιοποιηθούν. Ο μέσος όρος τιμών πώλησης κατοικιών διαμορφώνεται στα 8.600 ευρώ, ωστόσο σύμφωνα με τη διοίκηση της Lamda Development, δεδομένων των νέων συμφωνιών, αυτός αναμένεται «να αναθεωρηθεί».

Σε ότι αφορά τα εμπορικά κέντρα στο Ελληνικό υπάρχουν προσύμφωνα μίσθωσης για το 64% του The Ellinikon Mall, το οποίο θα κατασκευαστεί από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ορίζοντα παράδοσης το 2028 και για το 78% του Riviera Galleria το οποίο κατασκευάζεται από τη ΜΕΤΚΑ με ορίζοντα παράδοσης το 2026.

Στο β’ εξάμηνο του 2025 αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ από τη Lamda Development στο project του Ελληνικού (ήδη έχουν δαπανηθεί 200 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του έτους), κατά συνέπεια του budget των 500 εκατ. ευρώ που είχε υπολογίσει ο όμιλος για το σύνολο του 2025.

Στο χρηματοοικονομικό σκέλος, η εταιρεία μετά την αποπληρωμή ομόλογου τον περασμένο Ιούλιο έχει μειώσει το μέσο επιτόκιο δανεισμού στο 3,8% από 4% στο τέλος του 2024, ενώ το NET LTV διαμορφώνεται στο 29%.

Η διοίκηση του ομίλου έχει επίσης αναφέρει την πιθανότητα έκδοσης ενός νέου διαπραγματεύσιμου ομολόγου για την άντληση κεφαλαίων με χαμηλότερο κόστος στην τελευταία τακτική γ.σ. των μετόχων της, ενώ στην πιο επίκαιρη τοποθέτηση της στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη αναφέρθηκε πως παραμένει ανοιχτή για κάθε δυνατή συμφέρουσα αναδιάρθρωση δανεισμού.

Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία έχει εγκεκριμένες γραμμές δανεισμού που ενεργοποιούνται για την κατασκευή των malls στο Ελληνικό, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα μετά και την αποπληρωμή του ομολόγου διαμορφώνονται πέριξ των 400 εκατ. ευρώ.