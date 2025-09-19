lavipharm:-Η-φαρμακευτική-καινοτομία-γίνεται-επενδυτικό-όπλο

Η Lavipharm ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2025 με αποτελέσματα που υπογραμμίζουν τη σταθερή της ανοδική πορεία, δημιουργώντας παράλληλα ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για το υπόλοιπο της χρονιάς. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε €31,0 εκατ., αυξημένες κατά 5,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ενώ μετά την αφαίρεση rebates και clawback η αύξηση ήταν ακόμη ισχυρότερη, στο 6,8%.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €7,7 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 29,4% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή αποτυπώνει την επιχειρησιακή βελτίωση και την ικανότητα του ομίλου να μετατρέπει την αύξηση πωλήσεων σε ενισχυμένα λειτουργικά αποτελέσματα. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €2,6 εκατ., έναντι €7,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2024. Ωστόσο, η περσινή σύγκριση ενισχύεται από ένα μη επαναλαμβανόμενο έκτακτο όφελος ύψους €5,7 εκατ. λόγω αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Χωρίς αυτή την επίδραση, η καθαρή κερδοφορία θα εμφάνιζε ουσιαστική αύξηση, γεγονός που καταδεικνύει τη διαρκή βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός παρέμεινε σε ελεγχόμενα επίπεδα, στα €27,5 εκατ., επιτρέποντας στον όμιλο να συνεχίζει τις επενδύσεις του σε νέους τομείς με σημαντικές προοπτικές.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, το οποίο αναμένεται να αποδειχθεί ακόμη πιο δυναμικό. Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι παραγγελίες από διεθνείς αγορές έχουν ήδη ενισχυθεί και εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε ισχυρή άνοδο πωλήσεων συγκριτικά με το πρώτο μισό του 2025. Παράλληλα, ο στρατηγικός τομέας της φαρμακευτικής κάνναβης αναμένεται να καταγράψει σημαντική ανάπτυξη, καθώς η αγορά μεγαλώνει με ταχύτατους ρυθμούς και προσφέρει νέα περιθώρια κερδοφορίας.

Η Lavipharm έχει θέσει ως προτεραιότητα την καινοτομία, την ποιότητα και την εξωστρέφεια, στρατηγικές κατευθύνσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστική της θέση. Το πρώτο εξάμηνο αποτέλεσε μια σταθερή βάση, αλλά, από ό,τι φαίνεται, το πραγματικό βάρος δίνεται στο δεύτερο μισό του 2025, όπου συνδυαστικά οι διεθνείς παραγγελίες και οι νέες δραστηριότητες αναμένεται να αποδώσουν καρπούς.

Προσέξτε τώρα, γιατί με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Lavipharm δείχνει να βρίσκεται σε ταχύτατη τροχιά περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών της, με τα ετήσια προσαρμοσμένα EBITDA να αναμένονται στο τέλος του έτους να έχουν εκτοξευτεί στη ζώνη των €14 με €15 εκατ. από €10,39 εκατ. που ήταν το 2024, έχοντας μάλιστα ως καύσιμο και την εκθετική κερδοφορία της κάνναβης.

Από διαγραμματικής απόψεως, η μετοχή φαίνεται να έχει διασπάσει ανοδικά τη μακροπρόθεσμη καθοδική γραμμή τάσης “R” και να αρχίζει να βλέπει πλέον την περιοχή που εκτείνεται από τα €0,956 έως τα €1,012.

