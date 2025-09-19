Mε άνοδο έκλεισε η Wall Street – Νέα ιστορικά υψηλά για τους τρεις βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες

Σε κλίμα ευφορίας και στη συνεδρίαση η Wall Street, με τους τρεις βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες να κλείνουν σε νέα ιστορικά υψηλά και να καταγράφουν κέρδη και σε εβδομαδιαία βάση, καθώς η απόφαση της Fed να μειώσει τα επιτόκια έχει φέρει ευφορία στους επενδυτές.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε 172,85 ή 0,37% στις 46.315,27 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,49% στις 6.664,36 μονάδες, ενώ ο Nasdaq τερμάτισε στις 22.631,48 μονάδες με άνοδο 0,72%.

O δείκτης μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 0,7%, χάνοντας μέρος των κερδών αυτής της εβδομάδας, αφότου άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό στην αρχή της συνεδρίασης.

Η Apple καθοδήγησε την άνοδο, με κέρδη 3,2%, καθώς το τελευταίο iPhone της εταιρείας άρχισε να πωλείται σε ολοκληρο τον κόσμο. Άνοδο άνω του 2,2% κατέγραψε και η μετοχή της Tesla.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 και ο Dow σημείωσε άνοδο 1,2% και 1% αντίστοιχα, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε 2,2%. Ο Russell 2000 κέρδισε 2,2%, παρουσιάζοντας άνοδο για έβδομη εβδομάδα.

Οι μετοχές πήραν ώθηση αυτή την εβδομάδα, αφού η Fed μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας – στην πρώτη μείωση από τον Δεκέμβριο. Η κίνηση αυτή ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη από τις αγορές, αλλά οι μετοχές παρουσίασαν μεταβλητότητα μετά την απόφαση, καθώς ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, χαρακτήρισε τη μείωση ως ένα «μέτρο διαχείρισης κινδύνου» στη συνέντευξη Τύπου του.

«Αν και ο Σεπτέμβριος ιστορικά παρουσιάζει καθοδική πορεία, η φετινή αγορά έχει ξεφύγει από αυτό το μοτίβο – με άνοδο 35% από τον Μάρτιο, υποστηριζόμενη από ισχυρά τεχνικά και θεμελιώδη στοιχεία», δήλωσε ο Mαρκ Χάκετ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην Nationwide. «Ωστόσο, με τον S&P 500 να διαπραγματεύεται σε επίπεδα 22 φορές πάνω από τα προβλεπόμενα κέρδη και με τη μεταβλητότητα περιορισμένη, μια περίοδος σταθεροποίησης ή κυμαινόμενης πορείας θα ήταν μια φυσιολογική και υγιής εξέλιξη».