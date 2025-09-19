nothing:-Η-εταιρεία-με-ελληνικό-«dna»-και-αποτίμηση-πάνω-από-1-δισ.-δολάρια

Τον γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης έκανε η είδηση πως η εταιρεία κατασκευής smartphone, Nothing, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης ύψους 200 εκατ. δολαρίων, ο οποίος απογείωσε την αξία της στα 1,3 δισ. δολάρια. Πρόκειται για μια επιτυχία με ελληνικό «άρωμα», καθώς στην ιδρυτική ομάδα της Nothing βρίσκεται ο Άκης Ευαγγελίδης.

Στον νέο γύρο χρηματοδότησης για την Nothing ηγήθηκε η Tiger Global, ενώ παράλληλα συμμετείχαν οι GV, Highland Europe, EQT, Latitude, I2BF και Tapestry, όπως επισημαίνει το TechCrunch.

Σε δηλώσεις του στους Financial Times, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nothing, Carl Pei, υπογράμμισε πως η εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 150% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επίσης, δήλωσε ότι μέχρι σήμερα ο όμιλος έχει πουλήσει πάνω από 7 εκατομμύρια smartphones, ακουστικά και earbuds, ενώ αποκάλυψε ότι η εταιρεία αναμένει να φτάσει τα 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα φέτος.

«Πιστεύω ότι αυτός ο γύρος χρηματοδότησης ήταν επιτυχημένος χάρη στα εντυπωσιακά νούμερα που έχουμε καταγράψει», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Pei.

Το who is who της Nothing

Όπως επισημαίνουν οι The Times, η Nothing ιδρύθηκε το 2020 στο Λονδίνο από τον Carl Pei, ο οποίος είχε προηγουμένως ιδρύσει το δημοφιλές κινεζικό brand για Smartphones, OnePlus. Συγχρόνως, στην πλατφόρμα του Crunchbase αναφέρεται πως στους συνιδρυτές της εταιρείας περιλαμβάνονται οι Άκης Ευαγγελίδης και David Sanmartin Garcia.

Οι The Times τονίζουν πως από την ίδρυση της έως σήμερα, η Nothing έχει κυκλοφορήσει μια σειρά από δημοφιλή smartphones, με λειτουργικό σύστημα Android, τα οποία μεταξύ άλλων είναι γνωστά για τον ημιδιαφανή σχεδιασμό τους.

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε μια σχεδιαστική ταυτότητα που να είναι αναγνωρίσιμη από απόσταση δύο μέτρων, χωρίς να χρειάζεται να δει κανείς το λογότυπο, διότι εκείνη την εποχή όλα έμοιαζαν ίδια, κάτι που ήταν εξαιρετικά λυπηρό», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Άκης Ευαγγελίδης στο πλαίσιο μιας συνέντευξης που είχε παραχωρήσει στο CNBC-TV18.

Το τελευταίο μοντέλο της Nothing, το Phone 3, κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, ενώ η εταιρεία πουλάει παράλληλα ακουστικά και ψηφιακά ρολόγια.

Το όραμα για την επόμενη γενιά συσκευών με AI

Στο πλαίσιο της σχετικής ανακοίνωσης για την ολοκλήρωση του νέου γύρου χρηματοδότησης για την εταιρεία, ο Carl Pei δήλωσε ότι η Nothing κινείται πλέον προς την κατεύθυνσή της δημιουργίας μιας «AI native» πλατφόρμας στην οποία το hardware και το software θα συγκλίνουν σε ένα ενιαίο «έξυπνο» σύστημα.

«Για να μπορέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της, το hardware πρέπει να ανανεωθεί παράλληλα», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Nothing, ενώ αποκάλυψε πως η εταιρεία σχεδιάζει να λανσάρει μερικές από τις πρώτες της ‘’AI native’’ συσκευές τον επόμενο χρόνο.