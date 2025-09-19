o-Βίκτορ-Ορμπαν-μπλόκαρε-deal-της-Ολυμπος-στην-Ουγγαρία

Η Ολυμπος (Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ) δήλωσε ότι είχε προγραμματίσει σημαντικές επενδύσεις για αναβάθμιση ζημιογόνου ουγγρικής εταιρείας που είχε συμφωνήσει να εξαγοράσει, πριν η Ουγγαρία μπλοκάρει το deal, σύμφωνα με το Reuters.

Η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε την Τρίτη ότι απαγόρευσε την εξαγορά της γαλακτοβιομηχανίας Alfoldi Tej Kft από έναν ενδιαφερόμενο, ο οποίος αναγνωρίστηκε αργότερα από ούγγρο κυβερνητικό αξιωματούχο ως η Ελληνικά Γαλακτοκομεία.

Το υπουργικό συμβούλιο του Όρμπαν, το οποίο ενισχύει την αντίθεσή του στις εξαγορές εγχώριων βασικών βιομηχανιών από ξένες εταιρείες, δήλωσε ότι η κίνηση της Ελληνικά Γαλακτοκομεία θα σήμαινε εξαγωγή ακατέργαστου γάλατος από την Ουγγαρία και εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων που θα παράγονται στο εξωτερικό, τα οποία θα αγοράζονται σε υψηλότερες τιμές.

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία δήλωσε στο Reuters αργά την Πέμπτη ότι είχαν σχεδιάσει να διατηρήσουν και να επεκτείνουν την εγχώρια δραστηριότητα της ουγγρικής εταιρείας, η οποία, σύμφωνα με τη Βουδαπέστη, αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα πέμπτο των αγορών ακατέργαστου γάλακτος στην Ουγγαρία.

«Οι κύριοι στόχοι μας ήταν να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε την εγχώρια δραστηριότητα της εταιρείας, να εμπλουτίσουμε το χαρτοφυλάκιό της με νέα προϊόντα, να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε τους παραγωγούς γάλακτος και να ανανεώσουμε και να επεκτείνουμε τις εγκαταστάσεις με σημαντικές επενδύσεις σε κτίρια και εξοπλισμό», δήλωσε η ελληνική εταιρεία στο πρακτορείο.

Δεν υπήρχε οποιαδήποτε ένδειξη για το τίμημα του deal, και από τις δύο πλευρές.

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία δήλωσε ότι η προσφορά τους για την εξαγορά της Alfoldi Tej Kft είχε γίνει αποδεκτή από τους μετόχους της εταιρείας πριν από την ακύρωση της συναλλαγής στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ελέγχου ξένων άμεσων επενδύσεων.

«Πρέπει να σημειώσουμε ότι στον φάκελο υπήρχε λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο που περιέγραφε τα σχέδιά μας για την επόμενη ημέρα», πρόσθεσε η ελληνική εταιρεία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία έχει επεκταθεί στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο μέσω εξαγορών τα τελευταία χρόνια. Η Alfoldi Tej Kft απασχολεί περισσότερα από 700 άτομα και επεξεργάζεται σχεδόν 270 εκατ. λίτρα γάλακτος ετησίως, με βάση πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της.

Όπως φαίνεται από τα αρχεία της εταιρείας, έχει ζημιές από το 2021.