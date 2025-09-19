profile:-Εξάμηνο-ρεκόρ-με-ebitda-+49%

Ο όμιλος της Profile ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2025 με εντυπωσιακές οικονομικές επιδόσεις, εδραιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας και fintech της Ευρώπης. Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 29% και ανήλθε σε €20,1 εκατ., έναντι €15,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η ισχυρή αυτή άνοδος αποτυπώθηκε και στην κερδοφορία. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €6,0 εκατ., σημειώνοντας εκρηκτική αύξηση 49%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ενισχύθηκαν κατά 19%, στα €3,0 εκατ. από €2,5 εκατ. Η σημαντική βελτίωση επιτεύχθηκε παρά τις στοχευμένες σημαντικές επενδυτικές δαπάνες σε νέες λύσεις, γεγονός που αναδεικνύει την υγιή επιχειρηματική δομή του ομίλου.

Η ρευστότητα ενισχύθηκε περαιτέρω κατά €5,2 εκατ., με τα συνολικά διαθέσιμα να ανέρχονται στα €26,5 εκατ., υπερκαλύπτοντας τον δανεισμό και διαμορφώνοντας δείκτη δανεισμού προς ίδια κεφάλαια στο 30%. Με γενική ρευστότητα 1,8x, η Profile έχει “πυρομαχικά” ώστε να διασφαλίσει χρηματοδοτική ευελιξία για την περαιτέρω ανάπτυξή της, πραγματοποιώντας ισχυρές εξαγορές που μπορούν να αλλάξουν ριζικά τα μεγέθη της. Σαν και αυτές που μαθαίνω ότι έρχονται ως τα τέλη του έτους.

Καταλύτης της ανόδου ήταν η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων από μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς. Η Finuevo κερδίζει έδαφος σε τράπεζες Tier I, ενώ το Axia μετατρέπεται σε πραγματικό “digital co-pilot” για τους διαχειριστές επενδύσεων, μιας και η Profile έχει πραγματοποιήσει σημαντική αναβάθμιση της πλατφόρμας, ενσωματώνοντας εργαλεία AI και αυτοματοποίησης, καθώς και το Digital Investment Hub (DI.hub), μια ενοποιημένη λύση ψηφιακής τραπεζικής και επενδύσεων. Επίσης, τα προϊόντα Acumen και RiskAvert συνεχίζουν να εξελίσσονται, ενώ οι διεθνείς αναγνωρίσεις από Gartner, Forrester και IBS Intelligence επιβεβαιώνουν την τεχνολογική υπεροχή του ομίλου.

Παράλληλα, ο όμιλος συμμετέχει ενεργά σε νέα έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εστιάζοντας σε διαγωνισμούς που ταιριάζουν με την τεχνολογική του εξειδίκευση, με βασικό σκοπό να ενισχύσει ακόμα πιο πολύ το ανεκτέλεστο.

Έτσι, με ισχυρή οικονομική βάση, σταθερά υψηλή ζήτηση και σημαντικό ανεκτέλεστο έργο, η Profile μπαίνει στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, που παραδοσιακά είναι και το ισχυρότερο, με αισιοδοξία για την επίτευξη των στόχων της χρονιάς, εδραιώνοντας τον ρόλο της ως πρωτοπόρου στο fintech οικοσύστημα. Στόχοι φυσικά που εύκολα θα ξεπεραστούν και με το παραπάνω.

Εδώ, στο μηνιαίο chart τιμών, ανακαλύπτουμε τη μετοχή να αποτυπώνει τελευταία ένα ιδιαιτέρως θετικό Dragonfly Doji pattern στην περιοχή των €7,40 με €7,30. Τη τελευταία φορά που εμφανίστηκε κάτι παρόμοιο ήταν τον Μάρτιο του 2023, κοντά στα €2,58, ανοίγοντας τον δρόμο για μια εκρηκτική άνοδο της τάξης του +92% μέσα σε 153 συνεδριάσεις, με την τιμή να φτάνει στα €4,96. Ο σχηματισμός, δηλαδή, αυτός αποδείχτηκε στην πράξη ως σήμα έναρξης ενός έντονου ανοδικού κύκλου. Ο πρώτος στόχος πάντως εντοπίζεται λίγο πάνω από τα €10.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

