reuters:-Μπλόκο-Όρμπαν-στην-εξαγορά-ουγγρικής-εταιρείας-από-την-Ελληνικά-Γαλακτοκομεία

Η ουγγρική κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι απαγόρευσε την εξαγορά της γαλακτοκομικής εταιρείας Alfoldi Tej Kft από την Ελληνικά Γαλακτοκομεία (Hellenic Dairies), όπως αναφέρει το Reuters.

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία ανακοίνωσε ότι είχε προγραμματίσει σημαντικές επενδύσεις για την αναβάθμιση της ζημιογόνας ουγγρικής εταιρείας που είχε συμφωνήσει να εξαγοράσει, πριν το ουγγρικό μπλόκο.

Το υπουργικό συμβούλιο του Όρμπαν, το οποίο έχει εντείνει την αντίθεσή του στις ξένες εξαγορές βασικών εταιρειών, δήλωσε ότι μια ξένη εξαγορά θα σήμαινε ότι το νωπό γάλα θα εξάγεται από την Ουγγαρία και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται στο εξωτερικό θα πρέπει να αγοράζονται σε υψηλότερες τιμές από πριν.

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία δήλωσε στο Reuters αργά την Πέμπτη ότι είχε σχεδιάσει να διατηρήσει και να επεκτείνει την εγχώρια δραστηριότητα της ουγγρικής εταιρείας, η οποία, σύμφωνα με τη Βουδαπέστη, αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα πέμπτο των αγορών νωπού γάλακτος στην Ουγγαρία.

«Οι κύριοι στόχοι μας ήταν να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε τις εγχώριες δραστηριότητες της εταιρείας, να εμπλουτίσουμε το χαρτοφυλάκιό της με νέα προϊόντα, να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε τους παραγωγούς γάλακτος και να ανανεώσουμε και να επεκτείνουμε τις εγκαταστάσεις με σημαντικές επενδύσεις σε κτίρια και εξοπλισμό», ανέφερε η εταιρεία.

Δεν υπήρχε καμία ένδειξη για την τιμή από καμία από τις δύο πλευρές.

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία ανακοίνωσε ότι η προσφορά της για την εξαγορά της Alfoldi Tej Kft έγινε αποδεκτή από τους μετόχους της εταιρείας, πριν η συναλλαγή ακυρωθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων.

«Πρέπει να σημειώσουμε ότι στο φάκελο έγκρισης υπήρχε ένα λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο που περιγράφει τα σχέδιά μας για το μέλλον», πρόσθεσε η εταιρεία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο της απόρριψης.

Η Hellenic Dairies έχει επεκταθεί στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο μέσω εξαγορών τα τελευταία χρόνια. Η Alfoldi Tej Kft απασχολεί περισσότερα από 700 άτομα και επεξεργάζεται σχεδόν 270 εκατομμύρια λίτρα γάλακτος ετησίως, βάσει πληροφοριών που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπό της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, είναι ζημιογόνος από το 2021.