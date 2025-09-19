UBS για ελληνικές τράπεζες: Δεν έχουν πιάσει ταβάνι – Νέες υψηλότερες τιμές στόχοι

Μία ακόμα θετική έκθεση για τις ελληνικές τράπεζες δημοσίευσε την Παρασκευή (19/9) η UBS. Νέα αναβάθμιση για τις τιμές-στόχους.

Θυμίζουμε πως οι τραπεζικές μετοχές έχουν ήδη κερδίσει περίπου 70% από την αρχή του έτους, ωστόσο, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές.

Η UBS επιβεβαιώνει τη σύσταση «αγορά» για όλες τις συστημικές, με κορυφαία επιλογή τη Eurobank, χάρη, όπως λέει, στην ισχυρή περιφερειακή της θέση και τις υψηλές διανομές.

Για την Τράπεζα Πειραιώς επισημαίνει τη δυνατότητα περαιτέρω ανατίμησης, ενώ αναφέρει πως και η ΕΤΕ ξεχωρίζει για τον σημαντικό “χώρο” επιστροφής κεφαλαίου. Ασφαλώς και η ΑΛΦΑ παραμένει σταθερή επιλογή λόγω των συνεργειών με UniCredit, που αναμένεται να φέρουν και βελτίωση κερδοφορίας.

Με βάση τα παραπάνω οι τιμές στόχοι ορίζονται ως εξής:

Alpha Bank: Νέα τιμή στόχος €4,00 από €3,70, με περιθώριο ανόδου 19%.

Eurobank: Νέα τιμή στόχος €4,10 από €3,64, με περιθώριο ανόδου 28%.

Εθνική Τράπεζα: Νέα τιμή στόχος €14,90 από €13,40, με περιθώριο ανόδου 26%.

Τράπεζα Πειραιώς: Νέα τιμή στόχος €8,60 από €7,60, με περιθώριο ανόδου 25%.