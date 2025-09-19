united-group:-Πληρώνεται-παρά-τη-διαμάχη,-το-μπόνους-των-250-εκατ.-ευρώ-σε-Σόλακ-Μπόκλαγκ

Στη πληρωμή του μπόνους ύψους 250 εκατ. ευρώ, στα ανώτατα διοικητικά στελέχη της που απομακρύνθηκαν, δηλαδή τον Ντράγκαν Σόλακ και τη Βικτώρια Μπόκλαγκ, προχωρά η United Group, σύμφωνα με έγκυρες πηγές προσκείμενες στην εταιρεία. Οι οποίες ωστόσο διευκρινίζουν, κατόπιν σχετικού δημοσιεύματος στο -, τα εξής:

-Δεν υπήρξε δικαστική εντολή που να την υποχρεώνει να προχωρήσει στην καταβολή, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα

– Εξ αρχής δεν υπήρχε αμφισβήτηση εκ μέρους της United ως προς το δικαίωμα των στελεχών αυτών να λάβουν το σχετικό μπόνους, κατόπιν της πώλησης περιουσιακών στοιχείων στα Βαλκάνια.

Οι διαφορές και η δικαστική διαμάχη που έχει προκύψει με τον Ντράγκαν Σόλακ αφορούν την θέση του βασικού μετόχου (BC Partners) ότι έπρεπε να γίνουν σημαντικές αλλαγές στρατηγικής και να ανανεωθεί η διοικητική ομάδα, ακόμη και σε ανώτατο επίπεδο.

Θέση που έχει προκαλέσει την αντίδραση του Σέρβου ιδρυτή και μειοψηφούντος μετόχου της United Group, o οποίος και έχει καταθέσει αγωγές, προκειμένου να αντιπαλέψει την αποχώρησή του, όπως και της κας Μπόκλαγκ, που ήταν το δεξί του χέρι, από τη διοίκηση.

Στα πλαίσια αυτά, εκδηλώθηκαν το προηγούμενο διάστημα και αντιδράσεις άλλων στελεχών του ομίλου, κυρίως σερβικής καταγωγής, που ανήκουν στο στενό κύκλο του δισεκατομμυριούχου, με στόχο την επαναφορά του στη διοίκηση, κόντρα στις επιθυμίες του βασικού μετόχου, χωρίς -όπως αναμενόταν- να το επιτύχουν.