viohalco:-Το-ισχυρότερο-πρώτο-εξάμηνο-στην-ιστορία

Η Viohalco κατέγραψε το ισχυρότερο πρώτο εξάμηνο στην ιστορία της, παρουσιάζοντας αποτελέσματα που εντυπωσιάζουν σε όλα τα επίπεδα και επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της κατεύθυνση.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €3,72 δισ., αυξημένος κατά 14% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) εκτοξεύτηκε κατά 39%, αγγίζοντας τα €378 εκατ. Τα καθαρά κέρδη διπλασιάστηκαν, στα €177 εκατ., αποτυπώνοντας μια συνολική εικόνα ανάπτυξης και ανθεκτικότητας σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Στρατηγικά, η Viohalco ωφελήθηκε από την ισχυρή παρουσία της σε κρίσιμους κλάδους.

Στο αλουμίνιο, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα €1,15 δισ., με θεαματική άνοδο κερδών προ φόρων στα €61 εκατ. από μόλις €1,6 εκατ. πέρυσι, χάρη στην υψηλή ζήτηση στον τομέα συσκευασίας και στη βελτίωση του αποτελέσματος μετάλλου.

Στα καλώδια, οι πωλήσεις έφτασαν τα €731 εκατ., αυξημένες κατά 37%, με τα περιθώρια EBITDA να ενισχύονται στο 16,3% και το ανεκτέλεστο να παραμένει εξαιρετικά ισχυρό, στα €2,77 δισ., στοιχείο που εξασφαλίζει ορατότητα έργων και μελλοντική ανάπτυξη σε αγορές Ευρώπης και ΗΠΑ.

Οι σωλήνες χάλυβα κατέγραψαν ιστορικά υψηλά περιθώρια EBITDA στο 18,2% και ανεκτέλεστο ύψους €560 εκατ., ενισχυμένο από έργα φυσικού αερίου, CCS και υποδομές υδρογόνου, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική θέση της Σωληνουργεία Κορίνθου στις νέες ενεργειακές ροές.

Ο κλάδος του χάλυβα σημείωσε αξιοσημείωτη ανάκαμψη, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται στα €552 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται στα €6 εκατ., έναντι ζημιών €22 εκατ. το 2024. Η αυξημένη ζήτηση για προϊόντα οπλισμού και πλεγμάτων στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια στήριξε τα EBITDA, που ανήλθαν σε €38 εκατ. από €11 εκατ. πέρυσι, ενώ ο κλάδος εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο αναμένοντας κρίσιμες αποφάσεις σε επίπεδο Ε.Ε., όπως τα αμυντικά μέτρα για το εμπόριο χάλυβα και την επανεξέταση του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) στο τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο, αντίστοιχα, εξελίξεις που θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στους παραγωγούς.

Στον τομέα ακινήτων, μέσω της Noval Property, τα μισθώματα αυξήθηκαν κατά 11%, ενώ παραδόθηκαν νέα έργα υψηλών προδιαγραφών, όπως το Ardittos House και ένα εμβληματικό ακίνητο στο Μαρούσι, ενισχύοντας την αξία του χαρτοφυλακίου και τις ταμειακές ροές.

Στο χρηματοοικονομικό σκέλος, η μείωση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 8% στα €78 εκατ. και η σταθερή σχέση Net Debt/EBITDA στο 2,4x δείχνουν υγιή ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και πειθαρχίας, ενώ το συνολικό Capex των €190 εκατ. κατευθύνθηκε σε στρατηγικές επενδύσεις αιχμής, όπως η νέα μονάδα καλωδίων στις ΗΠΑ και οι αναβαθμίσεις στις εγκαταστάσεις στη Θήβα και στον Ελεώνα. Αυτές οι κινήσεις διασφαλίζουν μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εδραιώνουν τη θέση του ομίλου ως κορυφαίου βιομηχανικού παίκτη στην ευρωπαϊκή αγορά. Συνολικά, το α’ εξάμηνο 2025 αποτυπώνει μια Viohalco πιο ισχυρή από ποτέ.

Διαγραμματικά, η μετοχή της, κινούμενη μέσα στο ανοδικό κανάλι “C”, διέλυσε ανοδικά την περιοχή αντίστασης των €6,70, βάζοντας ως πρώτο σκοπό την προσέγγιση της ζώνης των €7,20 με €7,10 και, αμέσως μετά, το άπλωμα του αγοραστικού κύματος προς το επίπεδο των €8,00.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

September 19, 2025