ΗΠΑ:-Ελικόπτερα-apache-και-τεθωρακισμένα-συνολικής-αξίας-$6-δισ.-συμφώνησε-να-πουλήσει-ο-Τραμπ-στο-Ισραήλ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε πώληση στρατιωτικού υλικού ύψους σχεδόν 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ, σε μια νέα ένδειξη στήριξης προς τον στενό σύμμαχο των ΗΠΑ, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει αυξανόμενη διεθνή απομόνωση λόγω της σύγκρουσης με τη Χαμάς στη Γάζα.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το πακέτο περιλαμβάνει πώληση ύψους 3,8 δισ. δολαρίων για 30 επιθετικά ελικόπτερα AH-64 Apache, σχεδόν διπλασιάζοντας τον υπάρχοντα στόλο του Ισραήλ, καθώς και 3.200 τεθωρακισμένα οχήματα πεζικού αξίας 1,9 δισ. δολαρίων για τις IDF. Παράλληλα, διαδικασία έγκρισης βρίσκεται σε εξέλιξη και για ανταλλακτικά ύψους 750 εκατ. δολαρίων για τεθωρακισμένα οχήματα και ενεργειακά συστήματα.

Οι παραδόσεις των οπλικών συστημάτων δεν αναμένονται πριν περάσουν δύο με τρία χρόνια ή και περισσότερο. Οι πωλήσεις έρχονται σε μια περίοδο που οι προσπάθειες των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν «παγώσει», ενώ η πρόσφατη ισραηλινή επίθεση κατά στελεχών της Χαμάς στην Ντόχα του Κατάρ προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από αραβικά κράτη της περιοχής.

Παρά τη διεθνή κατακραυγή και τις πιέσεις από μέλη των Δημοκρατικών στη Γερουσία για μπλοκάρισμα πωλήσεων επιθετικών όπλων, η Ουάσινγκτον συνεχίζει τη στήριξή της προς το Ισραήλ. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να σχολιάσει τις νέες συμφωνίες, οι οποίες έγιναν γνωστές από αμερικανικά μέσα.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε παγώσει στο παρελθόν αποστολή βομβών βάρους 2.000 λιβρών λόγω ανησυχιών για απώλειες αμάχων, αλλά ο Τραμπ ήρε το εμπάργκο μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο. Μόνο το τρέχον έτος, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εγκρίνει στρατιωτική βοήθεια ύψους περίπου 12 δισ. δολαρίων προς το Ισραήλ, περιλαμβάνοντας και πώληση αξίας 500 εκατ. δολαρίων για κιτ καθοδήγησης βομβών τον Ιούνιο.

Το νέο πακέτο ύψους 6 δισ. δολαρίων διαβιβάστηκε στο Κογκρέσο πριν από έναν μήνα. Όπως συνηθίζεται, οι επιτροπές του Κογκρέσου πραγματοποιούν πρώτα ανεπίσημη αξιολόγηση, προτού τα αιτήματα σταλούν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την τυπική διαδικασία. Οι πωλήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο δεκαετούς συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ–Ισραήλ που πλησιάζει στο τέλος της.

