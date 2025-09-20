Η-νέα-ταυτότητα-τόπου-της-Περιφέρειας-Πελοποννήσου:-Εδώ-το-αδύνατο-είναι-μόνο-η-αρχή

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εγκαινιάζει τη νέα της ταυτότητα τόπου με κεντρικό μήνυμα «Εδώ το αδύνατο είναι μόνο η αρχή» και εφαρμόζει ολοκληρωμένη στρατηγική place branding, βασισμένη σε διεθνείς πρακτικές.

Το νέο place brand πλαισιώνει το στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, ο οποίος αναπτύσσεται σε 8 πυλώνες, 209 δράσεις και μετρήσιμους στόχους στους τομείς του πολιτισμού, της αγροδιατροφής, του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής συνοχής, της πράσινης μετάβασης, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης.

Η νέα ταυτότητα τόπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου χτίζει την επανατοποθέτησή της με brand στρατηγική (όραμα, αποστολή, αξίες, χαρακτήρας, αποδεικτικά στοιχεία, τοποθέτηση, σύμβολα) διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό αφήγημα με όρους ανθεκτικότητας, βιωσιμότητας και αυτοπεποίθησης.

Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί ολοκληρωμένη εικόνα που αποτελείται από: λογότυπο, εικαστικά μοτίβα, γραμματοσειρές και χρωματική παλέτα. Το λογότυπο, εμπνευσμένο από το εμβληματικό γράμμα «Π», αποτελεί σύνθεση αφαιρετικών εικονιδίων, εμπνευσμένων από τη φύση, την ιστορία, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, την παραγωγική δραστηριότητα, τον πολιτισμό και το τοπίο της Πελοποννήσου.

Το place brand απευθύνεται σε κατοίκους, επαγγελματίες, θεσμικούς φορείς, επιχειρήσεις, επενδυτές και επισκέπτες. Θέτει σαφείς στόχους για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της εξωστρέφειας, τη δημιουργία συνοχής και προοπτικής και την προώθηση συνεργασιών και συνεργειών. Το ενιαίο αφήγημα του συνδέεται στρατηγικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της Περιφέρειας Πελοποννήσου υποστηρίζοντας τη συνένωση δυνάμεων, τις οικονομίες κλίμακας και τις συμμαχίες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η διαμόρφωση του place brand είναι αποτέλεσμα συμμετοχικής διαδικασίας και συλλογικής προσπάθειας, που περιελάβανε δείγμα πάνω από 1.000 ερωτώμενων όπως και προσωπικές συνεντεύξεις και ομάδες εργασίας με 50 και πλέον θεσμικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην Πελοπόννησο.

Η δομημένη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε σε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, χαρτογράφηση καλών πρακτικών και τη συμβολή εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα αποτελέσματα αποτέλεσαν τη βάση για ένα ολοκληρωμένο Brand Book, που περιλαμβάνει το αφήγημα, την οπτική και λεκτική ταυτότητα και πρακτικές οδηγίες εφαρμογής. Παράλληλα για τις ανάγκες παρουσίασης του νέου brand αναπτύχθηκε αποκλειστικό mood video που παρουσιάζει τη νέα ταυτότητα και το όραμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Όπως τόνισε ο Δημήτρης Πτωχός, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου: «Το νέο place brand είναι ένας ζωντανός οργανισμός και ανήκει σε όλους όσους ζουν, εργάζονται, επενδύουν και επισκέπτονται την Πελοπόννησο. Εξελίσσεται και εμπλουτίζεται μέσα από τις επιτυχίες, τις συνεργασίες και τις πράξεις όλων μας. Η νέα ταυτότητα θέτει τα θεμέλια για μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη και διασφαλίζει ότι το όραμά μας θα ενσωματωθεί σε κάθε πτυχή της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής της Περιφέρειας Πελοποννήσου».Δείτε φωτογραφίες:

