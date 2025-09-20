Καύσιμα:-Σταθερές-οι-τιμές,-πόσο-θα-πληρώσουν-οι-καταναλωτές-μέχρι-το-τέλος-του-2025

Σταθερές παραμένουν οι τιμές των καυσίμων κίνησης στην ελληνική αγορά, μία τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και μέχρι το τέλος του χρόνου.

Πόσο θα αυξηθούν οι τιμές των καυσίμων από το 2027

Η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται στα 1,75 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,54 ευρώ το λίτρο και σε αυτά τα επίπεδα αναμένεται να κινηθεί και το επόμενο διάστημα.

Η αύξηση των επιτοκίων στη Fed αλλά και οι εστίες αναζωπύρωσης στα μέτωπα σε Ουκρανία, Ρωσία, Γάζα στέκονται «απέναντι» από τις αυξήσεις στην παραγωγή και τους φόβους για εξασθένιση της ζήτησης από την πλευρά των μεγάλων καταναλωτών.

Πώς θα κινηθεί η τιμή του Brent βραχυπρόθεσμα

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν την Παρασκευή, καθώς οι ανησυχίες για τη ζήτηση καυσίμων υπερίσχυσαν των προσδοκιών ότι η πρώτη μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα πυροδοτούσε μεγαλύτερη κατανάλωση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν κατά 31 σεντς, ή 0,5%, στα 67,13 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate μειώθηκαν κατά 41 σεντς, ή 0,6%, στα 63,16 δολάρια.

Η μείωση των επιτοκίων από την Fed και το χαμηλότερο κόστος δανεισμού συνήθως ενισχύει τη ζήτηση για πετρέλαιο και ωθεί τις τιμές υψηλότερα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι διεθνείς αναλυτές, η αγορά έχει παγιδευτεί ανάμεσα σε αντικρουόμενα σήματα.

Οργανισμοί και υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας έχουν εκφράσει ανησυχία για την εξασθένηση της ζήτησης, μετριάζοντας τις προσδοκίες για σημαντική βραχυπρόθεσμη άνοδο των τιμών. Από την πλευρά της προσφοράς, οι προγραμματισμένες αυξήσεις παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+ και τα σημάδια υπερπροσφοράς στα αποθέματα καυσίμων των ΗΠΑ επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα ενώ η υψηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση 4 εκατομμυρίων βαρελιών στα αποθέματα των ΗΠΑ προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με τη ζήτηση στον κορυφαίο καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο και άσκησε πίεση στις τιμές.

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία επίσης προσέθεσαν ανησυχίες, με την αγορά εργασίας των ΗΠΑ να υποχωρεί, ενώ η κατασκευή μονοκατοικιών βυθίστηκε σε πολυετές χαμηλό τον Αύγουστο εν μέσω πληθώρας απούλητων νέων κατοικιών. Ένας παράγοντας που συγκρατεί τις τιμές του πετρελαίου είναι η άνιση οικονομική ανάκαμψη, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, δήλωσε στο CNBC ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Tamas Varga.

Όπως εκτιμούν παράγοντες της διεθνούς αγοράς, το Brent αναμένεται ότι θα κινηθεί στο εύρος των 64 -72 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος του μήνα με καθοδικούς παράγοντες την παραγωγή εντός και εκτός ΟΠΕΚ+ και την αδύναμη ζήτηση και ανοδικούς παράγοντες το γεωπολιτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο διαταραχής του εφοδιασμού.

Τα επίπεδα των 67 δολαρίων στα οποία διαμορφώνεται η τρέχουσα τιμή εκτιμάται ότι θα ισχύουν και σε βάθος τριμήνου με βάση τα μοντέλα και τις προβλέψεις των τραπεζών καθώς τα μεικτά σήματα (πολιτική επιτοκίων και ζήτηση) δεν αφήνουν περιθώρια μεγάλων κλυδωνισμών. Ο ΕΙΑ προβλέπει ότι το πετρέλαιο θα κινηθεί κάτω από τα 70 δολάρια το βαρέλι το 2025 ενώ ο ΙΕΑ βλέπει βραχυπρόθεσμες πιέσεις στις τιμές καθώς μετά το καλοκαίρι η ζήτηση πέφτει και η αγορά έχει χτίσει αποθέματα. Οι τράπεζες (Goldman, J.P. Morgan)θεωρούν ότι το δεύτερο μισό του 2025 το πετρέλαιο θα κινηθεί κοντά στα 65 δολάρια το βαρέλι. Ορισμένοι αναλυτές, από την άλλη, δεν αποκλείουν ένα σοκ στην αγορά (κάτι που εμφανίζει λίγες πιθανότητες να συμβεί βραχυπρόθεσμα) λόγω των γεωπολιτικών ή έκτακτων κυρώσεων, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές ακόμη και στα 85 δολάρια το βαρέλι.