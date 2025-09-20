Κρι-Κρι:-Τα-επόμενα-σχέδια-σε-Ελλάδα-και-διεθνείς-αγορές

Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές το απόγευμα της Παρασκευής. Οι επόμενοι στόχοι της γαλακτοβιομηχανίας.

Σημαντική επίδραση στην κερδοφορία της σερραϊκής γαλακτοβιομηχανίας Κρι Κρι είχε στο πρώτο εξάμηνο του έτους το κόστος των πρώτων υλών, με αιχμή την τιμή του γάλακτος.

Όπως αποκάλυψε το απόγευμα της Παρασκευής ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας Κωνσταντίνος Σαρμαδάκης, κατά την τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών της Κρι Κρι, με την τιμή του ελληνικού γάλακτος να έχει αυξηθεί κατά 4,9% και του ευρωπαϊκού κατά 15,2%, το κόστος παραγωγής πήρε την ανιούσα.

Πότε θα πέσουν οι τιμές στο γάλα

Η εταιρεία επιχειρεί με στοχευμένες αναπροσαρμογές τιμών να διασφαλίσει τόσο τα περιθώρια κέρδους, όσο και τα μερίδια αγοράς της, ενώ όπως εκτίμησε ο κ. Σαρμαδάκης, αναμένεται πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του γάλακτος στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 και δη το αμέσως επόμενο διάστημα.

Αναφορικά με τον κλάδο του γιαουρτιού στην Ελλάδα η Κρι Κρι παραδέχεται πως η αγορά παραμένει γεμάτη προκλήσεις, με την προτίμηση στο προϊόν ιδιωτικής ετικέτας να υπερτερεί έναντι του επωνύμου προϊόντος, ενώ στο παγωτό η γαλακτοβιομηχανία έχει εστιάσει στις τουριστικές περιοχές και τα νησιά.

Στο 1 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις frozen yogurt στις ΗΠΑ

Ερωτηθείς για την πορεία των δραστηριοτήτων της Κρι Κρι στην αμερικανική αγορά ο κ. Σαρμαδάκης έκανε λόγο για χαμηλές πωλήσεις της τάξης του 1 εκατ. ευρώ, καθώς ήταν η πρώτη χρονιά εισόδου στις ΗΠΑ. «Ακολουθούμε συνετή πολιτική και δεν εστιάζουμε σε deals που μπορεί να φέρουν ζημία. Το εμπορικό μας πλάνο θα είναι ισχυρότερο στις ΗΠΑ την επόμενη σεζόν», σημείωσε, ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει πως παραμένει η αβεβαιότητα γύρω από τη δασμολογική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Κρι Κρι «μπήκε» στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2024 με «εισιτήριο» έξι κωδικούς της κατηγορίας Greek Frozen Yogurt. Πρόκειται άλλωστε για μια κατηγορία που παρουσιάζει μεγάλη δυναμική, στην οποία η εταιρεία έχει αποφασίσει να επενδύσει από καιρό, με τη διοίκηση να θεωρεί ως το μεγάλο της αυτού το γεγονός ότι το προϊόν παράγεται από «αυθεντικό ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι Κρι Κρι». Το Greek Frozen Yogurt αποτελεί μάλιστα την καλύτερη απόδειξη για το πώς μπορούν να συνδυαστούν τα δύο βασικά προϊόντα που παράγει η εταιρεία, το γιαούρτι και το παγωτό.

Όπως έχει ήδη αποκαλύψει εδώ και μήνες το -, η ιστορική γαλακτοβιομηχανία από τις Σέρρες, πρόσφατα βρέθηκε στο στάδιο των υπογραφών με μεγάλο λιανεμπορικό όμιλο των ΗΠΑ, με στόχο την παραγωγή frozen yogurt ιδιωτικής ετικέτας. Η εν λόγω συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2026.

«Περιμένουμε σύντομα καλά νέα από το μέτωπο της ιδιωτικής ετικέτας», αποκάλυψε μάλιστα ο κ. Σαρμαδάκης, αφήνοντας να εννοηθεί πως πρόκειται για δεύτερο συμβόλαιο στις ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, η Κρι Κρι έχει συνάψει και δύο συμφωνίες και στη γαλλική αγορά, οι οποίες βρίσκονται τώρα σε ισχύ, ενώ και στην εν λόγω αγορά η εταιρεία ακολουθεί συνετή στρατηγική, καθώς προέχει η διασφάλιση της παραγωγικής της δυναμικότητας προτού συναφθούν νέα συμβόλαια.

Με όχημα το «Greek Yogurt Dynamo»

Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία προχωρά σε μεγάλη επέκταση του εργοστασίου της στις Σέρρες, σε μια επένδυση που δύναται να εκτινάξει τον τζίρο της στα επίπεδα των 500 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το project «Greek Yogurt Dynamo», συνολικού προϋπολογισμού 52,2 εκατ. ευρώ, το οποίο πρόσφατα εντάχθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις και θα λάβει το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης και της φοροαπαλλαγής. Ο δε ορίζοντας ολοκλήρωσής του ορίζεται στην τριετία.

Το project «Greek Yogurt Dynamo», άνω των 52 εκατ. ευρώ, αφορά στην αύξηση/επέκταση της δυναμικότητας στα προϊόντα γιαουρτιού και παγωτού μέσω του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης της μεταποιητικής διαδικασίας, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού περιλαμβάνουν την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών, την εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων, την εγκατάσταση αυτοματοποιημένων γραμμών εγκιβωτισμού, την εγκατάσταση νέων δεξαμενών αποθήκευσης και μηχανών παστερίωσης, καθώς και την εισαγωγή τεχνολογιών καθαρισμού εξοπλισμού, ενώ θα λάβει χώρα αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών και ψυκτικών συστημάτων.

«Μόλις το εν λόγω project τελειώσει, η δυναμική μας παραγωγικότητα θα είναι διπλάσια», αποκάλυψε ο κ. Σαρμαδάκης,

«Βλέπει» πωλήσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ το 2025

Για την πορεία των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας το 2025 η διοίκηση της Κρι Κρι παραμένει αισιόδοξη, παρά το απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Μάλιστα προβλέπει πως οι συνολικές πωλήσεις θα ξεπεράσουν τελικά τα 300 εκατ. ευρώ κι ενώ μέχρι πρότινος προέβλεπε πως θα κινηθούν σε αυτά τα επίπεδα (300 εκατ. ευρώ). Σχετικά με το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας (ΕΒΙΤ), αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 14%-15%, ενώ για το 2025 οι επενδύσεις της εταιρείας εκτιμώνται πέριξ των 21-25 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια επενδυτικού πλάνου 25 εκατ. ευρώ το 2024. Ήδη στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους υλοποιήθηκαν επενδύσεις 13 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι για τους πρώτους έξι μήνες του 2025 ο κύκλος εργασιών της Κρι Κρι διαμορφώθηκε στα 161,90 εκατ. ευρώ έναντι 130,87 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 23,7%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 26,10 εκατ. ευρώ έναντι 29,44 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 23,01 εκατ. ευρώ από 27,05 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2024.Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν στα 19,45 εκατ. ευρώ έναντι 26,32 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Στον κλάδο γιαουρτιού συνολικά οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 26,2% σε αξία και 26,1% σε όγκο. Στις αγορές εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού παρουσιάζουν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη 39,3%, ξεπερνώντας τα 88 εκατ. ευρώ και πλέον, προσεγγίζουν το 70% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών. Η σημαντική ώθηση έρχεται από τις βασικές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου (56%) και της Ιταλίας (19%) Στην εγχώρια αγορά γιαουρτιού οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 39,5 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 4,4% σε αξία.

Οι ανακατατάξεις που συμβαίνουν δείχνουν το μερίδιο αγοράς σε όγκο των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας ενισχυμένο κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 38,0% και προκαλώντας ισχυρή πίεση στα μερίδια των επώνυμων γιαουρτιών.

Τα branded γιαούρτια της ΚΡΙΚΡΙ απώλεσαν μερίδιο 1,7 ποσοστιαίες μονάδες, με το μερίδιο να διαμορφώνεται στο 13,7%, διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία Circana ( προηγ. IRI), σε αξία, Ιαν.-Ιούν. 2025].

Στον κλάδο του παγωτού, στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση 6% σε αξία. Σε αυτήν συνετέλεσαν, κυρίως, η επέκταση του δικτύου πωλήσεων και η ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου. Σημαντικός είναι και ο ρόλος των τουριστικών ροών από το εξωτερικό. Στο υπόλοιπο της σεζόν, οι πωλήσεις παγωτού, ακολούθησαν αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης. Σημαντική είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων παγωτού στο εξωτερικό (42,7%), με όχημα το Greek Frozen Yogurt και τις νέες συνεργασίες στην κατηγορία της ιδιωτικής ετικέτας.

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά πίσω στο 1954, όταν ο Γιώργος Τσινάβος, ιδρυτής της εταιρείας, άνοιξε ένα μικρό ζαχαροπλαστείο στις Σέρρες, το οποίο παρήγαγε και διέθετε παγωτά και είδη ζαχαροπλαστικής στην πόλη. Τα παγωτά Κρι Κρι και ιδιαίτερα το Κασσάτο, ένα «ιδιαίτερο» παγωτό βασισμένο στο πρόβειο γάλα, άρχισαν γρήγορα να αποκτούν φήμη και εκτός των ορίων των Σερρών.

Το 1971 η εταιρεία αποκτά την πρώτη αυτόματη γραμμή παραγωγής παγωτού, ενώ οι δεκαετίες ’80 και ’90 διαγράφουν τη μετέπειτα πορεία της εταιρείας, αφενός με την κατασκευή νέου εργοστασίου το 1987 και την είσοδο της εταιρείας στην αγορά του γιαουρτιού το 1991.

Το 2007 η εταιρεία μπαίνει στην αγορά του παιδικού γιαουρτιού, ενώ το 2012 γίνεται η πρώτη ελληνική γαλακτοβιομηχανία που παράγει γιαούρτια μόνο από γάλα ημέρας από τις κοντινές φάρμες του Νομού Σερρών. Η Κρι Κρι απασχολεί σήμερα περισσότερους από 600 εργαζόμενους, 500 περίπου στις Σέρρες και 100 στην Αθήνα.