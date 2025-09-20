Λαγκάρντ:-Η-ΕΚΤ-έχει-πετύχει-τον-στόχο-για-τον-πληθωρισμό-αλλά-η-αβεβαιότητα-παραμένει

Η Λαγκάρντ υποστήριξε ότι οι εξελίξεις έχουν γίνει πιο προβλέψιμες μετά τη συμφωνία της ΕΕ – ΗΠΑ για τους δασμούς. Όμως, τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όσο ήταν πριν ο Τραμπ αρχίσει να επιβάλλει δασμούς.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επιτύχει τον στόχο τιθάσευσης των τιμών, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα παρά την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την επικεφαλής Κριστίν Λαγκάρντ.

«Τα επιτόκια πρέπει να στοχεύουν σε συγκεκριμένα επίπεδα πληθωρισμού, κάτι το οποίο κάνουμε και έχουμε πλέον επιτύχει», σημείωσε σε συνέντευξή της σε τηλεοπτικό σταθμό της Δανίας.

Όπως μεταδίδει το -, η Λαγκάρντ υποστήριξε ότι οι εξελίξεις έχουν γίνει πιο προβλέψιμες μετά τη συμφωνία της ΕΕ – ΗΠΑ για τους δασμούς. Όμως, τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όσο ήταν πριν ο Τραμπ αρχίσει να επιβάλλει δασμούς.

«Το επίπεδο της αβεβαιότητας έχει μειωθεί κατά περίπου 50% και αυτό είναι μία σημαντική βελτίωση σε σχέση με το πού βρισκόμασταν. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ακόμη και αυτό είναι κάτι που όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε», είπε.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα, η ΕΚΤ διατήρησε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση σταθερά τα επιτόκια έπειτα από 8 μειώσεις. Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί γύρω στο στόχο του 2% μετά από μια προσωρινή υποχώρηση το επόμενο έτος και ότι η οικονομία θα αποκτήσει δυναμική τα επόμενα τρίμηνα.

Αρκετοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι δεν βλέπουν την ανάγκη για περαιτέρω μειώσεις, εφόσον δεν υπάρξουν σημαντικές αναταράξεις στην οικονομία. Ορισμένοι, ωστόσο, έχουν προτείνει να μην αποκλειστούν περαιτέρω μέτρα.

Φωτογραφία: @associatedpress