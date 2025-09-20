Νέοι περιορισμοί στην Airbnb σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς

Η απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών για βραχυχρόνιες μισθώσεις σε τρεις κεντρικές περιοχές της Αθήνας θα ισχύσει και το 2026, ενώ παράλληλα εξετάζεται η επέκταση του μέτρου σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς με έντονο πρόβλημα στέγασης. Εάν η κυβέρνηση διαπιστώσει σημαντική πίεση στην αγορά μακροχρόνιων μισθώσεων και σε άλλες περιοχές της χώρας, ενδέχεται να παρέμβει με νέους περιορισμούς. Ωστόσο, η κατάσταση είναι περίπλοκη, καθώς οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες πρέπει να λάβουν μέτρα που δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τον τουρισμό, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις κοινωνικές συνέπειες της στεγαστικής κρίσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, η Σαντορίνη, η Πάρος και η Χαλκιδική. Οι περιοχές αυτές έχουν μεγάλη τουριστική κίνηση, αλλά περιορισμένες οικιστικές δυνατότητες, καθώς οι βραχυχρόνιες μισθώσεις καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος των διαθέσιμων κατοικιών.

Θεσσαλονίκη και Χανιά στην πρώτη γραμμή

Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς ακινήτων, στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του κέντρου θυμίζει ολοένα και περισσότερο εκείνη της Αθήνας. Ο αριθμός των Airbnb έχει αυξηθεί κατακόρυφα, με αποτέλεσμα να περιορίζεται δραματικά η διαθεσιμότητα για μακροχρόνια ενοικίαση. Φοιτητές δυσκολεύονται πλέον να βρουν κατοικία σε λογικές τιμές, ενώ οι αυξήσεις στα ενοίκια ξεπερνούν την τελευταία διετία κατά μέσο όρο το 20%.

Στα Χανιά, η κατάσταση είναι εξίσου πιεστική. Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη θέσει το θέμα στο τραπέζι, ζητώντας περιορισμούς ώστε να αποτραπεί περαιτέρω αλλοίωση του χαρακτήρα της πόλης.

Αλλά και σε πιο τουριστικές περιοχές όπως η Σαντορίνη, η Πάρος και η Χαλκιδική, η ζήτηση για βραχυχρόνια μίσθωση είναι τέτοια που μεγάλος αριθμός κατοικιών έχει “φύγει” από τη μακροχρόνια αγορά, με αποτέλεσμα να καταγράφεται μεγάλο πρόβλημα.

Εκρηκτική αύξηση πανελλαδικά

Σε πανελλαδικό επίπεδο, τον Ιούλιο του 2025 τα διαθέσιμα καταλύματα Airbnb ανήλθαν σε 245.944, με 1.078.000 κλίνες. Πρόκειται για άνοδο 57.000 κλινών σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024, αποδεικνύοντας την εκρηκτική δυναμική της αγοράς. Η πληρότητα διαμορφώθηκε στο 51%, στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση.

Πρωταθλήτρια στην αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024 είναι η Αττική, η οποία συγκεντρώνει σχεδόν το 1/3 του συνολικού δυναμικού της χώρας σε καταλύματα που μισθώνονται για μικρό χρονικό διάστημα μέσω πλατφόρμας τύπου Airbnb ενώ ακολουθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με 26.000 ακίνητα.Τα νούμερα αυτά δείχνουν ότι η βραχυχρόνια μίσθωση εξακολουθεί να γνωρίζει μεγάλη άνθιση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ισχυρού ρυθμιστικού πλαισίου.

Nέοι κανόνες από 1η Οκτωβρίου

Από την 1η Οκτωβρίου 2025, τα βραχυχρόνια μισθωμένα ακίνητα θα πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

– να είναι χώροι κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό,

– να διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης,

– να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής, οδηγίες διαφυγής,

– να διαθέτουν πιστοποιητικά μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών

– και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Παράλληλα, μεικτά κλιμάκια του υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ θα πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στα ακίνητα και Θα καταγράφουν παραβάσεις. Για τον έλεγχο οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη διενέργειά του, προκειμένου να προσκομίσουν κάθε στοιχείο που επιβεβαιώνει τη συνδρομή των παραπάνω προδιαγραφών.Στην περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται από μεικτό κλιμάκιο που απαρτίζεται και από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, εκδίδεται και εντολή επιτόπιου φορολογικού ελέγχου.

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, οι ελεγχόμενοι θα πρέπει να επιδείξετε τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και όποια στοιχεία ζητηθούν προς απόδειξη τήρησης των προδιαγραφών. Στους διαχειριστές που δεν επιτρέπουν την είσοδο, δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις του νόμου, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται στις 10.000 ευρώ και τετραπλασιάζεται στις 20.000 ευρώ. Ακόμη και η άρνηση πρόσβασης στους ελεγκτές θεωρείται παράβαση και συνεπάγεται άμεση κύρωση.