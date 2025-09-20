Προσιτή-στέγη:-Πού-μπορεί-και-πού-δεν-μπορεί-να-παρέμβει-η-ΕΕ

Είναι αντιληπτό ότι αποτελεί προτεραιότητα σε Αθήνα, Βρυξέλλες, κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Για την ακρίβεια η «προσιτή στέγη» ήταν ένας από τους βασικούς άξονες της πρόσφατης ομιλίας της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για την «Κατάσταση της Ευρώπης».

Η ίδια, μάλιστα, προανήγγειλε πρωτοβουλίες που δεν είχε ποτέ αναλάβει έως σήμερα η Επιτροπή. Ποτέ άλλωστε στο πρόσφατο παρελθόν το πρόβλημα δεν είχε λάβει τις σημερινές του διαστάσεις.

Στην ερώτηση ωστόσο… τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η απάντηση περιλαμβάνει δύο πυλώνες.

Η Νομοθεσία

Εδώ πράγματι υπάρχει πεδίον δόξης λαμπρό. Κοινή νομοθέτηση σε επίπεδο 27 για την περαιτέρω ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης στα κράτη-μέλη καθώς και νέα παρέμβαση για τις κρατικές ενισχύσεις αποτελούν αντικείμενο δράσης της Κομισιόν.

Πρακτικά, ήδη έχει συσταθεί αρμόδια μονάδα υπό τον Δανό Επίτροπο Γιόργκενσεν. Επίσης, πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα και το προσχέδιο της αντίστοιχης Έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο αποτελεί μία πρώτη (χρήσιμη) βάση για τις επικείμενες πρωτοβουλίες της Επιτροπής.

Μεταξύ άλλων το Κοινοβούλιο αναφέρεται σε ανάγκη για:

– να ενισχυθεί η προσφορά στέγασης μέσω της μείωσης των κανονιστικών βαρών

– να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα οικοδομήσιμης γης, ιδίως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές· καλεί τις αρμόδιες δημόσιες αρχές να αξιοποιήσουν τη δημόσια γη και να απλουστεύσουν τις διαδικασίες χωροταξικού σχεδιασμού για την κατασκευή τόσο κοινωνικής όσο και προσιτής στέγασης

– να διευκολυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης ώστε να γίνουν σημαντικά ταχύτερες και απλούστερες, μεταξύ άλλων με μέτρα όπως η εισαγωγή της αρχής της θετικής διοικητικής σιωπής για την έκδοση οικοδομικών αδειών για νέες κατασκευές και εργασίες ανακαίνισης

– να ενσωματωθεί πλήρως από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη το Renovation Wave strategy, διασφαλίζοντας ότι η ανακαίνιση κτιρίων δεν θα επικεντρώνεται μόνο στην ενεργειακή απόδοση, αλλά και στην αύξηση της προσφοράς στέγασης

Παράλληλα, από την πλευρά του Συμβουλίου, η Κυπριακή προεδρία που ξεκινά τον ερχόμενο Ιανουάριο φαίνεται να δίνει περαιτέρω έμφαση στη στέγαση συγκριτικά με την τρέχουσα προεδρία της Δανίας.

Οι Πόροι

Από την άλλη πλευρά, η χρηματοδότηση της κατοικίας αποτελεί κατ’ εξοχήν ζήτημα των εθνικών προϋπολογισμών. Ακόμα κι αν διαφοροποιηθεί η συγκεκριμένη οπτική, ο τρέχων προϋπολογισμός δεν προβλέπει ειδικά (ξεχωριστά) κονδύλια προς αυτήν την κατεύθυνση.

Συνεπώς, μόνο η ανακατεύθυνση κοινωνικών πόρων ή η αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης μπορούν να δράσουν υποστηρικτικά. Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένο το… πεπερασμένο των κοινοτικών πόρων, η χρηματοδότηση της προσιτής στέγης παραμένει πρωτίστως εθνική υπόθεση.

Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, η Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες της. Η ίδια η πρόεδρος της αναφέρθηκε και στη διοργάνωση της «πρώτης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για τη Στέγαση, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας». Οι πρωτεύουσες ωστόσο είναι αυτές που θα κληθούν να υλοποιήσουν τις δικές τους πολιτικές υπό το νέο κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο.