Πώς-φτάσαμε-μετά-από-πολλές-αναβολές-στο-ραντεβού-Μητσοτάκη-Ερντογάν-στη-Νέα-Υόρκη

Για την πιο δύσκολη συνάντησή τους από τον Δεκέμβριο του 2023, όταν υπεγράφη η Διακήρυξη των Αθηνών, προετοιμάζονται οι ηγέτες της Ελλάδας και της Τουρκίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την επόμενη Τρίτη στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Μετά από μια περίοδο που, χωρίς να έχουν επιλυθεί τα προβλήματα, είχε αποκατασταθεί ένα σχετικά ήπιο κλίμα που βοηθούσε στη διατήρηση των «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο, τους τελευταίους μήνες έχει επιβαρυνθεί το κλίμα, καθώς οι διαφορές έχουν «ξεδιπλωθεί» και πάλι, αυτή τη φορά επί του πεδίου.

Η συνάντησή τους έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Τρίτης, ώρα Νέας Υόρκης, σε μια εξαιρετικά «φορτωμένη» ημέρα, καθώς στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θα είναι ομιλητής ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αργότερα θα παραθέσει και την καθιερωμένη δεξίωση της Διατλαντικής Συμμαχίας. Υπήρχε ήδη πρόβλημα συντονισμού, καθώς ο Τούρκος Πρόεδρος θα παραμείνει στη Νέα Υόρκη από 21 έως 24 Σεπτεμβρίου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις 23 έως τις 26, οπότε και έχει προγραμματιστεί η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Το ότι τελικά έκλεισε το ραντεβού υπό αυτές τις συνθήκες δείχνει, βεβαίως, ότι ίσως για διαφορετικούς λόγους και οι δύο ηγέτες ήθελαν να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση.

Οι θέσεις Ελλάδας-Τουρκίας

Η ελληνική πλευρά επιμένει στη θέση ότι είναι χρήσιμο να μιλάς και να διατηρείς διαύλους επικοινωνίας, ακόμη κι αν είναι προφανές ότι διαφωνείς. Και πάντως τόσο η Αθήνα όσο και η Άγκυρα θέλουν να στείλουν το μήνυμα ότι η διαδικασία προσέγγισης είναι ζωντανή, κάτι που συμβάλλει στη διατήρηση των «ήρεμων νερών», αλλά συγχρόνως εξυπηρετεί και την προσπάθεια της Τουρκίας να προσεγγίσει την Ε.Ε. αλλά και τις ΗΠΑ.

Η συνάντηση γίνεται σε ένα εξαιρετικά βεβαρημένο διεθνές περιβάλλον, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και ο πόλεμος στη Γάζα έχουν αφήσει βαρύ αποτύπωμα.

Ο Ερντογάν, σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, θέλει να καταγραφεί ως ο ηγέτης που εκφράζει όχι μόνο τον μουσουλμανικό κόσμο αλλά και την παγκόσμια κοινή γνώμη και δεν διστάζει ούτε φοβάται να υποστηρίξει τους Παλαιστίνιους και να αναδειχθεί ως ο μεγαλύτερος και σκληρότερος επικριτής του Ισραήλ. Και χωρίς να κρύβει, φυσικά, την επιδίωξή του να μετατρέψει την Τουρκία, παρά το ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ, σε μια περιφερειακή δύναμη που μπορεί να πατά τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή.

Με αυτό το αλαζονικό πνεύμα ο Τούρκος Πρόεδρος αντιμετωπίζει και τα ελληνοτουρκικά, διαπιστώνοντας όμως ότι τόσο οι σχέσεις με την Ελλάδα όσο και το Κυπριακό επηρεάζουν αυτές τις φιλοδοξίες του.

Στα ελληνοτουρκικά η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, καθώς πλέον η διαδικασία προσέγγισης δεν έχει οδηγήσει σε αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την επίλυση της διαφοράς για την οριοθέτηση ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας και των θεμάτων που αναδεικνύονται επί του πεδίου.

Η Αθήνα, πάντως, όπως επανέλαβε αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, χωρίς να έχει ψευδαισθήσεις, προχωρά σε ένα πρωτοφανές για τη χώρα μας εξοπλιστικό πρόγραμμα ώστε να ενισχυθεί η αποτρεπτική της ικανότητα, γεγονός που ενισχύει συγχρόνως και τη διαπραγματευτική της ισχύ.

Οι διαφορές

Η αντιπαράθεση των δύο χωρών για τους χάρτες του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού αλλά και για τα Θαλάσσια Πάρκα ανέδειξε όλο το πλαίσιο των διαφορών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και επιβεβαίωσε τις προσεγγίσεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τις οριοθετήσεις, που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αισιοδοξίας για επίτευξη έστω και μικρής προόδου στο κεφάλαιο αυτό. Και αν η αντιπαράθεση αυτή είναι ακόμη σε επίπεδο χαρτών και ανακοινώσεων, αυτό δεν ισχύει με την υπόθεση της έρευνας για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου (GSI).

Η υπόθεση αυτή, επειδή ήδη έχει εξελιχθεί επί του πεδίου, αποτελεί ανοικτή πληγή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς δεν αφορά απλώς και μόνο ένα καλώδιο, αλλά συνδέεται ευθέως με τη δυνατότητα και αποφασιστικότητα της Ελλάδας να ασκήσει τα νόμιμα κυριαρχικά δικαιώματά της όχι σε μια «διεκδικούμενη περιοχή», αλλά εντός της οριοθετημένης ελληνικής ΑΟΖ.