Το-εξαγωγικό-ράλι-της-Κρι-Κρι-και-το-στρατηγικό-trade-off

Η Κρι Κρι, η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία, μπήκε στο δεύτερο μισό του 2025 με εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων και εξαγωγών, αλλά υποχώρηση στην κερδοφορία. Με τη διοίκηση της (φωτ. ο επικεφαλής Παναγιώτης Τσιναβός) να μιλά ανοιχτά για το στρατηγικό trade-off που επιλέγει. Δηλαδή να θυσιάσει βραχυπρόθεσμα περιθώρια, ώστε να υπερασπιστεί μερίδια και να κεφαλαιοποιήσει το διεθνές momentum του ελληνικού γιαουρτιού.

Οι εξαγωγές στο α’ εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 39,6%, στα 97,5 εκατ. ευρώ, και πλέον αντιπροσωπεύουν το 60,3% του συνολικού τζίρου. Η Βρετανία «έτρεξε» με άνοδο 56%, ενώ η Ιταλία κατέγραψε +19%.

«Βλέπουμε λιγότερο ανταγωνισμό και περισσότερη δύναμη στο εξωτερικό. Είναι επίσης ένας τρόπος μετριασμού του ρίσκου, μειώνοντας την έκθεση στην εγχώρια οικονομία», επεσήμανε η διοίκηση της εταιρείας κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών.

Στην καρδιά του εξαγωγικού μηχανισμού βρίσκονται τα private label. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η γαλακτοβιομηχανία συνεργάζεται με σχεδόν όλους τους μεγάλους λιανεμπόρους, ενώ σε ορισμένα συμβόλαια οι τιμές αναπροσαρμόζονται αυτόματα βάσει της τιμής νωπού γάλακτος. Στη Γαλλία κινείται επιλεκτικά, περιμένοντας να εξασφαλίσει διαθέσιμη δυναμικότητα. «Μπορούμε να υπερασπιστούμε το μερίδιό μας εκεί… έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε», σημείωσε η διοίκηση.

Ο λογαριασμός του κόστους και η «υστέρηση»

Στους πρώτους έξι μήνες του έτους, οι πωλήσεις αυξήθηκαν 23,7% στα 161,9 εκατ. ευρώ (γιαούρτι 127,7 εκατ. ευρώ, +26,2%∙ παγωτό 32,7 εκατ. ευρώ, +14,5%). Η αύξηση του όγκου ήταν αντίστοιχη. Όμως το EBIT margin υποχώρησε στο 14,3% από 20,6% πέρυσι. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν 11,4% στα 26,1 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 19,4 εκατ. ευρώ από 26,3 εκατ. ευρώ.

Η βασική αιτία είναι η αργή μετακύλιση κόστους. «Υπάρχει πάντα υστέρηση 4–6 μηνών στο πώς περνούν οι αυξήσεις κόστους στις τελικές τιμές», εξήγησε η διοίκηση. «Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις μεταφέραμε το αυξημένο κόστος, αλλά με καθυστέρηση». Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε στοχευμένες ανατιμήσεις για το β΄ εξάμηνο, ενώ «διαφαίνεται μικρή αποκλιμάκωση» στις τιμές παραγωγού γάλακτος. «Οι προσαρμογές αναμένεται να βελτιώσουν το μικτό περιθώριο στο δεύτερο μισό του έτους», πρόσθεσε.

Η αμφίσημη ευλογία των Private label

Η στροφή των καταναλωτών στα private label ροκάνισε το μερίδιο των επωνύμων γιαουρτιών της Kρι Κρι, που υποχώρησε στο 13,7% σε αξία. Ωστόσο, η εταιρεία επιμένει ότι το private label δεν είναι αναγκαστικά χαμηλού περιθωρίου.

«Στο μικτό υπάρχει διαφορά, τα private label έχουν χαμηλότερο μικτό περιθώριο. Όμως, επειδή λείπουν οι δαπάνες marketing και γενικών εξόδων, σε επίπεδο EBIT τα περιθώρια είναι πολύ παρόμοια», τόνισε η διοίκηση. «Η στρατηγική μας είναι να υπερασπιστούμε την παρουσία μας, χωρίς ζημιογόνα συμβόλαια», ανέφερε.

Στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις είναι ακόμη μικρές (~1 εκατ. ευρώ), αλλά η εταιρεία αφήνει να εννοηθεί ότι «εκκρεμούν θετικές ειδήσεις για νέο συμβόλαιο private label».

Το επενδυτικό σχέδιο «Greek Dynamo» προβλέπει διπλασιασμό παραγωγής γιαουρτιού σε σχέση με το 2024. Μια νέα γραμμή εγκαταστάθηκε τον Ιούλιο, ενώ η επόμενη έρχεται το α΄ εξάμηνο του 2026. Ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τα 52 εκατ. ευρώ, με φορολογικά κίνητρα 23 εκατ. ευρώ στην τριετία.

Παράλληλα, προχωρά η αναβάθμιση του ERP σε SAP S/4HANA. «Το δεύτερο τρίμηνο η αύξηση στα ενσώματα πάγια σχετίζεται κυρίως με την αναβάθμιση του ERP», ανέφερε η διοίκηση.

Στο κόστος, το μισθολογικό ανέβηκε 27% λόγω προσλήψεων και αυξήσεων, ενώ η μονάδα βιοαερίου άγγιξε τα 0,8 εκατ. ευρώ. Το γάλα παραμένει κρίσιμο ζήτημα. «Η δυναμική της τιμής νωπού γάλακτος είναι σύνθετη, την επηρεάζουν ο τοπικός ανταγωνισμός και οι εισαγωγές», σημειώθηκε με έμφαση. Από τον Ιούλιο του 2024, οι τιμές των πρώτων υλών αυξήθηκαν ταχέως, φτάνοντας σε υψηλά επίπεδα το πρώτο εξάμηνο του 2025 (ελληνικές +4,9%, ευρωπαϊκές +15,2%).

Οι απαιτήσεις αυξήθηκαν αναλογικά με τις πωλήσεις, χωρίς αλλαγή σε ημέρες είσπραξης. Τα αποθέματα ανέβηκαν με το κόστος υλικών, χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση σε ημέρες. Στις λοιπές απαιτήσεις ξεχωρίζει πιστωτικό ΦΠΑ.

Στο capex, τιμολογήθηκαν 13 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο, με 4 εκατ. ευρώ να εκκρεμούν για πληρωμή. «Δεν περιμένουμε ουσιαστικές διαφορές στο κεφάλαιο κίνησης στο β΄ εξάμηνο», ξεκαθάρισε η διοίκηση.

Το Guidance και η «μεγάλη εικόνα»

Η εταιρεία προβλέπει πωλήσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ εφέτος και EBIT margin γύρω στο 14%. Για τα επόμενα χρόνια, ο πήχης τοποθετείται λίγο ψηλότερα. «Αισθανόμαστε ότι τα βιώσιμα περιθώρια EBIT είναι περίπου 15%. Ίσως λίγο καλύτερα με ελέγχους κόστους και πρωτοβουλίες υψηλότερης κερδοφορίας. 18% δεν είναι εύκολο βραχυπρόθεσμα», επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια του conference call.