Τσιάρας: Παρανόηση με την επιστολή της Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Οι κτηνοτρόφοι να μην κρύβουν κρούσματα ευλογιάς

Για μεγάλη παρανόηση» όσον αφορά την επιστολή της Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις έκανε λόγο το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος κάλεσε τους κτηνοτρόφους να μην αποκρύβουν κρούσματα ευλογιάς των προβάτων.

«Προφανώς ακούγονται πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με τη διαδικασία που έχουμε ακολουθήσει μέχρι σήμερα, προκειμένου αφενός μεν να εξυγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφετέρου να ανταποκριθούμε με τις απαιτήσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μην υπάρχουν για κανέναν απολύτως λόγο πρόστιμα. Το περιθώριο έληγε στις 11 Σεπτεμβρίου και πήραμε παράταση έξι μηνών, διότι έχει προκύψει η πολιτική απόφαση μεταφοράς ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί όλα αυτά τα βήματα» είπε αρχικά στην ΕΡΤ για την επιστολή της Κομισιόν ο κ. Τσιάρας.

Με αφορμή σύσκεψη που έγινε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι στην εξίσωση πρέπει να προστεθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, «οι οποίοι αφενός μεν πρέπει να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, αφετέρου να γνωρίζουν ότι όταν υπάρχει ένα κρούσμα δεν πρέπει να το αποκρύπτουν, αλλά αντίθετα πρέπει αμέσως να το παρουσιάζουν και να το ανακοινώνουν».

Επικαλέστηκε, μάλιστα, πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες σε ένα μεγάλο αριθμό κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που αναφέρθηκαν κρούσματα και πήγαν οι κτηνίατροι των ΔΑΟΚ για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, υπήρχαν ήδη νεκρά ζώα.

Ερωτηθείς για τον προληπτικό εμβολιασμό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυηξης ανέφερε ότι «εάν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή χώρα που να το έχει χρησιμοποιήσει ή τεκημρίωση για αριθμό δόσεων και ανοσία, κι αν ακόμη ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηνοτρόφων διαθέτει στοιχεία περί επιστημονικής τεκμηρίωσης, να τα φέρει και να αναλάβει και την ευθύνη. Διότι αν, όπως λένε, η ανοσία επιτυγχάνεται σε ποσοστό 60% και δεν υπάρχει η δυνατότητα να διακρίνει κανείς αν ένα ζώο που έχει αντισώματα είναι εξ αιτίας του εμβολίου ή είναι επιδείνωση, αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία, και είναι αυτό που μας δημιουργεί ενδεχομένως την πιθανότητα των λεγόμενων περιφερειακών αποκλεισμών».

Μιλώντας, τέλος, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί λέγοντας: «Εγώ δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια διαχρονική παθογένεια, διακομματική, διαχρονική παθογένεια πολλών διαφορετικών κυβερνήσεων του παρελθόντος. Ήμασταν αντιμέτωποι με τον κακό μας εαυτό. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, έχει αναλάβει το κομμάτι της ευθύνης που της αναλογεί. Εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κάνουμε έναν τεράστιο αγώνα, μια τεράστια προσπάθεια να εξυγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να κάνουμε βήματα στην κατεύθυνση της διαφάνειας και της Δικαιοσύνης. Άλλωστε αυτό υπαγορεύεται και από τη συνολική απόφαση της κυβέρνησης να υπαχθεί στην ΑΑΔΕ μια αρχή που κατά γενική ομολογία έχει λειτουργήσει με κανόνες διαφάνειας, υψηλού επιπέδου, διασταυρώσεων και ελέγχων.