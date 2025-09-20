Χρέος-μας-η-διεθνής-αναγνώριση-της-γενοκτονίας-των-χριστιανικών-λαών-της-Ανατολής,-λέει-ο-Φαραντούρης

Μια ξεχωριστή εκδήλωση διοργανώθηκε την Παρασκευή από την Πανελλήνια Ένωση Ασσυρίων υπό την αιγίδα του ευρωβουλευτή και καθηγητή πανεπιστημίου Νικόλα Φαραντούρη και του Δήμου Αιγάλεω για να τιμηθούν τα 110 χρόνια απ’ τις γενοκτονικές σφαγές των Ασσυρίων απ’ τους Νεότουρκους του Μουσταφά Κεμάλ (1915-2025).

Στην εκδήλωση προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «Souls in Transit» για τη γενοκτονία όλων των χριστιανικών λαών της Ανατολής (Ασσυρίων, Ελλήνων Ποντιακής, Αρμενίων) της βραβευμένης σκηνοθέτιδας Aida Schlaepfer η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα για την παρουσίαση της ταινίας.

Το ντοκιμαντέρ Souls in Transit, προτάθηκε για Όσκαρ το 2023, έχει βραβευτεί στο Φεστιβάλ Καννών και έχει παρουσιαστεί στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ανοίγοντας την εκδήλωση ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος επισκέφθηκε τη Συρία, εν μέσω των μεγάλων σφαγών τον περασμένο Μάρτιο, δήλωσε:

«Σας καλωσορίζω, συμπατριώτες μου Έλληνες Ασσύριοι, από όλα τα μέρη της Ελλάδας και από όλα τα μέρη του κόσμου, για να μιλήσουμε δυνατά και να αποκαταστήσουμε την ιστορική αλήθεια για τη γενοκτονία των Χριστιανικών λαών της Ανατολής, των Ασσυρίων, των Ελλήνων Ποντίων, των Αρμενίων. Οι Ασσύριοι, ένας λαός περήφανος, φορέας πολιτισμού για πάνω από 5.000 χρόνια, από τη Μεσοποταμία και σε όλο τον κόσμο, η ιστορία τους έφερε τόσο κοντά στον Ελληνισμό που οι τύχες τους ταυτίστηκαν σε δύσκολους καιρούς, διωγμούς, εθνοκαθάρσεις και τελικά γενοκτονία. Είμαστε εδώ για να αποκαταστήσουμε την ιστορική αλήθεια. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Εγώ, από τη δική μου θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε κάθε γωνιά της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου, τόσο της Δύσης όσο και της Ανατολής, και όλοι μαζί, με σύμμαχο την ιστορική αλήθεια. Γιατί τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά αν δεν έχουμε τακτοποιήσει παλιούς λογαριασμούς του παρελθόντος. Είμαστε εδώ μόνο για την αλήθεια, χωρίς διάθεση μίσους, μισαλλοδοξίας και εχθρότητας. Αλλά η αλήθεια πρέπει να αποκατασταθεί και είναι καθήκον της δικής μας γενιάς να γυρίσει πίσω και να θυμηθεί τα δεινά που υπέστησαν οι πρόγονοί μας».

Ο Νικόλας Φαραντούρης ως μέλος τη επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας και συντονιστής της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει τεθεί υπέρ της αναγνώρισης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και εν συνόλω των Χριστιανικών λαών της Ανατολής.

Οι Ασσύριοι χριστιανοί

Οι Ασσύριοι έλκουν καταγωγή από την Ασσυρία, ενός εκ των παλαιότερων πολιτισμών στο κόσμο, καθώς η ύπαρξη του ασσυριακού πολιτισμού χρονολογείται από το 2500 π.Χ. στη Μεσοποταμία. Η σύγχρονη ιστορία των Ασσυρίων βρίσκεται στα πρώιμα χρόνια του χριστιανισμού. Το αρχαίο κράτος των Ασσυρίων βρισκόταν στο σημερινό Ιράκ και είχε πρωτεύουσα τη Νινευή, κοντά στη σημερινή Μοσούλη.

Τον 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα οι Ασσύριοι αριθμούσαν κοντά στα 3,5 με 4 εκατομμύρια και κατοικούσαν στις οθωμανικές επαρχίες της Ανατολίας, στο Ιράκ, τη Συρία, το Ιράν και τον ρωσικό Καύκασο (Αρμενία, Γεωργία). Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ασσύριοι όπως οι Αρμένιοι και οι Έλληνες Πόντιοι υπήρξαν θύματα συστηματικών εθνικο-θρησκευτικών εκκαθαρίσεων από το οθωμανικό καθεστώς στα πλαίσια των παντουρανικών σχεδίων ενοποίησης των «Τούρκων» της Ανατολίας, του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας.

Η συνθήκη των Σεβρών το 1920 προέβλεπε μια σχετική αυτονομία για τους Ασσυρο-Χαλδαίους, οι αντιπροσωπείες των οποίων είχαν συμμετάσχει στις διασκέψεις ειρήνης με αίτημα την ίδρυση ενός ασσυριακού κράτους, που είχε υποσχεθεί το Λονδίνο τον Δεκέμβριο του 1917. Ωστόσο, η συνθήκη της Λοζάνης το 1923 έθεσε τέλος στο όνειρο της ανεξαρτησίας τόσο των Ασσυρίων, όσο και των Αρμενίων και Κούρδων, όλοι τους θύματα των γεωπολιτικών σχεδιασμών και του διαμοιρασμού της Μέσης Ανατολής ανάμεσα στην κεμαλική Τουρκία, τη Γαλλία (εντολή στο Συρο-Λίβανο) και την Αγγλία (εντολή στο Ιράκ, την Υπεριορδανία και την Παλαιστίνη).

Η Γενοκτονία των Ασσυρίων

Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο ασσυριακός πληθυσμός της άνω Μεσοποταμίας (Τουρ Αμπντίν, Χάκαρι, Βαν, Σιίρτ, δηλαδή περιοχές της σημερινής νοτιοανατολικής Τουρκίας και της Ούρμια, περιοχή του βορειοδυτικού Ιράν) εκτοπίστηκε διά της βίας και σφαγιάστηκε από τις τουρκικές και κουρδικές δυνάμεις μεταξύ 1914 και 1920 κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι Αρμένιοι και οι Έλληνες Πόντιοι.

Οι εκτιμήσεις σχετικά με τον συνολικό αριθμό των νεκρών Ασσυρίων ποικίλουν. Ορισμένες εκθέσεις εκτιμούν τον αριθμό των θυμάτων στις 250.000, αν και πρόσφατες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στις 500 με 750.000. Η γενοκτονία των Ασσυρίων πραγματοποιήθηκε την ίδια περίοδο και στο ίδιο πλαίσιο με τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων Ποντίων. Το 2007, η Διεθνής Ένωση Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη των Γενοκτονιών (International Association of Genocide Scholars) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η οθωμανική επιχείρηση εναντίον των χριστιανικών μειονοτήτων της Αυτοκρατορίας μεταξύ 1914 και 1923 συνιστούσε γενοκτονία εναντίον των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων Ποντίων της Ανατολίας».

Η ασσυριακή διασπορά

Σήμερα, μετά από πολλούς αιώνες παρουσίας στα εδάφη της σημερινής Τουρκίας και του Ιράκ, οι εναπομείναντες Ασσύριοι, βρίσκονται υπό την άμεση απειλή του Ισλαμικού Κράτους. Πολλοί έχουν ήδη μεταναστεύσει στο εξωτερικό, στη Γαλλία (Παρίσι, Μασσαλία), στη Γερμανία, στη Σουηδία, στις ΗΠΑ.