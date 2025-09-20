bloomberg:-lockheed-martin-και-boeing-κοντά-σε-deal-με-την-Τουρκία-για-f-16-και-250-επιβατικά-αεροσκάφη

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη για αγορές διαφόρων ειδών αεροσκαφών και η τελική μορφή των συμφωνιών ενδέχεται να αλλάξει, σημειώνεται.

Συμφωνία για παραγγελίες έως και 250 εμπορικών αεροσκαφών και μαχητικών F-16 από την Τουρκία ήδη από την επόμενη εβδομάδα είναι καθ’ όδόν να εξασφαλίσουν η Boeing και η Lockheed Martin, ενώ δεν αποκλείεται πιθανή επίλυση της μακρόχρονης διαμάχης για τα F-35, αναφέρει το -.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή με ανάρτησή του ότι θα υποδεχτεί τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερτνογάν στην Ουάσινγκτον στις 25 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν για να συζητήσουν τις πιθανές πωλήσεις, ενώ θα εργαστούν επίσης για την επίλυση του αδιεξόδου σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, που οξύνουν τις σχέσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη μετά την συνάντηση υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, ο Ερντογάν θα επιδιώξει συμφωνίες που εκτείνονται σε τομείς από την άμυνα έως την ενέργεια αξίας δεκάδων δισ. δολαρίων κατά την επίσκεψή του. Όπως αναφέρουν Τούρκοι αξιωματούχοι, η Τουρκία σχεδιάζει να αγοράσει 40 αεροσκάφη F-35, 40 F-16 Viper και πυρομαχικά, συμπεριλαμβανομένων βομβών και πυραύλων.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται ακόμα σε διαπραγματεύσεις ως προς τις τιμές των F-16, πρόσθεσαν αξιωματούχοι υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Εργαζόμαστε για πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον Πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης αγοράς Boeing αεροσκαφών, μίας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε με θετικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας πως «Ο πρόεδρος Ερντογάν και εγώ είχαμε πάντα πολύ καλές σχέσεις».

Η Boeing, έχει καταρτίσει το πλαίσιο μίας συμφωνίας με την Turkish Airlines η οποία είναι πιθανόν να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της επίκεψης, αναφέρουν άτομα με γνώση του θέματος. Η επίσκεψη στο Λευκό Οίκο και οι επικείμενες διμερείς συνομιλίες τον Οκτώβριο είναι μεταξύ των πιθανών τόπων που συζητούνται, πρόσθεσε μία πηγή.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη για αγορές διαφόρων ειδών αεροσκαφών και η τελική μορφή των συμφωνιών ενδέχεται να αλλάξει, σημειώνεται.

«Συζητάμε μια παραγγελία με την Boeing εδώ και αρκετό καιρό, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Turkish Airlines, Yahya Ustun.

Οι παραγγελίες αεροσκαφών συνεχίζουν να κατέχουν σημαντική θέση στην εκστρατεία του Τραμπ για τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ, ένα φαινόμενο που έχει δώσει ώθηση στις πωλήσεις της Boeing φέτος να ξεπεράσουν αυτές της ευρωπαϊκής ανταγωνίστριας, Airbus.

Η μετοχή της Boeing έχει σημειώσει άνοδο 22% φέτος με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής, σε σύγκριση με την άνοδο κατά 35% του δείκτη S&P 500 Aerospace & Defense κατά την ίδια περίοδο.

Η συμφωνία θα είναι το αποκορύφωμα των πολυετών διαπραγματεύσεων με την Turkish Airlines, η οποία έχει δημοσιοποιήσει τους στόχους της να διπλασιάσει σχεδόν τον στόλο της την επόμενη δεκαετία και να καθιερώσει την Κωνσταντινούπολη ως παγκόσμιο αεροπορικό κόμβο που θα ανταγωνίζεται το Ντουμπάι.