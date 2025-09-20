«Η δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες», σχολιάζει ο οίκος, επίδοση η οποία αντανακλά εν μέρει την επιτυχία των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής. Τονίζει, ωστόσο, ότι οι δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις θα δημιουργήσουν ουσιαστικά εμπόδια στην ανάπτυξη.

Upd. 00:17

H Moody’s επιβεβαιώνει την αξιολόγηση Baa3 για Ελλάδα, σταθερό outlook.

H αξιολόγηση «Baa3» της Ελλάδας και το σταθερό outlook «στηρίζονται σε ένα ισχυρό ιστορικό μεταρρυθμίσεων, το οποίο έχει οδηγήσει σε ορατές βελτιώσεις στους θεσμούς και στη διακυβέρνηση, σε ενίσχυση των επενδύσεων και σε έναν υγιέστερο τραπεζικό τομέα» αναφέρει ο οίκος στην ανακοίνωσή του.

«Παρά τη μεγάλη μείωση που αναμένεται, ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα» αναφέρει ο οίκος, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η ευνοϊκή διάρθρωση του χρέους και το μεγάλο ταμειακό απόθεμα αποτελούν σημαντικούς αντισταθμιστικούς παράγοντες.

«Η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει ισχυρή απορρόφηση σημαντικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι, μαζί με τις ιδιωτικές επενδύσεις, θα στηρίξουν την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Σε συνδυασμό με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αυτό θα συμβάλει στην τόνωση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης και θα αντισταθμίσει εν μέρει τον αρνητικό αντίκτυπο από τις δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις» σημειώνουν οι αναλυτές της Moody’s.

Μεταξύ άλλων, η Moody’s σχολιάζει ότι «η δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες, καταγράφοντας πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% του ΑΕΠ το 2024, πολύ πάνω από τον αρχικό στόχο του προϋπολογισμού για 2,1% του ΑΕΠ. Αυτή η ισχυρή επίδοση αντανακλά εν μέρει την επιτυχία των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής που έχουν εφαρμόσει οι αρχές. Μαζί με τη σταθερή ονομαστική ανάπτυξη, η επίδοση αυτή συνέβαλε σε πτώση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κατά περισσότερες από 10 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως».

«Αυτή η υπεραπόδοση συνεχίστηκε και το 2025, γεγονός που οδήγησε την κυβέρνηση να αυξήσει τον στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ ταυτόχρονα εισάγει πρόσθετη στήριξη για τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Η Ελλάδα συνεχίζει επίσης να τα πηγαίνει καλά σε σύγκριση με άλλες χώρες στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), με ουσιαστική πρόοδο τόσο στο σκέλος των επιχορηγήσεων όσο και στο σκέλος των δανείων. Παρ’ όλα αυτά, με μόνο το 59,3% του συνολικού φακέλου χρηματοδότησης να έχει εκταμιευθεί μέχρι σήμερα, η Ελλάδα αναθεώρησε το ΕΣΑΑ προκειμένου να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες απορρόφησης των υπολοίπων πόρων».

Σε ό,τι αφορά τον υποκείμενο επιμέρους δείκτης της «οικονομικής ισχύος», όπου η Ελλάδα αξιολογείται με «baa1», η Moody’s εξηγεί ότι αντανακλά έναν συνδυασμό θετικών και αρνητικών στοιχείων. Από τη μία πλευρά, η Ελλάδα διαθέτει υψηλότερα επίπεδα πλούτου σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν παρόμοια πιστοληπτική αξιολόγηση, καθώς και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα τρία χρόνια. Από την άλλη, η ελληνική οικονομία είναι σχετικά μικρού μεγέθους και ο δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης περιορίζεται από τις δυσμενείς δημογραφικές τάσεις.

Με «baa1» αξιολογείται η Ελλάδα και για τους θεσμούς και τη διακυβέρνηση, αξιολόγηση που σύμφωνα με τον οίκο «αντανακλά τη δυναμική στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη φέρει απτά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς. Ωστόσο, η αναδιάρθρωση του χρέους του 2012 εξακολουθεί να επιβαρύνει την αξιολόγηση».

Αναφορικά με τη δημοσιονομική ισχύ («ba1»), αυτή σύμφωνα με τους αναλυτές της Moody’s «βασίζεται στο πολύ υψηλό, αλλά ταχέως μειούμενο χρέος της κυβέρνησης, το οποίο υποστηρίζεται από μια ευνοϊκή δομή χρέους με χαμηλά επιτόκια και πολύ μακρές λήξεις. Η ευπάθεια σε κινδύνους γεγονότων («baa») συνεχίζει να καθορίζεται από τους κινδύνους που σχετίζονται με τον τραπεζικό τομέα, παρά τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs)».

Τι σημαίνει το σταθερό outlook

Σχολιάζοντας το σταθερό outlook, η Moody’s κάνει λόγο για «πολύ ισχυρή δημοσιονομική επίδοση» η οποία ωστόσο είναι πιθανόν να μετριαστεί με την πάροδο του χρόνου, αν και το χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται. Το σταθερό outlook, εξηγούν οι αναλυτές του οίκου, αντανακλά επίσης το γεγονός ότι ορισμένες από τις βασικές πιστωτικές προκλήσεις της Ελλάδας θα βελτιωθούν αργά, αλλά και το γεγονός ότι αυτό εξισορροπείται ταυτόχρονα από το σταθερό θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο.

«Οι βασικές μας παραδοχές αναγνωρίζουν ότι η ολοκλήρωση των θεσμικών και αναπτυξιακών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα απαιτήσει χρόνο. Προβλέπουν επίσης ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι πιθανό να επιβραδυνθεί σε σχέση με τα τρέχοντα υψηλά επίπεδα μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης» αναφέρει χαρακτηριστικά ο οίκος, προσθέτοντας πως «εν μέρει, αυτό οφείλεται στο ότι οι δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις θα δημιουργήσουν ουσιαστικά εμπόδια στην ανάπτυξη, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αυξήσει τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και να εφαρμόσει διαρθρωτικές μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις».

Η Moody’s επισημαίνει ακόμη ότι «αν και το χρέος έχει μειωθεί γρήγορα τα τελευταία χρόνια, θα παραμείνει ένα από τα υψηλότερα στο σύνολο των χωρών που αξιολογούμε μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας. Οι παραδοχές μας αναγνωρίζουν επίσης ότι οι ελληνικές αρχές αξιοποιούν θετικά την ώθηση που δημιουργήθηκε από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για να εφαρμόσουν με συνέπεια οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές που στηρίζουν την πιστοληπτική ικανότητα, μια επιλογή πολιτικής που μειώνει τους καθοδικούς κινδύνους για την αξιολόγηση, οι οποίοι θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτές τις αδυναμίες».

Ανοδικές προοπτικές και καθοδικοί κίνδυνοι

Η αξιολόγηση της Ελλάδας θα μπορούσε να «πιεστεί» ανοδικά εάν διαπιστωθεί ότι:

οι αναπτυξιακές δυνατότητες της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια υπερβαίνουν τις τρέχουσες εκτιμήσεις του οίκου.

επιταχύνεται η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος ή τη διαφοροποίηση της οικονομίας.

θα ήταν πιθανό να διατηρηθεί μια μείωση του ελληνικού χρέους που θα υπερβαίνει κατά πολύ τις τρέχουσες εκτιμήσεις του οίκου.

Αντίθετα, καθοδικές πιέσεις στην αξιολόγηση της Ελλάδας θα μπορούσαν να προκύψουν «αν η πορεία πολιτικής που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια αντιστρεφόταν ή εάν υπήρχαν ενδείξεις ότι οι μεταρρυθμίσεις του παρελθόντος δεν αποδίδουν τα αναπτυξιακά και δημοσιονομικά οφέλη που αναμένουμε σήμερα. Ειδικότερα, ενδείξεις μιας παρατεταμένης, ουσιαστικής επιδείνωσης της δημοσιονομικής θέσης της κυβέρνησης, πιθανόν σε συνδυασμό με μια απότομη επιδείνωση της υγείας του τραπεζικού τομέα, θα πυροδοτούσαν αρνητική κίνηση αξιολόγησης, όπως και μια οπισθοδρόμηση στις διαρθρωτικές μακροοικονομικές ή δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις».

Επίσης, σε περίπτωση μιας έντονης επιδείνωσης της γεωπολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με χειροπιαστά στοιχεία εξασθενημένης στήριξης από βασικούς συμμάχους, ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες.