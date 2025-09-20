Viohalco: Οι λόγοι για το άλμα 39% στα a-EBITDA – Θετικές προοπτικές για όλους τους κλάδους

Στη θετική εκτέλεση περίπλοκων πρότζεκτ, την επιτυχημένη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τη στροφή σε προϊόντα υψηλότερου περιθωρίου κέρδους και τη λειτουργική αποδοτικότητα, απέδωσε ο Στράτος Θωμαδάκης, CFO του Ομίλου, τις ισχυρές επιδόσεις του 1ου εξαμήνου. Εκτιμήσεις για ενίσχυση της ζήτησης για χαλκό και αλουμίνιο, ώθηση στη χαλυβουργία από τον εγχώριο τομέα κατασκευών.

Στη θετική εκτέλεση περίπλοκων πρότζεκτ, την επιτυχημένη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τη στροφή σε προϊόντα υψηλότερου περιθωρίου κέρδους και τη λειτουργική αποδοτικότητα, απέδωσε ο Στράτος Θωμαδάκης, CFO της Viohalco, τις ισχυρές επιδόσεις στο 1ο εξάμηνο. Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος κατέγραψε σε ετήσια βάση αύξηση 14% στα έσοδα (3,7 δισ.), 39% στα προσαρμοσμένα EBITDA και 102% στην καθαρή κερδοφορία (177 εκατ.).

Σύμφωνα με τον κ. Θωμαδάκη, στο 1ο εξάμηνο οι κλάδοι αλουμινίου και καλωδίων κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την επιστροφή στην κερδοφορία του κλάδου χάλυβα, οδήγησε σε υπερδιπλασιασμό τόσο των κερδών προ φόρων όσο και των καθαρών κερδών μετά από φόρους.

Όπως πρόσθεσε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που μόνο εύκολο δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Αν και ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ συνέχισε να υποχωρεί, η ανάπτυξη, ωστόσο, παρέμεινε χαμηλή στην Ευρώπη. Η ζήτηση ήταν υποτονική στους περισσότερους κλάδους, με λίγες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις. Ως συνέπεια, τα τμήματα του Ομίλου με υψηλότερο ποσοστό πωλήσεων στην Ελλάδα επωφελήθηκαν από τον καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας.

Επενδύσεις 173 εκατ.

Το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε απότομα κατά τους πρώτους μήνες του έτους, ακολουθώντας τις τιμές του φυσικού αερίου που εκτινάχθηκαν τον χειμώνα. Στη συνέχεια άρχισε να εξομαλύνονται, ωστόσο το μέσο κόστος ενέργειας ήταν υψηλότερο για όλη την περίοδο, σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2024.

Βασικό χαρακτηριστικό επίσης του 1ου εξαμήνου ήταν η έναρξη του εμπορικού πολέμου, που δημιούργησε αρκετά προβλήματα στη ζήτηση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Θωμαδάκης, ειδικά στους κλάδους του αλουμινίου και του χαλκού, τα σκαμπανεβάσματα στους δασμολογικούς συντελεστές προκάλεσαν και προσωρινά προβλήματα στην προσφορά.

«Η αυτοματοποίηση, η προσθήκη δυναμικότητας και η διαφοροποίηση είναι οι βασικοί μοχλοί των επενδύσεών μας. Στο πρώτο εξάμηνο, στους βιομηχανικούς κλάδους επενδύθηκαν 173 εκατομμύρια, οριακά χαμηλότερα από το 2024. Η πλειονότητα των δαπανών αφορούσε το τμήμα καλωδίων, στις οποίες περιλαμβάνεται και την επένδυση για το εργοστάσιο στις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Αλουμίνιο & χαλκός

Αναφερόμενος στον κλάδο αλουμινίου, υπογράμμισε πως ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε το 1 δισ., αντιστοιχώντας σε σχεδόν 20% ανάπτυξη σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τη δυναμική που παρουσίασαν τα προϊόντα συσκευασίας.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκε ακόμη περισσότερο, κατά 56%. Πρόκειται για αυξήσεις που αποδεικνύουν τον θετικό αντίκτυπο των στρατηγικών επενδύσεων του Ομίλου τα τελευταία χρόνια, δίνοντάς του την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα αλουμινίου. Όσον αφορά τις προοπτικές, το στέλεχος της Viohalco υπογράμμισε πως εκτιμάται η συνέχιση των θετικών μακροπρόθεσμων τάσεων, με ώθηση από την ισχυρή ζήτηση για βιώσιμες συσκευασίες και υποδομές ενεργειακής απόδοσης.

Στην περίπτωση του κλάδου χαλκού, καταγράφηκε αύξηση εσόδων κατά 5% στα 945 εκατομμύρια. Η βελτιστοποίηση των διαδικασιών και οι στρατηγικές επενδύσεις αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση του Ομίλου στην αγορά και να επιτρέψουν στο εν λόγω τμήμα να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες δυσκολίες.

Ένα 24ωρο μετά το conference call του μάνατζμεντ της Cenergy, ο κ. Θωμαδάκης αναφέρθηκε στη σημαντική ανάπτυξη του κλάδου ηλεκτρικών καλωδίων, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να ενισχύονται κατά 51%, στα 123 εκατομμύρια. Υπογράμμισε πως τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη διαρκώς αυξανόμενη στρατηγική σημασία του τμήματος καλωδίων και, σε συνδυασμό με τις στοχευμένες επενδύσεις του Ομίλου, τοποθετούν τη Cenergy σε τροχιά συνεχών επιτυχιών.

Ανάκαμψη του κλάδου χάλυβα

Αναφορικά με το τμήμα σωλήνων χάλυβα, τόνισε πως τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 11%, στα 277 εκατομμύρια. Τόνισε πως το τμήμα εκμεταλλεύτηκε την ισχυρή θέση του στην αγορά, για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για αγωγούς, κυρίως λόγω της ανάγκης για εναλλακτικές οδούς μεταφοράς φυσικού αερίου. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανήλθε σε 560 εκατομμύρια στο τέλος Ιουνίου, χάρη στην επιτυχημένη ανάθεση αρκετών σημαντικών έργων στην Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύοντας τις θετικές προοπτικές.

Όσον αφορά το τμήμα χάλυβα, παρά το συνεχιζόμενο αντίξοο περιβάλλον (κυρίως στην Ευρώπη), καταγράφηκε σταδιακή ανάκαμψη, με μέτρια αύξηση εσόδων 2%. Τα προσαρμοσμένα EBITDA υπερδιπλασιάστηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αυτή η τάση οφείλεται κυρίως στην ισχυρή ζήτηση, λόγω της ισχυρής ελληνικής κατασκευαστικής αγοράς.

Στον αντίποδα, η ευρωπαϊκή κατασκευαστική αγορά παραμένει πολύ αδύναμη, κάτι που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολες τις συνθήκες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλυβα της ΕΕ. Ωστόσο, η Viohalco αναμένει συνεχιζόμενη ανάπτυξη του ελληνικού κατασκευαστικού τομέα, που διαμορφώνει θετικές προοπτικές για τον Όμιλο.

Όσον αφορά τη Noval Property, το στέλεχος του Ομίλου επισήμανε πως διατήρησε τον κύκλο εργασιών της στα 23 εκατομμύρια στο πρώτο εξάμηνο του έτους, με μικρή βελτίωση στα προσαρμοσμένα EBITDA στα 9 εκατομμύρια. «Κοιτώντας μπροστά, η Noval Property παραμένει επικεντρωμένη στο να δημιουργήσει αξία από το υπάρχον χαρτοφυλάκιό της και να επιδιώξει νέες εξαγορές σύγχρονων, υψηλής ποιότητας και περιβαλλοντικά βιώσιμων ακινήτων», κατέληξε.