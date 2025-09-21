Αέριο: Πρωτοκαθεδρία του LNG στις εισαγωγές – Μειωμένες εισροές από Ρωσία

Μερίδιο 45.3% κατέγραψε το υγροποιημένο φυσικό αέριο το 8μηνο του 2025, σύμφωνα με ανάλυση του Green Tank. Δεύτερο σε εισαγωγές το καύσιμο από τη Ρωσία, με ποσοστό 39% και μείωση κατά 26.2% σε ετήσια βάση. Αυξημένη κατά 8.3%, και δεύτερη υψηλότερη ιστορικά μετά το 2021, η συνολική εγχώρια κατανάλωση.

Υπέρ του υγροποιημένου αερίου (LNG) έχει γείρει φέτος στη χώρα μας η πλάστιγγα των εισαγωγών καυσίμου, όπως δείχνει ανάλυση του Green Tank. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μάλιστα σε μία συγκυρία όπου έχει αυξηθεί η συνολική εγχώρια κατανάλωση, παρά την οποία οι εισαγωγές από τη Μόσχα έχουν σημειώσει σημαντική πτώση.

Πιο συγκεκριμένα, στο 8μηνο Ιανουάριος – Αύγουστος, οι συνολικές εισαγωγές ορυκτού αερίου τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025 ήταν αθροιστικά 46.72 TWh και οι δεύτερες υψηλότερες ιστορικά γι’ αυτό το διάστημα μετά το 2021. Σε σχέση με τους πρώτους οκτώ μήνες του 2024 οι συνολικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4.1% (+1.85 TWh) κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης των εισαγωγών LNG, που υπερκάλυψε τη μείωση των εισαγωγών ρωσικού αερίου μέσω Σιδηροκάστρου.

Μερίδιο 45.3% για το LNG

Πρώτο σε εισαγωγές στο οκτάμηνο ήταν το LNG από τις πύλες εισόδου του τέρμιναλ του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα και του FSRU Αλεξανδρούπολης, με μερίδιο 45.3% (21.16 TWh). Σε σχέση με τους πρώτους οκτώ μήνες του 2024, οι εισαγωγές LNG αυξήθηκαν κατά 76.8% (+9.2 TWh).

Δεύτερη σε εισαγωγές ήταν η πύλη του Σιδηροκάστρου (από όπου εισέρχεται καύσιμο από τη Μόσχα) με μερίδιο 39% και συνολικές εισαγωγές στο οκτάμηνο 18.24 TWh. Σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2024, οι εισαγωγές ρωσικού αερίου μέσω του αγωγού Turkstream και της πύλης Σιδηροκάστρου μειώθηκαν κατά 26.2% (-6.47 TWh).

Τελευταία σε εισαγωγές ήταν η πύλη της Νέας Μεσημβρίας με 15.7% (7.3 TWh). Οι εισαγωγές αζέρικου αερίου μέσω του αγωγού TAP και της πύλης της Νέας Μεσημβρίας έχουν μειωθεί κατά 10.7% (-0.88 TWh) σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024.

Τα στοιχεία για τον Αύγουστο

Τον Αύγουστο, οι συνολικές εισροές ήταν 5.33 TWh, μειωμένες κατά 16.7% (-1.06 TWh) σε σχέση με τον Ιούλιο. Οι εξαγωγές από τον IGB (Interconnector Greece Bulgaria) με σημείο εξόδου την Κομοτηνή και οι εξαγωγές από την έξοδο του Σιδηροκάστρου ήταν μηδενικές. Συνεπώς, όλες οι εισαγωγές αερίου που καταγράφονται στις Επικυρωμένες Παραδόσεις / Παραλαβές του ΔΕΣΦΑ κάλυψαν αποκλειστικά εγχώριες ανάγκες.

Όσον αφορά τις πύλες εισόδου, οι εισαγωγές υγροποιημένου ορυκτού αέριου (LNG) από την πύλη της Αγίας Τριάδας βρέθηκαν στην πρώτη θέση με 2.75 TWh παραμένοντας σταθερές σε αυτά τα επίπεδα από τον Ιούνιο 2025.

Ακολούθησε το ρωσικό αέριο μέσω αγωγού από την πύλη του Σιδηροκάστρου με 1.64 TWh, σημειώνοντας πτώση 40% (-1.09 TWh) σε σχέση με τον Ιούλιο. Στην τρίτη θέση παρέμεινε η πύλη της Νέας Μεσημβρίας με 0.94 TWh και σταθερά επίπεδα εισαγωγών το τελευταία εξάμηνο (από τον Μάρτιο 2025).

Η κατανάλωση φέτος

Αθροιστικά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025, η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου ήταν 46.32 TWh, αυξημένη κατά 8.3% (+3.54 TWh) σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024 και η δεύτερη υψηλότερη ιστορικά[2] μετά το 2021.

Ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής με 32.7 TWh έφτασε σε υψηλό δεκαετίας. Σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2024, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 11% (+3.26 TWh). Η ζήτηση αερίου στα δίκτυα έφτασε τις 8.8 TWh, καταγράφοντας αύξηση 18.2% (+1.36 TWh). Ο τομέας της βιομηχανίας είχε αντίθετη πορεία αφού μειώθηκε κατά 18.3%, φτάνοντας τις 4.8 TWh.

Όσον αφορά τον καταμερισμό της κατανάλωσης ανά χρήση, ο ηλεκτρισμός είχε το μεγαλύτερο μερίδιο με 70.6% για τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025. Ακολούθησαν τα δίκτυα με 19%, και τελευταία η βιομηχανία με 10.4%.

Η μηνιαία ζήτηση

Η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου τον Αύγουστο 2025 ήταν 5.34 TWh, μειωμένη κατά 16.4% σε σχέση με τον Ιούλιο. Ο τομέας των δικτύων είχε την υψηλότερη ποσοστιαία μείωση συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα (-19.6%), καταλήγοντας στις 495 GWh.

Η ζήτηση στον ηλεκτρισμό, μετά από ένα τρίμηνο σταθερής ανόδου (Μάιος-Ιούνιος-Ιούλιος), έπεσε στις 4.27 TWh (-17.4% σε σχέση με τον Ιούλιο). Η ζήτηση στη βιομηχανία συνέχισε την καθοδική πορεία που είχε ξεκινήσει τον προηγούμενο μήνα, καταλήγοντας στις 570 GWh (-4.7%).

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024, η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου μειώθηκε κατά 7.2% (-414 GWh). Η μείωση οφείλεται κατά βάση στον περιορισμό της χρήσης αερίου στον ηλεκτρισμό (-8.1%, -377 GWh). Η ζήτηση στη βιομηχανία μειώθηκε σε σχέση με πέρυσι κατά 110 GWh (-16.2%), ωστόσο αυτό αντισταθμίστηκε από αύξηση της ζήτησης στα δίκτυα κατά 73 GWh (+17.4%).