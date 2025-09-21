Επτά-άμαχοι-νεκροί-στη-Συρία-σε-βομβαρδισμό-κυβερνητικών-δυνάμεων-κατά-της-κουρδικής-περιοχής

Τουλάχιστον επτά άμαχοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο σε βομβαρδισμούς που εξαπολύθηκαν από δυνάμεις της de facto κυβέρνησης στη βόρεια Συρία, περιοχή όπου ξέσπασαν συγκρούσεις με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), τον ένοπλο βραχίονα των κουρδικών αρχών, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πέντε γυναίκες και δυο παιδιά σκοτώθηκαν στο χωριό Ουμ Τίνα, κοντά στη Ντέιρ Χαφέρ, στην επαρχία του Χαλεπιού, στους βομβαρδισμούς από «μέλη του συριακού στρατού», σημείωσε η ΜΚΟ. Πρόκειται για τον πιο βαρύ απολογισμό στην περιοχή εδώ και μήνες.

Αφότου οι δυνάμεις ισλαμιστικών οργανώσεων ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024, οι νέες de facto αρχές και οι SDF έκλεισαν τον Μάρτιο συμφωνία που προέβλεπε τη συγχώνευση των πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών της κουρδικής αυτόνομης διοίκησης του βορρά στους εθνικούς θεσμούς.

Όμως διαφωνίες ανάμεσα στα δυο μέρη καθυστερούν την εφαρμογή της συμφωνίας, με τους Κούρδους να αξιώνουν σύστημα διακυβέρνησης που θα διατηρεί μέρος της αυτονομίας που διέθεταν de facto επί προηγούμενου καθεστώτος και τη Δαμασκό να αρνείται «κάθε μορφή» αποκέντρωσης.

Η περιοχή όπου βρίσκεται η Ντέιρ Χαφέρ, πάνω στη γραμμή που χωρίζει τον στρατό της νέας εξουσίας στη Δαμασκό και τις SDF, έχει μετατραπεί σε θέατρο σποραδικών εχθροπραξιών ανάμεσά τους, σημείωσε ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν.

Το Παρατηρητήριο, οργάνωση με έδρα τη Βρετανία η οποία βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, ανέφερε νωρίτερα το Σάββατο «εχθροπραξίες» στην περιοχή στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν «drones και βαριά όπλα», αφού ο στρατός έβαλε στο στόχαστρο θέσεις των SDF.

Οι SDF, που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, ανέφεραν σε δική τους ανακοίνωσε ότι «παρατάξεις πιστές στην Τουρκία που πρόσκεινται στην κυβέρνησης της Δαμασκού» εξαπέλυσαν πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυροβολικό «στοχοποιώντας εσκεμμένα σπίτια αμάχων».

Έδωσαν τον ίδιο απολογισμό θυμάτων, έκαναν λόγο για επτά νεκρούς, ανάμεσά τους δυο παιδιά.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Ιχμπαρίγια τη 12η Σεπτεμβρίου ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα αναγνώρισε πως το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τις συνεχίζεται κι επιβεβαίωσε την παρέμβαση ξένων μεσολαβητών. Διαβεβαίωσε πως έκανε παραχωρήσεις για να αποφευχθεί επανέναρξη των μαχών στη χώρα.

Οι SDF, με υποστήριξη πολυεθνικού συνασπισμού υπό την Ουάσιγκτον, διαδραμάτισαν ρόλο – κλειδί στον αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους στη συριακή επικράτεια, που είχε αποτέλεσμα την ήττα του κινήματος αυτού στη χώρα το 2019. Οι τομείς που ελέγχουν είναι de facto αυτόνομοι.