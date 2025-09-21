Η διαχρονική παθογένεια της εκπαίδευσης: «Γκαρσόνια της Ευρώπης» με πληθωριστικά πτυχία

Τριάντα χρόνια “ανόρθωσης” και «εκσυγχρονισμών» δεν άλλαξαν το βασικό μοτίβο: η ελληνική οικονομία παράγει κυρίως θέσεις χαμηλής έντασης γνώσης σε λιανικό εμπόριο, εστίαση, τουρισμό. Αντί η ανώτατη εκπαίδευση να λειτουργεί ως μοχλός παραγωγικής ανόδου, λειτουργεί συχνά ως σιωπηρή αποθήκη προσόντων που η αγορά δεν ξέρει ή δεν θέλει να αξιοποιήσει. Τα ευρωπαϊκά στοιχεία για την απασχόληση «πρόσφατων αποφοίτων» (20–34 ετών που αποφοίτησαν τα τελευταία 1–3 χρόνια) είναι αμείλικτα: το 2024 η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ε.Ε. — μαζί με την Ιταλία — και είναι κάτω από 80% ακόμη κι όταν κοιτάμε μόνο αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 82,3% (όλων των βαθμίδων), ενώ Ελλάδα και Ιταλία είναι ουραγοί· στους τριτοβάθμιους ειδικά, η Ελλάδα είναι μία από τις μόνες δύο χώρες με ποσοστό <80%. (European Commission)

Υπερεκπαίδευση: όταν το πτυχίο δεν “μετράει” στη δουλειά

Το πρόβλημα δεν είναι ότι «δεν έχουμε πτυχία» — το αντίθετο: υπερεκπαίδευση και αναντιστοιχία δεξιοτήτων με τη ζήτηση. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μιλά για 37% (απόφοιτοι μεταλυκειακής και ανώτατης εκπαίδευσης σε θέσεις χαμηλών/μέσων δεξιοτήτων) — 15 μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (22,1%). Με απλά λόγια: 3 στους 10+ πτυχιούχους δουλεύουν σε θέσεις που δεν χρειάζονται το επίπεδο σπουδών τους.

«Ποιος βρίσκει ευκολότερα δουλειά;» — η άβολη απάντηση

Στους ελληνικούς δείκτες απασχόλησης, καλύτερη θέση έχουν οι απόφοιτοι γενικής δευτεροβάθμιας σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε., την ώρα που οι πτυχιούχοι ΑΕΙ σέρνονται στην ουρά. Αυτό δεν είναι «παράδοξο»· είναι απόδειξη ότι οι νέες θέσεις που δημιουργούνται στην Ελλάδα είναι, ως επί το πλείστον, χαμηλής ποιότητας και χαμηλών απαιτήσεων γνώσης.

Το 74% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν εκπαιδεύει το προσωπικό του στις νέες τεχνολογίες και δεν επενδύει σοβαρά στο εκπαιδευτικό κεφάλαιο. Αποτέλεσμα; Φθηνά προϊόντα χαμηλής προστιθέμενης αξίας και παραγωγικά «ταβάνια». Δεν είναι μόνο θέμα κουλτούρας· είναι και θέμα στρατηγικής: ακόμη και σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας, η ζήτηση για εξειδίκευση υπάρχει, αλλά η μαζική οικονομία μένει κολλημένη σε παλιό υπόδειγμα.

Από το brain-away στο brain drain

Όταν το 1/3 των αποφοίτων ΑΕΙ αμείβεται σαν ανειδίκευτος εργάτης, το «brain-away» (η αρχική φυγή ευκαιριών) γίνεται γρήγορα brain drain (φυγή ανθρώπων). Ναι, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ενδείξεις επιστροφών· αλλά αυτό δεν αναιρεί την ουσία: αν η εσωτερική αγορά δεν αναβαθμιστεί, θα συνεχίσει να αιμορραγεί στους πιο δυναμικούς κλάδους.

Η αγορά ζητά… λιγότερα από όσα τα πανεπιστήμια παράγουν

Η πιο σκληρή πρόβλεψη από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: μέχρι το 2035, μόλις 29,8% των νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα θα είναι υψηλών δεξιοτήτων (στην Ε.Ε.: 49,9%). Πρακτικά, το εκπαιδευτικό μας σύστημα παράγει καλύτερα προσόντα από αυτά που το παραγωγικό μας υπόδειγμα μπορεί να απορροφήσει. Αν αυτό δεν αλλάξει, η υποτίμηση πτυχίων είναι προδιαγεγραμμένη.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την «ποιότητα» των πτυχίων

Όταν η πλειονότητα των νέων θέσεων δεν απαιτεί υψηλή γνώση, το σήμα του πτυχίου αποδυναμώνεται:

πιέζονται οι μισθοί εισόδου πτυχιούχων (αντιστοίχιση με «ανειδίκευτους»),

πτυχιούχων (αντιστοίχιση με «ανειδίκευτους»), διευρύνεται το φάσμα υπερπροσόντων (παίρνεις πτυχίο, κάνεις δουλειά χωρίς αυτό),

(παίρνεις πτυχίο, κάνεις δουλειά χωρίς αυτό), συσσωρεύονται καθυστερήσεις στην εργασιακή αποκατάσταση (gap χρόνια, περιστασιακή απασχόληση),

στην εργασιακή αποκατάσταση (gap χρόνια, περιστασιακή απασχόληση), υπονομεύεται η παραγωγικότητα: πολλοί σπουδασμένοι σε θέσεις που δεν αξιοποιούν γνώση/δεξιότητες.

Γι’ αυτό και, παρότι οι ελληνικές σχολές έχουν νησίδες αριστείας και προγράμματα ανταγωνιστικά διεθνώς, η «μέση εμπειρία» του πτυχιούχου στην αγορά παραμένει μικρής απόδοσης: όχι επειδή «το πτυχίο δεν αξίζει», αλλά επειδή η οικονομία δεν το αμείβει.

Γιατί συμβαίνει; Τα τέσσερα καρφιά στο φέρετρο

Κλαδική δομή: υπερσυγκέντρωση σε εμπόριο–εστίαση–τουρισμό, μικρό μερίδιο κλάδων έντασης R&D/τεχνολογίας. Μικρό μέγεθος επιχειρήσεων και αναιμικές επενδύσεις σε upskilling/reskilling — «σφιχτή» παραγωγική ιεραρχία που δεν «χωρά» πτυχιούχους. (Ψηφιακή Στρατηγική) Θεσμικά κενά στη διασύνδεση σπουδών–αγοράς (πρακτικές, μαθητείες, διεπαφή ΑΕΙ–επιχειρήσεων), που επιμένουν παρά τις βελτιώσεις. (EY) Αναντιστοιχία δεξιοτήτων που διαιωνίζεται: τα πανεπιστήμια αναβαθμίζουν περιεχόμενο, αλλά ο όγκος των θέσεων παραμένει χαμηλής έντασης γνώσης. (ΙΜΕ GSEVEE)

Το αποτέλεσμα στο ταμείο

Η Ελλάδα βρίσκεται τελευταία στην απορρόφηση πτυχιούχων τριτοβάθμιας σε αξιοπρεπείς, αντίστοιχες θέσεις. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος «τρέχει» πάνω από 80% για τους πρόσφατους αποφοίτους· εμείς μένουμε πίσω, με επίμονη υπερεκπαίδευση και υποαπασχόληση. Αυτό υποβαθμίζει την ποιότητα του ελληνικού πτυχίου όχι ακαδημαϊκά, αλλά αγοραία: στην αξία του στην αγορά εργασίας. Και όσο οι επιχειρήσεις δεν εκπαιδεύουν και δεν ανεβαθμίζουν προϊόν/υπηρεσία, τόσο το πτυχίο θα αποτιμάται σαν «overqualified» τίτλος για «underqualified» δουλειές. (European Commission).

Η σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε. δείχνει το μέγεθος της διαφοράς: σε ποσοστό απασχόλησης αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η Ελλάδα -με 66,2%- βρίσκεται στην 27η θέση στην Ευρωπαϊκή Ενωση, με την Ιταλία με 71,6% να τοποθετείται ένα σκαλί πιο πάνω. Ολες οι υπόλοιπες χώρες όμως είναι πάνω από το 80%, και έτσι φτάνει στο 85,2% ο συνολικός μέσος όρος.

Η Κύπρος είναι 25η με 80,8% απορροφητικότητα πτυχιούχων, η Ισπανία 24η με 81%, ενώ πολύ κοντά, στην 23η θέση με 81,4%, καταγράφεται η Πορτογαλία. Σε καλύτερη θέση βρίσκονται και οι χώρες των Βαλκανίων, όπως είναι η Ρουμανία (με 84% στην 20ή θέση) και η Κροατία (με 81,7% στην 22η θέση). Μάλιστα η Βουλγαρία που συνήθως κατέχει στις μετρήσεις την τελευταία θέση εμφανίζει 93,7% απορροφητικότητα πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατακτώντας την πολύ υψηλή 3η θέση στην Ε.Ε. Τις πρώτες θέσεις στη λίστα κατέχουν η Λετονία (με 94,4% στη 2η θέση) και η Μάλτα (με 96,3% στην 1η θέση).

Ο πληθωρισμός πτυχίων και οι δύο μεγάλες καμπές

Tο πρώτο «άλμα» – 2009

Η πρώτη εντυπωσιακή μεταβολή φαίνεται το 2009: απότομα περισσότερες θέσεις, άνοδος κατά περίπου 16.000 σε σχέση με το 2008. Δεν ήταν «έκρηξη ζήτησης» αλλά καθαρά πολιτική απόφαση. Σε προεκλογικό περιβάλλον, το υπουργείο Παιδείας τότε επέλεξε να αυξήσει τον αριθμό εισακτέων, δίνοντας χιλιάδες επιπλέον θέσεις. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μιας γενιάς φοιτητών που μπήκε στα ΑΕΙ χωρίς να αντιστοιχούν σε πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Ουσιαστικά, «φόρτωσε» το πανεπιστημιακό σύστημα με όγκο που δύσκολα μπορούσε να απορροφηθεί αργότερα στην αγορά.

Το δεύτερο «σοκ» – 2021

Η δεύτερη κάθετη μεταβολή είναι αντίστροφη. Από τους 81.413 εισακτέους το 2020, πέσαμε στους 63.239 το 2021 — μείωση πάνω από 22%. Αυτό δεν ήταν τυχαίο: ήταν η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), που άφησε δεκάδες χιλιάδες υποψήφιους εκτός ΑΕΙ, κυρίως σε περιφερειακά τμήματα. Η λογική ήταν να αναβαθμιστεί το επίπεδο σπουδών και να περιοριστούν οι «αιώνιοι φοιτητές». Η πραγματικότητα όμως ήταν ότι εκατοντάδες τμήματα έμειναν άδεια, οι τοπικές κοινωνίες αντέδρασαν και τελικά το μέτρο δεν μείωσε τον αριθμό πτυχιούχων με τρόπο που να ευνοεί την αγορά. Αντίθετα, δημιούργησε κενά και περισσότερη αναντιστοιχία.

Η ουσία – ο πληθωρισμός πτυχίων

Οι δύο αυτές καμπές δείχνουν το ίδιο πρόβλημα από διαφορετική γωνία: η Ελλάδα ρυθμίζει τον αριθμό εισακτέων με πολιτικά και συγκυριακά κριτήρια, χωρίς στρατηγική διασύνδεση με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Το αποτέλεσμα είναι πληθωρισμός πτυχίων:

πολλοί περισσότεροι πτυχιούχοι από όσους μπορεί να απορροφήσει η αγορά,

κλάδοι υπερφορτωμένοι (παιδαγωγικά, θεωρητικές επιστήμες),

κλάδοι με έλλειψη (STEM, πληροφορική, τεχνικά επαγγέλματα).

Η διαφορά με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι χαοτική: σε χώρες όπως η Βουλγαρία ή η Μάλτα, οι πτυχιούχοι βρίσκουν δουλειά σε ποσοστά άνω του 90%. Στην Ελλάδα, το ποσοστό πέφτει κάτω από 70%.

Συμπέρασμα

Ο πληθωρισμός πτυχίων υπονομεύει την ίδια την αξία του πτυχίου. Όταν κάθε χρόνο μπαίνουν δεκάδες χιλιάδες φοιτητές χωρίς σαφή στρατηγική, το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένας στρατός υπερπροσόντων που δουλεύει σε καφέ, ξενοδοχεία και λιανεμπόριο. Η χώρα χάνει ανθρώπινο κεφάλαιο, οι νέοι βλέπουν τις σπουδές τους να μη μεταφράζονται σε αξιοπρεπή εργασία, και η οικονομία μένει εγκλωβισμένη σε χαμηλή παραγωγικότητα.

Αν δεν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται ποιος και πόσοι μπαίνουν στα πανεπιστήμια — με βάση τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας — το ελληνικό πτυχίο θα συνεχίσει να απαξιώνεται όχι ακαδημαϊκά, αλλά στην ίδια την αγορά εργασίας.

