Η πιο “πονηρή” κρατική επένδυση της δεκαετίας

Αν πιστεύατε ότι τα μεγάλα παιχνίδια στην τεχνολογία είχαν ήδη παιχτεί, οι πρόσφατες κινήσεις της Intel και της Nvidia ανατρέπουν όλα τα δεδομένα. Πρώτα, το κράτος των ΗΠΑ επένδυσαν 8,9 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσουν 9,9% μετοχικό πακέτο στην Intel, μια συναλλαγή που συνδυάζει τα κονδύλια του νόμου CHIPS (ακρωνύμιο που σημαίνει: Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors), του προγράμματος Secure Enclave και της κρατικής πολιτικής για εγχώρια παραγωγή ημιαγωγών.

Στη συνέχεια, η Nvidia επενδύει 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Intel μετοχικά, όχι ως απλός αγοραστής αλλά ως εταίρος, για να αναπτύξουν από κοινού προϊόντα που συνδυάζουν τους επεξεργαστές Intel με την τεχνογνωσία της Nvidia στο GPU και AI. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Intel θα κατασκευάσει προσαρμοσμένους x86 CPUs για data centers που θα χρησιμοποιηθούν από την Nvidia για τις υποδομές της τεχνητής νοημοσύνης, και θα λανσάρει x86 “RTX SOCs” που θα συνδυάζουν RTX GPU chiplets με CPUs της Intel για επιτραπέζιους υπολογιστές και gaming εφαρμογές.

Η αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς ήταν άμεση: η μετοχή της Intel κατέγραψε άνοδο +30% σε μία μέρα, φτάνοντας από περίπου $24,90 στα $32,38, ενώ η αξία της επένδυσης του κράτους των ΗΠΑ ενισχύθηκε σημαντικά.



Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να σηματοδοτεί μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης της θέσης της Intel στην αγορά. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία είχε χάσει μερίδιο απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η AMD και οι foundries της Ταϊβάν, αλλά αυτή η συμμαχία με την Nvidia και η κρατική υποστήριξη ανοίγουν νέες δυνατότητες. Οι ΗΠΑ μέσω του CHIPS Act και του Secure Enclave προωθούν εγχώρια παραγωγή και τεχνολογική κυριαρχία, και η Intel βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ως εθνική υποδομή ζωτικής σημασίας.

Ένα από τα πιο καινοτόμα στοιχεία αυτής της συνεργασίας είναι η χρήση της τεχνολογίας NVLink, η οποία θα επιτρέψει βαθύτερη ενοποίηση μεταξύ των CPU της Intel και των GPU της Nvidia, επιδιώκοντας καλύτερη απόδοση για AI εργασίες μεγάλης κλίμακας. Επίσης, τα “RTX SOCs” που σχεδιάζονται να ενσωματώνουν chiplets της Nvidia μέσα σε προϊόντα της Intel υπόσχονται ενεργειακή αποδοτικότητα και απόδοση, δυο παράγοντες σημαντικούς για το μέλλον των φορητών συσκευών, παιχνιδιών και υπολογιστικών πλατφορμών.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν έρχεται χωρίς αστερίσκους. Κατά τις ανακοινώσεις, η Intel προειδοποίησε ότι η συμμετοχή της κυβέρνησης ως μέτοχος μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς πωλήσεις της, ειδικότερα στην Κίνα, και να επιφέρει προκλήσεις σχετικά με μελλοντικές επιδοτήσεις.

Επιπλέον, έχει τεθεί θέμα διάχυσης των υφιστάμενων μετόχων λόγω νέας έκδοσης μετοχών για το κράτος, όπως και περιορισμοί ως προς τη χρήση των κονδυλίων CHIPS για μερισματικές πολιτικές, εξαγορές ή επέκταση σε κάποιες χώρες.

Οι τεχνολόγοι και οι αναλυτές βλέπουν αυτή τη στρατηγική ως έναν σταθμό αλλαγής: οι συμμαχίες μεταξύ εταιρειών, η κρατική πολιτική, και οι νέες απαιτήσεις της τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνουν όχι μόνο προϊόντα αλλά και δομές εξουσίας στην τεχνολογία. Εταιρείες που θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες foundries, τεχνολογίες chiplet, ενεργειακή απόδοση και ισχυρά οικοσυστήματα λογισμικού αποκτούν πλεονέκτημα.

Το παζλ αλλάζει. Η Intel, η οποία είχε παλέψει με πτώσεις και απώλειες ανταγωνιστικότητας, φαίνεται να επανέρχεται με αποφασιστικότητα. Αυτό πιθανόν να σηματοδοτεί την αναγέννηση της Intel, που τα τελευταία χρόνια είχε χάσει σημαντικό έδαφος. Για να ξέρετε τα υψηλά της μετοχής είχαν σημειωθεί στα 75,80 δολάρια τον Αύγουστο του 2000 και τώρα είναι περίπου στα 30 δολάρια.

H Nvidia, από την πλευρά της, επιδιώκει να επεκτείνει την επιρροή της πέρα από τις GPU, προς την ολοκληρωμένη υπολογιστική πλατφόρμα AI + CPU + διεπαφές υψηλών ταχυτήτων. Οι μετοχές, ειδικά της Intel, καταγράφουν υψηλά που υπενθυμίζουν παλαιότερα μεγαλεία αλλά και μεγάλες προκλήσεις για την αντοχή τους αν οι προσδοκίες δεν ικανοποιηθούν.

Όλες αυτές οι εξελίξεις δείχνουν πως η τεχνολογία εισέρχεται σε μια φάση όπου τα σύνορα μεταξύ εταιρικής και εθνικής στρατηγικής αμβλύνονται: ο καταμερισμός ρίσκου, η παραγωγή μέσα στην επικράτεια, η ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ενεργειακή κρίση, και η παγκόσμια γεωπολιτική ανταγωνιστικότητα γίνονται στοιχεία αποφασιστικά.

Αν όλα εξελιχθούν όπως τα σχεδιάζουν Intel και Nvidia, αυτές οι κινήσεις θα επαναπροσδιορίσουν τον χάρτη των ημιαγωγών, την κατανομή του δυναμικού κέρδους και ποιες εταιρείες θα ηγηθούν του επόμενου κύματος.

Μια Nvidia, όπου η μετοχή της ετοιμάζεται να διαλύσει ανοδικά το προηγούμενο ιστορικό υψηλό, στα 184,50 δολάρια, παίρνοντας πλέον ρότα για τα 200 δολάρια.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

September 21, 2025