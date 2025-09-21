Ινδία:-Ο-Μόντι-καλεί-τους-πολίτες-να-«ξεφορτωθούν»-τα-ξένα-προϊόντα-εν-μέσω-τεταμένων-σχέσεων-με-τις-ΗΠΑ

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε δημόσια ομιλία του την Κυριακή ζήτησε από τους πολίτες να σταματήσουν να χρησιμοποιούν προϊόντα που κατασκευάζονται στο εξωτερικό και να χρησιμοποιούν τοπικά, πιέζοντας για μια αυτοδύναμη εκστρατεία όταν οι εμπορικοί δεσμοί με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιδεινωθεί.

Αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% στα εισαγόμενα ινδικά προϊόντα, ο Μόντι προτρέπει τη χρήση «Swadeshi», ή προϊόντων που κατασκευάζονται στην Ινδία. Οι υποστηρικτές του έχουν ξεκινήσει εκστρατείες για μποϊκοτάζ αμερικανικών εμπορικών σημάτων, όπως τα McDonald’s, η Pepsi και η Apple, οι οποίες είναι εξαιρετικά δημοφιλείς στην Ινδία.

«Πολλά προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι κατασκευασμένα στο εξωτερικό, απλώς δεν ξέρουμε… θα πρέπει να τα ξεφορτωθούμε», δήλωσε ο Μόντι σε ομιλία του προς το έθνος ενόψει της εφαρμογής εκτεταμένων περικοπών στους καταναλωτικούς φόρους τη Δευτέρα.

«Θα πρέπει να αγοράζουμε προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ινδία», πρόσθεσε, χωρίς να κατονομάσει καμία χώρα.

Ο πληθυσμός της Ινδίας, ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων, αποτελεί σημαντική αγορά για αμερικανικά καταναλωτικά αγαθά, τα οποία συχνά αγοράζονται από τον αμερικανικό διαδικτυακό λιανοπωλητή Amazon.com. Με την πάροδο των ετών, η εμβέλεια των αμερικανικών εμπορικών σημάτων έχει επεκταθεί σε μικρότερες πόλεις.

Έμφαση σε προϊόντα που φτιάχνονται στην Ινδία

Ο Μόντι ζήτησε επίσης από τους καταστηματάρχες να επικεντρωθούν στη λιανική πώληση προϊόντων που κατασκευάζονται στην Ινδία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, πολλές εταιρείες έχουν αυξήσει την προώθηση των τοπικών προϊόντων.

Ο υπουργός Εμπορίου της Ινδίας, Πιγιούς Γκόγιαλ, αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα την Ουάσινγκτον για εμπορικές συνομιλίες, ένα ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί εν μέσω προσπαθειών για την άμβλυνση των τεταμένων διμερών σχέσεων.

- Reuters