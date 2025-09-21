Μπερνάρ-Αρνό:-Ο-φόρος-στους-δισεκατομμυριούχους-θα-καταστρέψει-την-οικονομία

Ο ίδιος κατηγόρησε τον αρχιτέκτονα του σχεδίου, τον οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζικμάν, ότι είναι «πρώτα και κύρια ένας ακροαριστερός ακτιβιστής».

Την καταδίκη του στον φόρο 2% που προτάθηκε να επιβληθεί στους δισεκατομμυριούχους εξέφρασε ο Μπερνάρ Αρνό, λέγοντας πως το θεωρεί επίθεση στην οικονομία της Γαλλίας, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον εμπνευστή του σχεδίου αυτού «ακροδεξιό ακτιβιστή».

Ο φόρος που απευθύνεται σε άτομα με περιουσία πάνω από 100 εκατ. ευρώ κερδίζει πολιτικό έδαφος στην Γαλλία, καθώς ο νεοδιορισθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί αντιμετωπίζει την πίεση του Σοσιαλιστικού κόμματος να τον συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του 2026 ή να αντιμετωπίσει ψήφο εμπιστοσύνης που ενδεχομένως να ρίξει την κυβέρνησή του.

«Δεν πρόκειται για μία τεχνική ή οικονομική συζήτηση παρά για μία ξεκάθαρη προσπάθεια να καταστραφεί η γαλλική οικονομία», δήλωσε ο επικεφαλής του ομίλου LVMH και πλουσιότερος άνθρωπος της Γαλλίας στους Sunday Times.

Επιπλέον, κατηγόρησε τον οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζικμάν που πρότεινε την εν λόγω ρύθμιση, ότι «είναι πρώτα και κύρια ένας ακροδεξιός ακτιβιστής που χρησιμοποιεί ψευδοακαδημαϊκή αρμοδιότητα για να προωθήσει μία ιδεολογία που έχει στόχο να διαλύσει το φιλελεύθερο οικονομικό σύστημα, το μόνο που δουλεύει για το καλό όλων».

Ο Ζικμάν, που είναι καθηγητής της γαλλικής École Normale Supérieure και του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, απέρριψε τις κατηγορίες.

«Ουδέποτε υπήρξα ακτιβιστής οποιουδήποτε κινήματος ή κόμματος», έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι η δουλειά του βασίζεαι σε έρευνα, όχι σε ιδεολογία.

Ο Ζικμάν ήταν μεταξύ των 300 οικονομολόγων που υποστήριξαν δημόσια την οικονομική πλατφόρμα της αριστερής συμμαχίας Νέο Λαϊκό Μέτωπο πριν από τις περυσινές βουλευτικές εκλογές.

Πρόσφατα υποστήριξε σε εμφανίσεις του σε μέσα ενημέρωσης ότι οι υπερπλούσιοι πληρώνουν αναλογικά λιγότερους φόρους απ’ ό,τι πολλοί άλλοι πολίτες – κάτι που ο προτεινόμενος φόρος έχει στόχο να διορθώσει.

Ο φόρος αυτός τυγχάνει ευρείας λαϊκής στήριξης, καθώς δημοσκόπηση του Ifop, που παραγγέλθηκε αυτό το μήνα από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, έδειξε πως υποστηρίζεται από το 86% των ερωτηθέντων.