Ο-Τραμπ-αποκάλυψε-το-επενδυτικό-σχήμα-που-αγοράζει-το-tiktok

Οι Ρούπερτ και Λάχλαν Μέρντοχ θα είναι πιθανότητα μέρος της ομάδας επενδυτών που θα αγοράσουν το TikTok, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News την Κυριακή.

Όπως μεταδίδει το CNBC, ο Τραμπ ρωτήθηκε για την πρόοδο στην πώληση της εφαρμογής και αποκάλυψε ότι ο Λάρι Έλισον και ο Μάικλ Ντελ θα εμπλακούν στην συμφωνία και στη συνέχεια αποκάλυψε: «Εμπλέκεται και ένας άνθρωπος με το όνομα Λάχλαν. Ξέρετε ποιος είναι αυτός; Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο όνομα, Λάχλαν Μέρντοχ».

«Πιθανότατα να είναι στην ομάδα και ο Ρούπερτ, νομίζω ότι θα είναι. Πολύ καλοί άνθρωποι. Εξέχουσες προσωπικότητες και επίσης Αμερικανοί πατριώτες. Αγαπούν αυτή τη χώρα οπότε νομίζω θα κάνουν καλή δουλειά», σημείωσε ο Τραμπ.

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται καθώς οι τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας ΗΠΑ – Κίνας για το TikTok μένουν ακόμη να καθοριστούν από τον ίδιο και τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Με τελευταία ενημέρωσή του ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε το Σάββατο, ότι 6 από τα 7 μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εφαρμογής στις ΗΠΑ θα είναι Αμερικανοί.

H εκπρόσωπος Κάρολαϊν Λέβιτς συμπλήρωσε μάλιστα ότι «την επίβλεψη για τα δεδομένα και το απόρρητο θα έχει μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρίες τεχνολογίας, η Oracle, και ο αλγόριθμος θα ελέγχεται επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, ότι η υπογραφή συμφωνίας για το TikTok θα μπορούσε πλέον να είναι μια «απλή τυπικότητα». Ωστόσο, το Πεκίνο δεν έκανε καμία αναφορά στο θέμα αυτό μετά τη συνομιλία μεταξύ των δύο αρχηγών κρατών.

Όσον αφορά το TikTok, ο Κινέζος πρόεδρος απλά κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να «παρέχουν ένα ανοιχτό, δίκαιο και χωρίς διακρίσεις επιχειρηματικό περιβάλλον για τις κινεζικές εταιρίες που επενδύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες».