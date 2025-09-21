Στα 143,8 τρισ. η παγκόσμια κεφαλαιοποίηση – και συνεχίζει

Οι διεθνείς αγορές μετοχών φαίνεται πως διανύουν μια από τις πιο αξιοσημείωτες φάσεις ανόδου της τελευταίας δεκαετίας. Από τον Απρίλιο του 2025, η αξία των μετοχών διεθνώς έχει εκτιναχθεί κατά $33,8 τρισεκατομμύρια ή περίπου 31% από τα χαμηλά εκείνης της περιόδου, ενώ αν συγκρίνουμε με την κατάσταση πριν από το 2020, η αύξηση αγγίζει τα $83 τρισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου 137%.

Η τωρινή συνολική κεφαλαιοποίηση των παγκόσμιων χρηματιστηριακών αγορών αγγίζει νέο ιστορικό υψηλό των $143,8 τρισεκατομμυρίων.

Σε επίπεδο ΗΠΑ, η τεχνική εικόνα δείχνει ότι η αγορά αποκτά όλο και πιο ευρεία βάση. Περίπου 59,8-60,6% των μετοχών του δείκτη S&P 500 διαπραγματεύονται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι η μεσο-πρόθεσμη τάση παραμένει θετική και η συμμετοχή πολλών μετοχών στην άνοδο είναι σημαντική – κάτι που ενισχύει την αντοχή της αγοράς σε πιθανές διορθώσεις.

Παράλληλα, αναφορές δείχνουν ότι στις τελευταίες εβδομάδες τα νέα υψηλά — οι μετοχές που χτυπούν 52-εβδομάδων υψηλά — υπερτερούν των νέων χαμηλών, σύμφωνα με τουλάχιστον έναν στατιστικό δείκτη. Αυτό έχει να συμβεί με αυτό τον βαθμό έντασης από το 2021, και θυμίζει στοιχεία της ανοδικής κίνησης που ξεκίνησε το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Τα στοιχεία της ευρύτερης συμμετοχής της αγοράς στην άνοδο υποδηλώνουν ότι δεν πρόκειται για ένα ράλι μόνο λίγων μεγάλων εταιρειών, αλλά για πιο διάχυτη τάση.

Τεχνικά, ο δείκτης S&P 500 έχει σπάσει ανοδικά τις 6.600 μονάδες και αρχίζει και βλέπει στο βάθος τις … 7.000 μονάδες. Οι εβδομαδιαίοι ταλαντωτές δείχνουν ότι το momentum παραμένει ισχυρό, με στήριξη από τεχνολογικό τομέα αλλά και από προσδοκίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, cloud computing και υπηρεσίες δεδομένων.

Εταιρείες τεχνολογίας που πρωτοστατούν στην ανάπτυξη υποδομών για AI, καθώς και αυτές που παράγουν σημαντικά κέρδη από κέντρα δεδομένων, μοχλεύονται προς τα πάνω από την αυξανόμενη ζήτηση. Μεγάλες αγορές επενδύουν σε πρωτοβουλίες υποστήριξης της έρευνας και της καινοτομίας, αναδιαρθρώνονται οι αλυσίδες εφοδιασμού, ενώ η ενεργειακή απόδοση και οι EUV (Extreme Ultraviolet) προηγμένων κόμβων (advanced nodes) γίνονται όλο και πιο κρίσιμες.

Πέρα από τα τεχνικά και τα θεμελιώδη, η ψυχολογία των επενδυτών φαίνεται να τροφοδοτείται από προσδοκίες για ανοδική επιτάχυνση. Αν υποθέσουμε ότι η άνοδος συνεχιστεί με τους τρέχοντες ρυθμούς, η κεφαλαιοποίηση από το 2020 ενδέχεται να ξεπεράσει τα $100 τρισεκατομμύρια ως τα τέλη του 2025, και η συνολική παγκόσμια αγορά να διασπάσει για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των $150 τρισεκατομμυρίων.

Η τρέχουσα φάση των διεθνών αγορών μοιάζει περισσότερο με δοκιμασία αντοχής παρά με τυπικό ανοδικό κύκλο. Ο συνδυασμός τεχνολογικής καινοτομίας, κεφαλαιακής δύναμης και αυξανόμενης συμμετοχής μετοχών δίνει στο ράλι χαρακτήρα ευρύτερης μεταμόρφωσης. Οι εταιρείες που θα καταφέρουν να ελέγξουν την αλυσίδα εφοδιασμού, να επενδύσουν σε προηγμένα chips και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους, θα βρεθούν σε στρατηγική θέση.

Η κεφαλαιοποίηση έχει ήδη σπάσει ρεκόρ, αλλά το πραγματικό στοίχημα είναι αν μπορεί να εδραιωθεί μια νέα εποχή, όπου τα χρηματιστήρια θα λειτουργούν όχι μόνο ως αγορές μετοχών, αλλά ως καθρέφτης της τεχνολογικής υπεροχής κάθε χώρας.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

