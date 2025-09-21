Φάμελλος για Γάζα: Η σιωπή είναι συνενοχή
«Στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης δεν αναγνωρίζει ούτε τη γενοκτονία στη Γάζα, παρά τις διαπιστώσεις του ΟΗΕ – Η σιωπή είναι συνενοχή»
Την ανάληψη πρωτοβουλιών από την Ελλάδα με πρώτη την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, ζητά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία ήδη αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης, ενώ πολλές χώρες αναμένεται να το πράξουν τις επόμενες ώρες και μέρες.
Στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης δεν αναγνωρίζει ούτε τη γενοκτονία στη Γάζα, παρά τις διαπιστώσεις του ΟΗΕ.
Η σιωπή είναι συνενοχή.
Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα.
Απαιτείται σήμερα η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να αναλάβει πρωτοβουλίες με πρώτη πράξη την αναγνώριση της Παλαιστίνης!».
