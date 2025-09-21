FT: Η ΕΕ θα αποκλείσει τις Big Tech από το σύστημα ανταλλαγής χρηματοοικονομικών δεδομένων

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ χάνουν τη «μάχη» στις Βρυξέλλες για να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά χρηματοοικονομικών δεδομένων της Ευρώπης παρά τις απειλές του Τραπ ότι θα τιμωρήσει με υψηλότερους δασμούς, τις χώρες που κάνουν «διακρίσεις» κατά των αμερικανικών εταιρειών.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times, με την στήριξη της Γερμανίας, η ΕΕ δρομολογεί την εξαίρεση των Meta, Apple, Google και Amazon από το νέο σύστημα ανταλλαγής χρηματοοικονομικών δεδομένων που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων για τους καταναλωτές.

Η απόφαση αυτή, θα δώσει σημαντική ώθηση στις προσπάθειες των τραπεζών να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από τις Big Tech, οι οποίες φοβούνται ότι θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα τους για να τις απομακρύνουν από τους πελάτες τους, ενώ παράλληλα παίρνουν χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε θέματα δαπανών και αποταμίευσης.

Έπειτα από πάνω από δύο χρόνια, οι διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό περί πρόσβασης σε χρηματοοικονομικά δεδομένα (FiDA) εισέρχονται στις τελικές φάσεις τις επόμενες εβδομάδες, με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να έχουν σχεδόν βέβαιη την ήττα, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στο να δίνουν τη δυνατότητα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες και να τα χρησιμοποιούν για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών, όπως η παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών.

Ωστόσο, ο χρηματοοικονομικός κλάδος της ΕΕ αντέδρασε προκειμένου να περιοριστεί η πρόσβαση, επικαλούμενος ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να «εκμεταλλευτούν ευαίσθητα δεδομένα και να ενδυναμώσουν την δεσπόζουσα θέση τους». Οι ανησυχίες στηρίχθηκαν και από το Ευρωκοινοβούλιο, την Κομισιόν και σημαντικές πρωτεύουσες όπως το Βερολίνο.

Σε έγγραφο που απέστειλε η Γερμανία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και περιήλθε στην κατοχή των FT, προτείνει τον αποκλεισμό των τεχνολογικών κολοσσών «προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη ενός ψηφιακού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος στην ΕΕ, να διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση και να προστατευθεί η ψηφιακή κυριαρχία των καταναλωτών».

Οι χώρες της Ευρωζώνης και το Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται να καταλήξουν σε τελικό κείμενο για την ρύθμιση αυτό το φθινόπωρο.