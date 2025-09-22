Έρχονται παρεμβάσεις στην Αττική Οδό – Ζήτησε μελέτες από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ο κ. Δήμας

Οι παρεμβάσεις στην Αττική Οδό για μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου είναι προ των πυλών.

Οι παρεμβάσεις στην Αττική Οδό για μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου είναι προ των πυλών. Ειδικότερα, την εντολή από το αρμόδιο υπουργείο να μελετήσει την παρέμβαση στον Κόμβο της Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό στην έξοδο προς την Εθνική, με στόχο την αποσυμφόρησή του, λαμβάνει σήμερα ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια στην υλοποίηση του έργου.

Το ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, σημειώνοντας ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία δυο διακριτών εξόδων σε απόσταση 150 μέτρων (με τη δημιουργία μιας νέας) προς τη Εθνική Οδό ώστε να μην «συναντιόνται» τα οχήματα που έρχονται από την Ελευσίνα και το Μαρκόπουλο (αεροδρόμιο) και δημιουργείται η συμφόρηση.

Το έργο θα ανατεθεί στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με συμπληρωματική σύμβαση, δεν χρειάζονται απαλλοτριώσεις και το κόστος θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).