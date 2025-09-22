Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος στο τραπέζι της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν την Τρίτη

Στη συνάντηση που θα έχει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, αλλά και στη συνάντηση που θα έχει ο Τούρκος ηγέτης με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Σχετικά με τη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, ο Μανώλης Κωστίδης ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο τραπέζι πολλά θέματα όπως ζητήματα Αιγαίου, Ανατολικής Μεσογείου, το καλώδιο, τα θαλάσσια πάρκα, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, η Λιβύη αλλά και το θέμα της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, η τουρκική πλευρά επιθυμεί αυτή τη στιγμή να δει αν θα γίνει μια επανεκκίνηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων ενώ αναμένουν να δουν αν θα κλειστεί κάποιο ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως υπογράμμισε, η Τουρκία αυτή την περίοδο δεν θέλει άλλη αναταραχή αφού υπάρχουν ήδη πολλές, με Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ και Συρία. Ωστόσο, επιμένουν ότι δεν θα υποχωρήσουν από τα δικαιώματά τους.

Πακέτο 40 δισ. δολαρίων στη συνάντηση Τραμπ- Ερντογάν

Σχετικά με τη συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μανώλης Κωστίδης ανέφερε ότι θα συζητηθεί η αγορά 300 αεροσκαφών Boeing και 40 μαχητικών F-16. Πρόκειται για ένα τεράστιο πακέτο που αγγίζει τα 40 δισ. δολάρια με τις διαπραγματεύσεις όπως φαίνεται να «κλειδώνουν» έπειτα από καιρό συζητήσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που θα έχουν οι δύο ηγέτες, ο Τούρκος πρόεδρος θα διαβουλευτεί και για τα F-35. Επίσης, το Ισραήλ, η Συρία η Μέση Ανατολή, η Λιβύη, η ανατολική Μεσόγειος θα βρίσκονται στην ατζέντα των δύο ηγετών.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Αμντουλκαντίρ Σελφι σχολιάζει σχετικά με τις επενδύσεις:

«Τα F-35. Εμείς ήμασταν απο τα ιδρυτικά μέλη του σχεδίου συμπαραγωγής. Πληρώσαμε και την προκαταβολή των 1.4 δολαρίων. Μετά το ζήτημα των S-400 αποκλειστήκαμε απο το πρόγραμμα αυτό. Η επιστροφή μας στο πρόγραμμα είναι σημαντική, καθώς δεν θα είμαστε μόνο συμπαραγωγοί αλλά και εταίροι των δικαιωμάτων. Στο ζήτημα των F-16 θα αγοράσουμε 40 F-16 .Hταν να αγοράσουμε και 79 κιτ εκσυγχρονισμού αλλά επειδή τα κατασκευάζουμε εμείς, δεν θα γίνει αυτή η αγορά.. Σημασία όμως έχει πως στον αμυντικό, στρατιωτικό τομέα οι σχέσεις Τουρκίας- Αμερικής θα μπουν σε μια τροχιά. Βλέπετε πως ο Τραμπ δηλώνει πως πάντα ´´έχει καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Ερντογάν´´και λέει ´´Περιμένω με ανυπομονησία να συναντηθώ μαζί του στις 25 του μήνα.»

Ένα έξτρα δώρο

Ωστόσο, ο Μανώλης Κωστίδης αποκάλυψε ότι ο Ερντογάν κάνει ένα έξτρα δώρο στον Τραμπ λίγο πριν της συνάντησής τους αφού αποφάσισε τα ξημερώματα με προεδρικό διάταγμα να καταργήσει τους έξτρα φόρους που είχε ο ίδιος επιβάλλει στα αμερικανικά προϊόντα το 2018.

Καταργεί συγκεκριμένα, τους έξτρα φόρους σε αυτοκίνητα, αλκοολούχα ποτά, καλλυντικά, πλαστικά, φρούτα κλπ.

