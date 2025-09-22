Αλμα-πωλήσεων-αλλά-και-ζημιές-για-την-Κορρές

Σημαντική ανάπτυξη πωλήσεων το 2024 πέτυχε ένα από τα εγχώρια love brands (όλων των κατηγοριών), εκείνο της εταιρείας φυσικών καλλυντικών Κορρές, κάνοντας rebound τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της. Παραμένει ωστόσο ζημιογόνος και σε διαρκή αναδιοργάνωση, επωμιζόμενη το αντίστοιχο κόστος. Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία ελέγχεται πλειοψηφικά από ένα σύνθετο επενδυτικό σχήμα με την οικογένεια των ιδρυτών (οικογένεια Κορρέ) να ελέγχει μειοψηφικό ποσοστό αλλά να ασκεί τη διοίκηση.

Σε ότι αφορά το αποτύπωμα της περασμένης χρονιάς ο τζίρος παρουσίασε αύξηση κατά 22% και έσπασε το φράγμα των 45-50 εκατ. ευρώ –περιοχή που αποτελούσε «ταβάνι» για τις ελληνικές εταιρείες καλλυντικών εδώ και χρόνια- και διαμορφώθηκε στα 61,3 εκατ. ευρώ έναντι των 50,1 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2023.

Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,2%. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά κυρίως στις αγορές προτεραιότητας όπου υπάρχουν θυγατρικές όπως είναι η Αμερική, η Γερμανία, η Γαλλία, η Βραζιλία αλλά κι από το δίκτυο εξαγωγών σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Νορβηγία, η Τσεχία και η Αυστραλία.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές σε ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές όπως η Αυστραλία παρουσίασαν αύξηση κατά 18,4%, στην Ανατολική Ευρώπη κατά 95,3%, στις θυγατρικές της Γαλλίας κατά 5,7%, της Γερμανίας κατά 10,4% και στη Βραζιλία κατά 69,6%, οι οποίες προμηθεύονται τα προϊόντα τους από την εταιρεία Κορρές (εξαγωγή). Ταυτόχρονα η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ USA παρουσίασε σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 10,3% με ταυτόχρονα βελτίωση της κερδοφορίας κατά 11,9 μονάδες.

Σε ενοποιημένο επίπεδο το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 34,1 εκατ. ευρώ από 27,2 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 25%. Το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στο 55,73% από 54,35% την αντίστοιχη χρήση του 2023. Η βελτίωση του οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των πωλήσεων, στην επικέντρωση σε προϊόντα υψηλότερης κερδοφορίας, χαμηλότερες promotion πωλήσεις, βελτιωμένες καμπάνιες επικοινωνίας καθώς και βελτίωση του μικτού περιθωρίου στην Ελλάδα.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εξόδων αναδιοργάνωσης (Adjusted EBITDA) ανήλθαν στα 10,7 εκατ. ευρώ από 7,1 εκατ.ευρώ το 2023 που αντιστοιχεί σε αύξηση 51,15%. Σημειώνεται πάντως πως τα «κόστη αναδιοργάνωσης» που απηχούν αλλαγή στρατηγικής δεν έχουν επαρκώς εξηγηθεί από τη διοίκηση της εταιρείας

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 8,5 εκατ. ευρώ το 2024 από 5,4 εκατ. ευρώ το 2023, αυξημένα κατά 56,30% κυρίως λόγω της αύξησης των πωλήσεων και του περιθωρίου μικτού κέρδους καθώς και της συγκράτησης των εξόδων σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2023.

Τα προ φόρων αποτελέσματα ωστόσο ήταν και πάλι ζημιογόνα στα 2,1 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα ασφαλώς έναντι ζημιών 5,1 εκατ. ευρώ το 2023 κι ακολούθως τα καθαρά μετά φόρων αποτελέσματα ήταν ζημιογόνα (2,042 εκατ. ευρώ), ωστόσο «συμμαζεμένα» σε σχέση με τις ζημιές ύψους 4,1 εκατ. ευρώ του 2023. Τέλος, οι λειτουργικές ταμειακές ροές, ήταν θετικές και διαμορφώθηκαν στα 5,9 εκατ. ευρώ.