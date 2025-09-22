Αργεντινή: Η στήριξη των ΗΠΑ δίνει «βαθιά ανάσα» στον Μιλέι – Άνοδος στις αγορές, ενισχύεται το πέσο

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Αργεντινής σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, με τις μετοχές που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ να σημειώνουν άνοδο άνω του 10%, τα διεθνή ομόλογα σε δολάρια να σημειώνουν άνοδο άνω των 6 σεντς και το πέσο να ενισχύεται μετά τη δήλωση της Ουάσινγκτον ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι» για να στηρίξουν οι ΗΠΑ την κυβέρνηση της Αργεντινής.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι γραμμές ανταλλαγής νομισμάτων, οι άμεσες αγορές συναλλάγματος και οι αγορές κρατικού χρέους σε δολάρια ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της Αργεντινής, την οποία χαρακτήρισε «συστημικά σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική».

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι οποιαδήποτε δράση των ΗΠΑ για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση του νομίσματος της Αργεντινής θα είναι «μεγάλη και ισχυρή» και ότι η Ουάσινγκτον δεν θα επιβάλει νέους όρους ή απαιτήσεις σε τέτοια βήματα.

Είπε ότι ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθούν την Τρίτη και οι λεπτομέρειες της υποστήριξης θα είναι διαθέσιμες μετά τη συνάντηση.

Κατάργηση φόρων στην εξαγωγή σιτηρών

Νωρίτερα, η κυβέρνηση της Αργεντινής δήλωσε ότι θα καταργήσει τους φόρους εξαγωγής σε όλα τα σιτηρά μέχρι τον επόμενο μήνα, με στόχο την ενίσχυση των πωλήσεων και της προσφοράς δολαρίων για την κάλυψη της ζήτησης από θεσμικούς επενδυτές. Οι ημερομηνίες αυτές σημαίνουν ότι ο φόρος θα καταργηθεί μετά τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις 26 Οκτωβρίου.

Οι αγορές της Αργεντινής έχουν υποχωρήσει απότομα τις τελευταίες εβδομάδες, με τα διεθνή ομόλογα να έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 20% για το έτος έως την Παρασκευή. Το πέσο πιέζει προς το ασθενέστερο όριο ενός περιθωρίου που είχε οριστεί πριν από μήνες, καθώς οι καταγγελίες για διαφθορά εντός του κύκλου του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι και μια μεγαλύτερη από την αναμενόμενη απώλεια στις τοπικές εκλογές στο Μπουένος Άιρες πυροδότησαν ανησυχία των επενδυτών για την ικανότητα του Μιλέι να αναδιαμορφώσει την οικονομία.

«Τα περιουσιακά στοιχεία της Αργεντινής χρειάζονταν απεγνωσμένα έναν διακόπτη — και μόλις τον απέκτησαν», δήλωσε ο Αλέχο Τσερβόνκο, CIO για τις αναδυόμενες αγορές στην Αμερική στην UBS. «Η παρέμβαση του Μπέσεντ έχει τεράστιο βάρος σε αυτή την εύθραυστη συγκυρία. Παρέχει στην κυβέρνηση Μιλέι ένα κρίσιμο παράθυρο για να αναπροσανατολιστεί ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Οκτωβρίου».

Ένα ευνοϊκό πολιτικό αποτέλεσμα για την κυβέρνηση στις εκλογές του Οκτωβρίου θα συνέβαλε σημαντικά στη συγκράτηση του άγχους των επενδυτών που πυροδότησε η ψηφοφορία για την επαρχία του Μπουένος Άιρες νωρίτερα αυτόν τον μήνα, πρόσθεσε ο Τσερβόνκο.

Ένας δείκτης αργεντίνικων μετοχών που διαπραγματεύονται σε αμερικανικά χρηματιστήρια αυξήθηκε κατά 13% και ο τοπικός δείκτης αναφοράς κέρδισε 6% τη Δευτέρα, αφού υποχώρησε περισσότερο από 15% σε δύο εβδομάδες.

Το κρατικό ομόλογο του 2046 αυξήθηκε κατά 8,5 σεντς στα 66 σεντς ανά δολάριο, σύμφωνα με στοιχεία της MarketAxess. Το πέσο ενισχύθηκε κατά 2,7% στα 1.436 ανά δολάριο, αφού η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής την περασμένη εβδομάδα ξόδεψε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια αποθεματικών για να το υπερασπιστεί.

Παρά την άνοδο των ευρωομολόγων, οι αποδόσεις παρέμειναν σχετικά υψηλές μεταξύ 16% και 26% σε όλες τις διάρκειες. Οι επενδυτές εξακολουθούσαν να επικεντρώνονται στην προθυμία του Milei να αλλάξει πορεία, η οποία έχει δοκιμαστεί τόσο στους δρόμους όσο και στις αγορές.

«Ανακούφιση» δίνει η στήριξη των ΗΠΑ

«Ανάλογα με το εύρος και τη φύση, ένα χρηματοοικονομικό backstop από τις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τα μέτρα φόρου εξαγωγών που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί, θα μπορούσε να βοηθήσει τον Μιλέι να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά εντός του τρέχοντος πλαισίου συναλλάγματος από τώρα έως τα (μεσοπρόθεσμα)», δήλωσε η Κάθριν Έξουμ, συν-επικεφαλής έρευνας για τα κράτη μέλη στην Gramercy Funds Management.

Αυτό θα μπορούσε να μειώσει τον ρυθμό με τον οποίο οι αρχές καταναλώνουν πολύτιμα αποθεματικά, ο οποίος στα τρέχοντα επίπεδα είναι μη βιώσιμος, πρόσθεσε η Έξουμ.

Η πιθανή υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Αργεντινή πιθανότατα θα προσφέρει μόνο προσωρινή ανακούφιση για τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε πίεση, δήλωσε ο Πράμολ Ντουάν, επικεφαλής διαχείρισης χαρτοφυλακίου αναδυόμενων αγορών στην PIMCO.

«Η χώρα δεν παράγει αρκετά δολάρια με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες», είπε. «Οι αγορές δοκιμάζουν τη βιωσιμότητα του νομισματικού καθεστώτος και αναμένουν δύσκολες προσαρμογές — ιδίως υποτίμηση του νομίσματος — για την εξισορρόπηση της οικονομίας».

Είπε ότι η προσαρμογή, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των ΗΠΑ και του ΔΝΤ, «θα μπορούσε να δώσει στη χώρα το απαραίτητο περιθώριο ανάσας για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις».

