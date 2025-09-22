Γεωργιάδης:-Δεν-πιστεύω-ότι-ο-Σαμαράς-θέλει-να-ρίξει-την-κυβέρνηση-της-ΝΔ

Την πεποίθησή του ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν κινδυνεύει ούτε στο ελάχιστο από τον Αντώνη Σαμαρά, εξέφρασε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

«Θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω τα γεγονότα εφόσον συμβούν. Αυτήν τη στιγμή έχουμε εν δυνάμει κόμματα. Κατά τον Αριστοτέλη, η απόσταση από αυτό που θα μπορούσε να γίνει μέχρι αυτό που γίνεται, είναι μεγάλη. Όταν φτάσουμε να έχουμε τέτοια κόμματα, να με καλέσετε να τα σχολιάσω. Έλληνες πολίτες είμαστε όλοι, δημοκρατικό δικαίωμα έχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ειδικά για το ενδεχόμενο ενός κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε:

«Δεν μπορώ να σχολιάσω τον κ. Σαμαρά, έχουν προσωπικά θέματα. Μαζί του έχω μια πολύ ιδιαίτερη προσωπική σχέση, θα πέσει φωτιά να με κάψει αν μιλήσω εναντίον του. Επαναλαμβάνω, δικαίωμα στη δημοκρατία έχουν όλοι, ο καθένας σκέφτεται με βάση το κριτήριό του, την ιστορία του, τη διαδρομή του. Όλα τα κρίνει ο λαός στο τέλος. Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει καμία απειλή για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, καμία. Ούτε πιστεύω ότι ο κ. Σαμαράς θα ήθελε να ρίξει την κυβέρνηση».

