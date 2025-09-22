Δημοσκόπηση-palmos-analysis:-Στο-29,3%-η-ΝΔ,-όχι-σε-κόμμα-Τσίπρα-από-το-63%

Υπερδιπλάσιο προβάδισμα από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ έχει η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Palmos Analysis για την ιστοσελίδα TheOpinion.gr, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει 29,3% στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 13,6%.

Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 11,9%, Πλεύση Ελευθερίας με 9,9%, ΚΚΕ με 8,8%, ΣΥΡΙΖΑ με 5,8%, Φωνή Λογικής με 4,2%, ΜεΡΑ25 με 3,4%, Νίκη με 2,5%, Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας με 2%.

Παρόμοια εικόνα και στην πρόθεση ψήφου με τη ΝΔ να συγκεντρώνει 22,6% και να ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 10,5%, Ελληνική Λύση με 9,2%, Πλεύση Ελευθερίας με 7,7%, ΚΚΕ με 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,4%, Φωνή Λογικής με 3,2%, ΜεΡΑ25 με 2,6%, Νίκη με 1,9%, Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας με 1,5%.

Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση κλήθηκαν να απαντήσουν και στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το 63% να απαντά «σε καμία περίπτωση» και το 15% «όχι και τόσο πιθανό».

Στην ίδια δημοσκόπηση μετρήθηκε η στάση των πολιτών έναντι της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το 75% να απαντά ότι ικανοποιήθηκε λίγο ή καθόλου από την παρουσία και τις προτάσεις του και μόνο το 13% να απαντά πολύ ή αρκετά.