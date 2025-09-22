Δημοσκόπηση Prorata: Με 12% μπροστά η ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ – Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Στο 12% καταγράφει δημοσκόπηση της Prorata για την Εφημερίδα των Συντακτών τη διαφορά ανάμεσα στην πρώτη Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου στον «σφυγμό Σεπτεμβρίου 2025», η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,5% ενώ στη δεύτερη θέση εντοπίζεται το ΠΑΣΟΚ με 11,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση (10%) που επανακτά την τρίτη θέση από την Πλεύση Ελευθερίας η επιρροή της οποίας μειώνεται στο 8%. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 7%, η Φωνή Λογικής 4%, το ΜεΡΑ25 3,5%, η Νίκη 2% ενώ 1,5% συγκεντρώνουν Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας.

Στην εκτίμηση της ψήφου, η οποία αποτελεί υποθετικό σενάριο στη βάση της αναλογικής κατανομής των αναποφάσιστων εκλογέων, αν διεξάγονταν αύριο εκλογές θα πρόκυπτε 8κομματική βουλή, με τη ΝΔ να συγκεντρώνει 27%, το ΠΑΣΟΚ 13%, την Ελληνική Λύση 11,5%, την Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ 9%, τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 8%, τη Φωνή Λογικής 4,5%, το ΜεΡΑ25 4% ενώ τα υπόλοιπα κόμματα έχουν ποσοστά που δεν θα εξασφάλιζαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Στην ίδια δημοσκόπηση καταγράφεται και η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη ως καταλληλότερος πρωθυπουργός. Στη σχετική ερώτηση, χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, ο σημερινός πρωθυπουργός προηγείται με 27% και ακολουθούν ο Ν. Ανδρουλάκης με 8% και η Ζ. Κωνσταντοπούλου, ο Κ. Βελόπουλος και ο Δ. Κουτσούμπας με 6%, ενώ όταν στη σχετική λίστα προστίθενται τα ονόματα των δύο πρώην πρωθυπουργώ, ο Κ. Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 25%, ακολουθεί με 11% ο Α. Τσίπρας, με 6% οι Κ. Βελόπουλος και Ν. Ανδρουλάκης, με 5% ο Γ.Γ. του ΚΚΕ και με 4% ο Α. Σαμαράς.

Η Prorata μέτρησε και τη στάση της κοινής γνώμης απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Για τον πρώην πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά απίθανο να ψηφίσει ή βέβαιο ότι δεν θα ψηφίσει απαντά το 77% ενώ αντίθετη απάντηση δίνει το 20%. Για τον πρώην πρωθυπουργό της ΝΔ το ποσοστό που απαντά «σχετικά απίθανο να το ψηφίσω ή βέβαιο πως δεν θα το ψηφίσω» ανεβαίνει στο 85% με ένα 13% να δίνει αντίθετη απάντηση.

Ως το σημαντικότερο πρόβλημα καταγράφεται, τέλος, η ακρίβεια, καθώς και τα ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας, ακολουθούμενα από αυτά που αφορούν στο μεταναστευτικό και στο σύστημα Υγείας. Εντός αυτού του τοπίου, ο κοινωνικός συναισθηματικός καμβάς συγκροτείται κυρίως στη βάση της απογοήτευσης, του θυμού και της απελπισίας, συναισθήματα τα οποία ανιχνεύονται ως πιο διευρυμένα μεταξύ των νεότερων ηλικιών και των χαμηλότερων εισοδημάτων.